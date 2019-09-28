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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
28.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bu sergide ‘Küçük Prens’in izleri var

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Bu sergide ‘Küçük Prens’in izleri var

Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminin önemli yapılarından Abdülmecid Efendi Köşkü, 10 Kasım’a kadar Ömer M. Koç koleksiyonundan eserler ağırlıyor. 16’ncı İstanbul Bienali süresince açık olacak ‘İçimdeki Çocuk’ta 60 kadar sanatçının 100’den fazla eseri var. Hepsi de imkânsızın tanımını bilmeyen çocuk aklını dinlemeye davet ediyor.

Resimden fotoğrafa, heykelden yerleştirmeye çok çeşitli teknik ve malzemelerle üretilmiş işler... Ama bir ortak noktaları var: Hepsi de ziyaretçilerini yaş aldıkça kaybetmeye yüz tuttukları, merak uyandıran ve sınırların zorlanmasına neden olan, imkânsızın tanımını bilmeyen çocuk aklını, ‘içlerindeki çocukları’ dinlemeye davet ediyor.
Küçük Prens’in yazarı Antoine de Saint Exupéry’nin “Her yetişkin önce çocuktu... Ama pek azı bunu hatırlıyor” sözünü hatırlatırcasına...
Sanat danışmanlığını Károly Aliotti’nin üstlendiği bu serginin adı da ‘İçimdeki Çocuk’ zaten. Ülkemizden ve dünyadan 60 kadar sanatçının 17’nci yüzyıldan günümüze yayılan 100’den fazla yapıtını bir araya getiriyor. Eserler Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç koleksiyonundan. Sergi mekânıysa Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminin önemli yapılarından, Nakkaştepe’deki Abdülmecid Efendi Köşkü.
Picasso’nun yağlıboya tablosundan ‘Küçük Prens’in orijinal çizimlerine, çağdaş sanat örneklerinden bu sergiye özel üretilen enstalasyonlara pek çok yapıtın izlenebileceği sergi, 10 Kasım’a kadar pazartesi hariç her gün 11.00-19.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.

Bu sergide ‘Küçük Prens’in izleri var



Kuşbakışı Cad. No: 18 Üsküdar/İstanbul - (0216) 343 36 76

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