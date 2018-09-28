Buyurun 7 geceye 1 özet...
İZLEMEDEN GEÇMEYİN.. Elçin Yahşi öneriyor
Sezon açıldı, ekrandaki meşguliyet odaklarımız şekilleniyor. Buyurun 7 geceye 1 özet...
Pazartesi: ‘Çukur’da kim öldü, kim kaldı gizemini çözmekle geçiyor halen. Necip Memilli, Berkay Ateş, Erkan Avcı gibi üç çok başarılı oyuncuyu kadroya dahil eden dizide kadın nüfusu epey azaldı gibi görünüyor ama hayırlısı.
‘Söz’ ve geçen sezona göre daha az izlenen ‘Yasak Elma’ gecenin alternatifleri.
◊ Salı: Pazartesi geceleri ağır çekimler ve müzikle adeta kutsanan erkek bedenleriyle zehirlenen bünyenin panzehiri, salı geceleri aynı yöntemi kadın bedenlerine uygulayan ‘Ufak Tefek Cinayetler’ oluyor. Fakat geçen hafta yeni sezona giren ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ reytinglere hükümdar oldu. Bakalım bu hafta başlayacak ‘Kadın’ nasıl dahil olacak geceye...
◊ Çarşamba: ‘Sen Anlat Karadeniz’ yeni sezona sağlam döndü. ‘Nefes Nefese’ de hikâyeyi adım adım sonuca götürüyor; çok uzamayacak belli. ‘Diriliş: Ertuğrul’ daha demleniyor, yeni oyuncularla ne olacağını göreceğiz.
◊ Perşembe: ‘Bir Zamanlar Çukurova’ verilen emeklerin karşılığını aldı; ayrıca gençler kadrosu bir yana, Vahide Perçin bir yana. ‘Avlu’ hemen arkasından geliyor. ‘Bizim Hikaye’ de alternatif olmayı sürdürüyor. Bu hafta ‘Bir Umut Yeter’ de katıldı aralarına.
◊ Cuma: En ilginç gece. ‘İstanbullu Gelin’ AB grubundaki sarsılmaz yerini koruyor. Hemen arkasına ‘Gülperi’ geldi.
‘Arka Sokaklar’ ise total izleyici grubunun değişmez birincisi, bu grupta ‘Gülperi’, ‘İstanbullu Gelin’den daha çok izleniyor. ‘Aşk ve Mavi’ aralarda kendine yer buluyor. ‘Payitaht Abdülhamid” cuma gecesi başlayınca nerede konumlanacak, göreceğiz. Çarşamba gecesinden bu zorlu geceye transfer olan ‘Kızım’ın ne yapmak istediğini anlamak ise mümkün değil.
◊ Cumartesi: ‘Erkenci Kuş’ yeni gecesinde de en çok izlenen masal, ‘Yeni Gelin’ ve ‘Kalk Gidelim’ izleyicileri de hallerinden memnun olmalı. Dönem dizisi ‘Bir Deli Rüzgâr’a yazık olmasa keşke, iki zamanı ustalıkla götürüyor, Pınar Deniz’i de Almila Ada’yı da izlemek zevk.
◊ Pazar: ‘Elimi Bırakma’nın akıl almaz kötülükler silsilesi bir mıknatıs gibi izleyiciyi ekrana bağlamayı sürdürüyor. Pazar gecesi dizi tatili vermek isteyenler de ‘Masterchef’ ve ‘Yaparsın Aşkım’ı tercih ediyor. Haftaya ‘Bir Litre Gözyaşı’ kötülük dramasının alternatifi olacak.
Beş program
1-911: Netflix’in transfer etmekte gecikmediği yapımcı Brad Murphy’den tam bir ‘total’ işi. Acil çağrılara cevap veren polis ve itfaiyeciler ikinci sezonda. (Foxlife, pazartesi, 20.30)
2-Elite: İspanyol dizisi. Depremde okulları yıkıldığı için elitlerin okuluna giden üç fakir çocuk; yaşananların sonu cinayete varıyor. (Netflix, cumadan itibaren)
3-Chef’s Table: Ünlü şeflerin sofralarını ve hayatlarını izlediğimiz dizinin yeni sezonunda Çiya Sofrası kurucusu
Musa Dağdeviren de var. (Netflix)
4-FBI: Sürükleyip götüren ve sonuca ulaştıran 45 dakikalık dizi formülünün yaratıcısı ‘Law & Order’ ekibinden, FBI ajanlarının işleri. Sezonlarca sürebilir. (beIN Series Vice, çarşamba, 22.00)
5-ABU TV Şarkı Yarışması: Asya-Pasifik Yayın Birliği’nin Eurovision’dan esinlenerek düzenlediği yarışmanın Aşkabat’taki finalinde Türkiye’den Bahadır Tatlıöz ve Güliz Ayla yarışıyor. (TRT Müzik, salı, 21.00)
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