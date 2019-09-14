Bu serginin ilham kaynağı İstanbul

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi HaberleriBu serginin ilham kaynağı İstanbul
GeriHürriyet Cumartesi Bu serginin ilham kaynağı İstanbul
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hürriyet Cumartesi
Aslı BARIŞ/abaris@hurriyet.com.tr
14.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bu serginin ilham kaynağı İstanbul

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bu serginin ilham kaynağı İstanbul

José Parlá’nın ISTANBUL’74’te açılan sergisi ‘ISTHMUS’ adını taşıyor. Bu bir coğrafi terim ve ‘deniz içinde iki kara parçasını birbirine bağlayan dar kara parçası’ anlamına geliyor. Sanatçıyla sergide neleri birbirine bağladığını konuştuk.

ISTHMUS’un ilham kaynağı neydi?
- Serginin çıkış noktası İstanbul’a ilk geldiğim zaman diyebiliriz. İstanbul’u ilk kez 1998’de ziyaret ettim ve burada bir şeyler yapmak istediğimi hissettim. Bu şehirle direkt bağ kurdum çünkü bana Küba’yı çok anımsattı. Denizin kenarında olmak, havası, insanların sıcakkanlılığı çok benzerdi. Mesela hiç tanımadığımız insanlar bizi Büyükada’da evlerinde misafir etmişlerdi. Yıllar sonra Demet ve Alphan’la (Eşeli) New York’ta tanışıp arkadaş olduk. Beni ISTANBUL’74 tarafından düzenlenen İstanbul Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’ne davet ettiler ve festivale son gelişimde bireysel bir sergi açma fikrimi konuştuk. 2016’daysa ise gerçek anlamda planlamaya başladık.
Peki isminin bu olmasına nasıl karar verdiniz?
İtalya’da bir müzede tesadüfen Demet’e rastladım ve beraber yemeğe gittik. Bu yemekte sergi ve yapabileceklerimiz hakkında uzun uzun konuştuk. O akşam İtalya’da araştırma yaparken ‘ISTHMUS’ kelimesi karşıma çıktı ve serginin konsepti o andan itibaren gelişmeye başladı. Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan, bunu yaparken sembolik olarak Doğu ve Batı’nın kesiştiği noktayı temsil eden bir konsept oluştu.
 İzleyiciler sergide nelerle karşılaşıyor?
Yaptığım işler, İstanbul’daki tecrübelerimi ve buraya ait anılarımı yansıtıyor. Büyük boyutlu tabloların yanı sıra orta boyda çalışmalar var. Ayrıca New York’taki stüdyomda kâğıt üzerine çalıştığım kaligrafik eserler de bu sergide yer alıyor. Farklı şekil ve boyutlardaki eşsiz seramik işlerini de bu sergiye özel olarak hazırladım.
 Çağdaş Türk sanatçıları arasında takip ettiğiniz isimler var mı?
Burhan Doğançay benim için önemli bir ilham kaynağı. Taner Ceylan da takip ettiğim isimler arasında.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Ünlü oyuncu terhis oldu
Şok kavga! Reynmen muhabire saldırdı
Canlı yayında gergin anlar
Cihangir aşıkları