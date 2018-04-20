Bu, hiç bitmeyen bir seri olacak

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hürriyet Cumartesi
Aslı BARIŞ
20.04.2018 - 17:03, Son Güncelleme:

Bu, hiç bitmeyen bir seri olacak

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Bu, hiç bitmeyen bir seri olacak

Mimar ve fotoğrafçı Arslan Sükan, kişisel sergisi ‘Public on Paper’da resimleriyle karşımıza çıkıyor. İstanbul Beyoğlu’ndaki Öktem Aykut Galeri’de görülebilecek sergi öncesi, çağdaş Türk sanatının temsilcisiyle buluştuk ve eserlerini konuştuk: “Bir fikir ya da formu yeniden yaratmaya çalışıyorum.”

Sizi fotoğraf çalışmalarınızla tanıyoruz. ‘Public on Paper’da resimlerinizi göreceğiz. Bu değişikliğin sebebi ne?
- Serginin çıkış noktası, yaklaşık olarak sekiz yıl önce aklıma gelen bir fikir. Açıkçası işlerin görsel ve mecra yönünün yanında işin çıkış noktası sürpriz bir durum yaratıyor. Dolayısıyla şu an açıklamak istemiyorum, izleyicinin sergiyi ziyaret ettikten sonra anlayacağı bir durum söz konusu. Kavramsal olarak ise işlerin bana göre en ilginç yanı, son derece demokratik ve özgür olması. Toplumun her kesiminden insanın kendisinden bir şeyler bulabileceğini düşünüyorum. Amacım klasik manada bir bulmaca veya sürpriz yaratmaktan çok, işlerin fikir olarak ilginç bir olasılık yarattığını gösterebilmek.
Kaç eserden oluşuyor?
- Toplam 32 eserden oluşuyor. İşlerimde genel olarak insan algısının limitlerini, fiziksel ile sanal, görünenle görünmeyen arasındaki sınırları araştırıyorum ve bugüne kadarki çalışmalarımda izleyicinin beklentilerini ilk bakışta doğrular gibi yaparken pratikte ters düz eden bir fikir ya da formu yeniden yaratmaya çalışıyorum.
Çok yönlü bir sanatçı olarak kendinizi sanatın farklı dallarında ifade etmeyi tercih ediyorsunuz. Sebebi nedir?
- Sadece bir tünelin içinde ilerlediğiniz zaman tünelin sonundaki ışığı görebilirsiniz fakat tünelin dışındaki dünyayı göremezsiniz. Dolayısıyla ben de mümkün olduğunca farklı yollardan giderek farklı olasılıklar keşfetmeye çalışıyorum. Herhalde en büyük sebebi budur diye düşünüyorum.
Sırada ne var peki?
- Öktem Aykut Galeri’de açılacak olan sergim, aslında hiç bitmeyen bir seri olacak. Yani buzdağının görünen yüzü. Bu seriyi devamlı üreteceğimi düşünüyorum. Bunun dışında, şu anda yaşadığımız dönemin fenomen haline gelen imaj yaratım ve tüketim süreçleriyle ilgili bir projem var. Ayrıca topluma ait olan ama toplumun birçok kesimi tarafından farkına varılamayan fiziksel ve kavramsal durumları ortaya çıkartmaya çalışan bir proje üstünde çalışıyorum.

Bu, hiç bitmeyen bir seri olacak

‘Public on Paper’, 25 Nisan–18 Mayıs arasında, Öktem Aykut Galeri’de görülebilir.

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