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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
07.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bu hafta sonu eğleniyoruz

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Bu hafta sonu eğleniyoruz

Eylül’le beraber festivaller de coştu. Sadece bu hafta sonu katılabileceğiniz birbirinden renkli altı etkinlik var. Şehre dönüş işte böyle kutlanır!

Onur konuğu Cahit Berkay
KADIKÖY PLAK GÜNLERİ
7-8 Eylül

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği etkinlik, bugün ve yarın Moda’daki Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde. Başta Kadıköy olmak üzere İstanbul’un önemli plakçılarının stantları, koleksiyoncuları ve plak müdavimlerini ağırlayacak. Bu yılki onur konuğu Moğollar grubunun efsane ismi Cahit Berkay, yarın saat 18.00’de ‘Cahit Berkay ile Analog Anılar’ adlı bir söyleşi gerçekleştirecek. Türk müziğinin en önemli isimlerinden Münir Nurettin Selçuk anısına da özel bir etkinlik hazırlandı. Bugün 19.00’da plaklar “Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış’tan” dizelerinin bestecisi Münir Nurettin Selçuk’un eserleriyle dönecek. En renkli konuklardan biri de 1960, 70 ve 80’lerin kadın sanatçılarının plaklarını biriktiren Polonyalı antropolog ve plak koleksiyoneri Kornelia Binicewicz olacak. Kadıköy’de yaşayan Binicewicz, kadın sanatçıların plaklarını çalacak. Programda bugün 15.00’te Radyo Eksen Yayın Yönetmeni Gülşah Güray ve Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas söyleşisi, yarınsa ‘Agop Çekmen’den Plak Hikâyeleri’ adlı söyleşisi yer alıyor. İki gün boyunca Cünort, Ertan Kurt, Volkan Judocu, Kornelia Binicewicz de DJ performanslarıyla farklı tınıları dinleyicilerle buluşturacak. Katılım ücretsiz.

Bu hafta sonu eğleniyoruz

Çiçek gibi hafta sonu
FLORALFEST ’19
7-8 Eylül

İstanbul’un ilk ve tek çiçek festivali FloralFest’le şehrin dört yanını taze çiçek kokusu saracak. İstanbul Tomtom’da bu sene 3’üncüsü düzenlenen festivalin ana konsepti, etnik tasarım. Ulusal ve uluslararası tasarımcılar ve birçok markanın yanı sıra atölyeler, çiçekli eserler, çiçekli lezzetler, dekorasyon fikirleri, saksı önerileri, bakım bilgileri ve daha birçok başlık bizi bekliyor. Kombine bilet 45, günlük bilet 28.50 TL (Biletix). floralfest.com.tr

Bu hafta sonu eğleniyoruz

Maçka, Maçka’ya geliyor
MAÇKA’DA BULUŞALIM: BİR KARADENİZ ŞÖLENİ
8 Eylül

Geçen yıl ilki düzenlenen yöresel festival bu sene de İstanbul Maçka’daki KüçükÇiftlik Park’ta on binleri kemençe, tulum ve horona doyurmaya hazırlanıyor. Seslendirdiği Karadeniz’e özgü eserlerle tanınan Resul Dindar, kemençesini konuşturan Ekin Uzunlar, bölge müziğinin yükselen grubu İmera, Karadeniz’in otantik ruhunu yeni nesle aktaran Gökhan Birben, genç vokallerden Ezgi Eyüboğlu, duygusal şarkılarıyla tanınan Salih Yılmaz sahnede olacak. Ayrıca ‘130 BPM Karadeniz’ remix’leriyle Emrullah Gül, performans sergileyecek. 39 TL (Biletix).

Terastan terasa eğlence
İSTANBUL ROOFTOP FESTİVAL
7 Eylül

Bir sonbahar klasiği... Yaza eğlenceli veda için müzikseverler dördüncü kez teraslara davetli. 2015’ten bu yana 30 binden fazla müzikseveri ağırlayan İstanbul Rooftop Festival, bir gecede tek biletle 15’e yakın mekânı deneyimleme fırsatı sunuyor. Bu yıl Anton Peran, Backyard, Birdy Pera, Georges Hotel, Klein.Garten, Mentha, Monkey Bar, Nest, Ravouna 1906, Spago, Sub Karaköy, Swissotel the Bosphorus 16Roof olmak üzere 10 terasla, Klein ve Flamme olmak üzere iki mekânın katılacağı festivalde 40’tan fazla sanatçı performans sergileyecek. Biletli olsanız bile teras veya mekânlara kapasitesinin üzerinde katılımcı kabul edilmeyeceğini ve 18 yaş sınırı olduğunu hatırlatalım. 130 TL (Biletix). istanbulrooftopfestival.com

Bu hafta sonu eğleniyoruz

En renkli koşu
COLOR SKY 5K
8 Eylül

Amerika’da başlayıp tüm dünyaya yayılan en eğlenceli ve en renkli 5 km koşusu, İstanbul Maltepe Şehir Parkı’nda. Her yaştan katılımcının ister koşarak, ister yürüyerek ama mutlaka çok eğlenerek tamamlayacağı etkinlik bir yarış değil, bir koşu festivali. Her bir kilometrede kurulu renk istasyonlarına ulaştığınızda görevli ekip ve gönüllüler tarafından, renkli toz yağmuruna tutuluyor, bitiş noktasına vardığınızda Color Sky renklerine bürünyorsunuz. Kullanılan toz, gıda boyasıyla renklendirilmiş yüzde 100 mısır nişastası. Etkinlik günü 10.00-12.00 saatlerinde koşu paketinizi alandan teslim alıyorsunuz ve eğlence başlıyor. Etkinlik 15 Eylül’de de Bursa Botanik Park’ta yapılacak. Tek kişi 94, öğrenci 74 TL (Biletix).

Kendini özgür bırak
FREEUP
7 Eylül

UNIQ İstanbul Açıkhava Sahnesi’nde düzenlenen bu festivalde müzikten daha fazlası var. Satılan her biletle Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve Bursa’daki Emekli Hayvanlar Çiftliği projesine destek olunuyor. Ayrıca Dünya Doğayı Koruma Vakfı’yla (WWF) ortak çalışma yapılarak festival alanındaki çöpler ayrıştırılıyor ve geri dönüşüme katkı sağlanıyor. Guy J, Tube&Berger, Matthew Dekay, Dirty Doering, David Jach, Frank Sonic, Zuhma, İlker Aksungar, Sinan Arsan, Burak Elvan, Yasin Yastıkçı, Natan Saracan ve Zafer Sernikli’nin performans sergileyeceği festivalde katılım saati ve kapsamına göre düzenlenen üç farklı tip bilet var: 75, 100 ve 200 TL (Biletino). freeupfestival.com

 

 

 

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