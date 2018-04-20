Bülent Erkmen 40 yılını ‘remix’liyor
Tasarımın usta ismi Bülent Erkmen’in 1970’ten bugüne uzanan üretiminden 400’ü aşkın iş, ’Remix’ başlıklı sergide bir araya geldi. 31 Mayıs’a kadar İstanbul, Taksim’deki Akbank Sanat’ta görülebilir.
Kitap, dergi, afiş, logo... Sergi mekânı, sergileme tasarımları... Eşarp, gömlek, takı, çini, halı gibi nesneler... Söz konusu tasarımın duayeni Bülent Erkmen olunca üretim alanı da bu kadar geniş oluyor. ‘Remix’ başlıklı sergi, sanatçının çeşitli alanlarda 40 yıla yayılan üretimini oluşturan 400’ü aşkın işi görme imkânı tanıyor.
“Tasarım her şeyden önce bir yapı kurma sanatıdır. Malzemesi, mekânı, işlevi ne olursa olsun, tasarımsal yapı kendisinden beklenenle (sipariş) yöneldiği mecra (kişi, kişiler, kitle) arasında hep işler halde kalmalıdır. İster bir dil kurgusu üzerinden somut işaretler göndersin, dolaşıma soksun, ister soyut çağrışımların paylaşımına yol açsın, tasarım özünde kesintisiz bir tercüme pratiğidir” diyen Erkmen, bu sergi için labirent çağrışımlı bir kurgu hazırladı. Sergileme biçiminin dışarıya kapalılığı; izleyici sergiyi gezerken işler arasında kaybolsun, yerini yönünü şaşırsın, böylece kendi güzergâhını kendisi belirlesin diye özel olarak tasarlandı. 31 Mayıs’a kadar Akbant Sanat’ta izlenebilir.
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