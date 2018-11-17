Buyurunuz... Üç bomba başlıyor bu hafta...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Sıradaki Haber

Hürriyet Cumartesi
Elçin YAHŞİ \ elcinyahsi@ekranella.com
17.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Buyurunuz... Üç bomba başlıyor bu hafta...

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Buyurunuz... Üç bomba başlıyor bu hafta...

Dizinin 40. bölümünde başrollerdeki kadın ve erkek ilk kez karşı karşıya gelecek. Sarp "Baharım..." derken Bahar ağlayacak. Peki Cemşit... Pardon yani Arif? Göreceğiz.

İnsanlık için küçük, Türk televizyonu için büyük bir hafta. Beklentiye bakılacak olursa yeri yerinden oynatması gereken iki adet yerli ve bir adet yabancı dizi bu hafta ekran macerasına başlıyor. Şahin Tepesi1981’de yayına başlayan, bizde de izlenen ve dokuz sezon süren ‘Falcon Crest’in uyarlaması. Senaryo ustaların ustası Melek Gençoğlu’ndan, yönetmen Hilal Saral. Kadro müthiş: Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen, Boran Kuzum, Leyla Tanlar, Aybüke Pusat (atv, cuma, 20.00).

Buyurunuz... Üç bomba başlıyor bu hafta...

Kıvanç Tatlıtuğ geçenlerde katıldığı bir basın toplantısında çok zor ama zevkli bir dönem geçirdiğini, yepyeni bir karakter yaratma sürecinde olduğunu anlatmıştı. İşte o karakter Çarpışma’nın Kadir Adalı’sı oldu. İlk bölümde çarpışacak olan arabaların diğer üçünde direksiyon Elçin Sangu, Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk’ta. Onur Saylak da kadroda. Yönetmen Uluç Bayraktar (Show, perşembe, 20.00).
Buyurunuz... Üç bomba başlıyor bu hafta...

Elena Ferrante’nin bizde de yayımlanan, iki küçük kızın ömürlük ilişkisinin arka planında bir kentin ve ülkenin tarihini işleyen ‘Napoli Dörtlemesi’nin ilk cildi bir HBO dizisi oldu: ‘My Brilliant Friend’. Bizde ABD’den bir gün sonra yayımlanacak, ilk eleştirilerin hepsi çok iyi. (beIN Series Drama, pazartesi, 22.00)
Buyurunuz... Üç bomba başlıyor bu hafta...

BEŞ program

Yeni sezon: 'Ray Donovan'. Hollywood elitlerinin pis işlerini temizleyen adamımız altıncı kez ekranda. (FX, salı, 21.30)

Canlandırma dizi: 'Gelin Katili'. Aşk, evlilik derken bir sonraki adımda cinayetle karşılaşan gelinlerin programı. (TLC, cuma, 23.25)

Müzik: 'Hayde'. Ünal Sofuoğlu ve Merve Yavuz'dan, canlı yayımlanan türkü programı. (TRT Müzik, cuma, 22.30)

Yeni film: 'Outlaw King'. Kısaca, ‘Braveheart'ın devamı diyelim. Savaş sahneleri çok çok etkileyici. (Netflix)

Dizi: 'Transfers'. Vücut transferi yapılabilen zamanlarda geçen bir Fransız dizisi, altı bölüm. (Netflix)

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