Buyurunuz... Üç bomba başlıyor bu hafta...
Dizinin 40. bölümünde başrollerdeki kadın ve erkek ilk kez karşı karşıya gelecek. Sarp "Baharım..." derken Bahar ağlayacak. Peki Cemşit... Pardon yani Arif? Göreceğiz.
İnsanlık için küçük, Türk televizyonu için büyük bir hafta. Beklentiye bakılacak olursa yeri yerinden oynatması gereken iki adet yerli ve bir adet yabancı dizi bu hafta ekran macerasına başlıyor. ‘Şahin Tepesi’ 1981’de yayına başlayan, bizde de izlenen ve dokuz sezon süren ‘Falcon Crest’in uyarlaması. Senaryo ustaların ustası Melek Gençoğlu’ndan, yönetmen Hilal Saral. Kadro müthiş: Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen, Boran Kuzum, Leyla Tanlar, Aybüke Pusat (atv, cuma, 20.00).
Kıvanç Tatlıtuğ geçenlerde katıldığı bir basın toplantısında çok zor ama zevkli bir dönem geçirdiğini, yepyeni bir karakter yaratma sürecinde olduğunu anlatmıştı. İşte o karakter ‘Çarpışma’nın Kadir Adalı’sı oldu. İlk bölümde çarpışacak olan arabaların diğer üçünde direksiyon Elçin Sangu, Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk’ta. Onur Saylak da kadroda. Yönetmen Uluç Bayraktar (Show, perşembe, 20.00).
Elena Ferrante’nin bizde de yayımlanan, iki küçük kızın ömürlük ilişkisinin arka planında bir kentin ve ülkenin tarihini işleyen ‘Napoli Dörtlemesi’nin ilk cildi bir HBO dizisi oldu: ‘My Brilliant Friend’. Bizde ABD’den bir gün sonra yayımlanacak, ilk eleştirilerin hepsi çok iyi. (beIN Series Drama, pazartesi, 22.00)
BEŞ program
Yeni sezon: 'Ray Donovan'. Hollywood elitlerinin pis işlerini temizleyen adamımız altıncı kez ekranda. (FX, salı, 21.30)
Canlandırma dizi: 'Gelin Katili'. Aşk, evlilik derken bir sonraki adımda cinayetle karşılaşan gelinlerin programı. (TLC, cuma, 23.25)
Müzik: 'Hayde'. Ünal Sofuoğlu ve Merve Yavuz'dan, canlı yayımlanan türkü programı. (TRT Müzik, cuma, 22.30)
Yeni film: 'Outlaw King'. Kısaca, ‘Braveheart'ın devamı diyelim. Savaş sahneleri çok çok etkileyici. (Netflix)
Dizi: 'Transfers'. Vücut transferi yapılabilen zamanlarda geçen bir Fransız dizisi, altı bölüm. (Netflix)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle