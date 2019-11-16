BÃ¼tÃ¼n etkinlikler herkese aÃ§Ä±k ve Ã¼cretsiz HayatÄ± kadÄ±n yazar

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Hürriyet Cumartesi
16.11.2019 - 11:10, Son GÃ¼ncelleme:

Bütün etkinlikler herkese açÄ±k ve ücretsiz! HayatÄ± kadÄ±n yazar

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Bütün etkinlikler herkese açÄ±k ve ücretsiz! HayatÄ± kadÄ±n yazar

KadÄ±n yazar ve ÅŸairleri destekleme amacÄ±yla yola Ã§Ä±kan ve cinsiyete dayalÄ± ayrÄ±mcÄ±lÄ±k biÃ§imlerini yazÄ± Ã¼stÃ¼nden sorgulayan â€˜KadÄ±n YazÄ±sÄ± Festivaliâ€™nin ikincisi Ã§ok dolu bir programla baÅŸladÄ±. â€˜AslÄ±ndaâ€™ temasÄ±yla 24 KasÄ±mâ€™a kadar sÃ¼recek festivalde yerli-yabancÄ± 60â€™a yakÄ±n konuÅŸmacÄ± var.

KadÄ±n YazÄ±sÄ± Festivaliâ€™nin ikincisi â€˜AslÄ±ndaâ€™ temasÄ±yla dÃ¼n baÅŸladÄ±, 24 KasÄ±mâ€™a kadar sÃ¼recek. BÃ¼tÃ¼n etkinliklerin herkese aÃ§Ä±k ve Ã¼cretsiz olduÄŸu festivalde simultane Ã§eviri de yapÄ±lÄ±yor. Festivalin amacÄ±, cinsiyeti â€˜yazÄ±â€™ odaÄŸÄ±nda tartÄ±ÅŸmaya aÃ§mak, cinsiyete dayalÄ± ayrÄ±mcÄ±lÄ±k biÃ§imlerini bu odaktan hareketle sorgulamak, hem tanÄ±nmÄ±ÅŸ hem de adlarÄ± yeni duyulmakta olan kadÄ±n yazar ve ÅŸairleri desteklemek ve yine â€˜yazÄ±â€™dan hareketle uluslararasÄ± baÄŸlar kurmak...

DÃ¶rdÃ¼ yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan 60â€™a yakÄ±n konuÅŸmacÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla panel, sÃ¶yleÅŸi, performans ve ÅŸiir okumalarÄ± dahil olmak Ã¼zere pek Ã§ok etkinliÄŸin dÃ¼zenlendiÄŸi adresler Mimar Sinan GÃ¼zel Sanatlar Ãœniversitesiâ€™nin (MSGSÃœ) FÄ±ndÄ±klÄ± ve Bomonti kampÃ¼sleri, KadÄ±n Eserleri KÃ¼tÃ¼phanesi, Pera MÃ¼zesi ve KarÅŸÄ± Sanat. AynÄ± zamanda KadÄ±n Eserleri KÃ¼tÃ¼phanesi ve KarÅŸÄ± Sanatâ€™ta 16 sanatÃ§Ä±nÄ±n katkÄ±larÄ±yla hazÄ±rlanan iki sergi bulunuyor. Goethe-Institut Istanbul tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len â€˜LiteraTÃ¼râ€™ projesinin 2019 yÄ±lÄ± KasÄ±m ayÄ± temasÄ± â€˜KadÄ±nlarâ€™Ä±n tanÄ±tÄ±mÄ± da festival kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.

DÃ¶rt kavrama odaklanÄ±yor

Festivalin dÃ¶rt gÃ¼nÃ¼, dÃ¶rt kavramÄ± genel tema etrafÄ±nda konuÅŸmaya ayrÄ±lmÄ±ÅŸ durumda. â€˜AslÄ±nda Bedenâ€™ baÅŸlÄ±ÄŸÄ± bugÃ¼n konuÅŸulacak ve cinsiyet, aÅŸk, aile, ÅŸiddet konularÄ± ele alÄ±nacak. YarÄ±nki â€˜AslÄ±nda Yuvaâ€™ baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n konularÄ± ev, kent, doÄŸa, gÃ¶Ã§. Her iki gÃ¼n iÃ§in de adres, KadÄ±n Eserleri KÃ¼tÃ¼phanesi ve Bilgi Merkezi.

Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki hafta sonu gerÃ§ekleÅŸecek konuÅŸmalar iÃ§inse yer MSGSÃœ Bomonti Konferans Salonu. 23 KasÄ±m Cumartesi gÃ¼nÃ¼nÃ¼n temasÄ± â€˜AslÄ±nda SÄ±râ€™; hakikat, yalan, tahakkÃ¼m ve linÃ§ konularÄ±na eÄŸilecek. 24 KasÄ±m Pazar gÃ¼nÃ¼yse â€˜AslÄ±nda Ä°tiraz/Ä°syanâ€™ baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda ifÅŸa, direniÅŸ, dayanÄ±ÅŸma konularÄ± Ã¼zerinde durulacak.

BugÃ¼n ve yarÄ±nki program burada, diÄŸer bilgiler kadinyazisi.comâ€™da...

â€˜Bedenâ€™ ve â€˜yuvaâ€™ Ã¼zerine konuÅŸmalar

BugÃ¼nÃ¼n temasÄ±: â€˜AslÄ±nda Bedenâ€™

â—Š Åžiddeti Dillendirmek: Mine SÃ¶ÄŸÃ¼t-Niyazi Zorlu-Zehra Ã‡elenk, ModeratÃ¶r: SÃ¼reyya Karacabey, 12.00-13.30

â—Š Beden ve Åžiir I: Nur Alan-Zeynep Arkan-Mihrap AydÄ±n, ModeratÃ¶r: Asuman Susam, 14.30-16.00

â—Š Beden ve Åžiir II: Birhan Keskin-Zeynep KÃ¶ylÃ¼, 16.30-17.30

BÃ¼tÃ¼n etkinlikler herkese aÃ§Ä±k ve Ã¼cretsiz HayatÄ± kadÄ±n yazar

YarÄ±nÄ±n temasÄ±: â€˜AslÄ±nda Yuvaâ€™

â—Š Muhtemel Yuvalardan SÄ±zanlar: Deniz Gezgin-Gamze Arslan-Banu Ã–zyÃ¼rek, ModeratÃ¶r: Sevcan Tiftik, 12.00-13.30

â—Š Ã‡ocuk EdebiyatÄ± ve Yuva: Burcu AktaÅŸ-GÃ¶kÃ§e AteÅŸ AytuÄŸ-Sema Aslan, ModeratÃ¶r: Nilay YÄ±lmaz, 14.30-16.00

â—Š SÃ¶yleÅŸi ve Okuma EtkinliÄŸi: Marina Warner-Ã–zge Lena, 16.30-17.30

BÃ¼tÃ¼n etkinlikler herkese aÃ§Ä±k ve Ã¼cretsiz HayatÄ± kadÄ±n yazar

Her iki gÃ¼nde de etkinlikler KadÄ±n Eserleri KÃ¼tÃ¼phanesi ve Bilgi Merkeziâ€™nde.

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BÃ¼tÃ¼n etkinlikler herkese aÃ§Ä±k ve Ã¼cretsiz HayatÄ± kadÄ±n yazar

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