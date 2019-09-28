Bu sergide ‘Küçük Prens’in izleri var
Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminin önemli yapılarından Abdülmecid Efendi Köşkü, 10 Kasım’a kadar Ömer M. Koç koleksiyonundan eserler ağırlıyor. 16’ncı İstanbul Bienali süresince açık olacak ‘İçimdeki Çocuk’ta 60 kadar sanatçının 100’den fazla eseri var. Hepsi de imkânsızın tanımını bilmeyen çocuk aklını dinlemeye davet ediyor.
Resimden fotoğrafa, heykelden yerleştirmeye çok çeşitli teknik ve malzemelerle üretilmiş işler... Ama bir ortak noktaları var: Hepsi de ziyaretçilerini yaş aldıkça kaybetmeye yüz tuttukları, merak uyandıran ve sınırların zorlanmasına neden olan, imkânsızın tanımını bilmeyen çocuk aklını, ‘içlerindeki çocukları’ dinlemeye davet ediyor.
‘Küçük Prens’in yazarı Antoine de Saint Exupéry’nin “Her yetişkin önce çocuktu... Ama pek azı bunu hatırlıyor” sözünü hatırlatırcasına...
Sanat danışmanlığını Károly Aliotti’nin üstlendiği bu serginin adı da ‘İçimdeki Çocuk’ zaten. Ülkemizden ve dünyadan 60 kadar sanatçının 17’nci yüzyıldan günümüze yayılan 100’den fazla yapıtını bir araya getiriyor. Eserler Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç koleksiyonundan. Sergi mekânıysa Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminin önemli yapılarından, Nakkaştepe’deki Abdülmecid Efendi Köşkü.
Picasso’nun yağlıboya tablosundan ‘Küçük Prens’in orijinal çizimlerine, çağdaş sanat örneklerinden bu sergiye özel üretilen enstalasyonlara pek çok yapıtın izlenebileceği sergi, 10 Kasım’a kadar pazartesi hariç her gün 11.00-19.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.
Kuşbakışı Cad. No: 18 Üsküdar/İstanbul - (0216) 343 36 76
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