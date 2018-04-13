Bu hafta sahnede bizi bekleyenler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Hürriyet Cumartesi
Bahar ÇUHADAR - bahar.cuhadar@hurriyet.com.tr
13.04.2018 - 13:52, Son Güncelleme:

Bu hafta sahnede bizi bekleyenler

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Bu hafta sahnede bizi bekleyenler

Ödüllüler, adaylar, çok konuşulanlar, Almanya-Türkiye arasında doğan işler...

Güvenlik mi özgürlük mü?

TERÖR

Bakırköy Belediye Tiyatroları

Prömiyer tarihinden beri izleyenler arasında dilden dile dolaşan oyunlardan, BBT’nin son prodüksiyonlarından ‘Terör’. Bu seneki Afife Tiyatro Ödülleri’nde ‘En İyi Oyun’ adayları arasında yer alan çalışma, Ferdinand von Schirach’ın kaleminden, günümüz insanı için gayet canlı ve güncel bir soru atıyor ortaya: Terör çağında hangisi daha önemli; güvenlik mi özgürlük mü? Oyunun rejisi, geçen sene BBT’de sahneye koyduğu ‘Gülünç Karanlık’ ile adından hayli söz ettiren Nurkan Erpulat’a teslim.

Bu hafta sahnede bizi bekleyenler

16 Nisan Pazartesi 20.30’da, Oyun Atölyesi’nde, 18 Nisan Çarşamba 20.30’da Yunus Emre Kültür Merkezi’nde izlenebilir.

Bildiğiniz Hamlet’lere benzemiyor!

BİR BABA HAMLET

Baba Sahne

Kadıköy’de açtıkları mekânlarında bir seneyi deviren Baba Sahne’nin Sebastian Siedel imzalı oyunu da hem ödüllerle hem de fısıltı gazetesiyle arası iyi olan işlerden. Tiyatro Eleştirmenleri Birliği’nce bu sezon ‘en iyi oyun’ seçilen ‘Bir Baba Hamlet’, Afife’de de aynı kategoride adaydı. Murat Akkoyunlu ve Şevket Çoruh’un, bir hevesle Shakespeare’in ‘Hamlet’ini yorumlamaya çalışan iki oyuncuyu canlandırdığı oyunu Emrah Eren yönetiyor. İki cüretkâr ‘oyuncu’nun macerası ‘kepazelikle’ sonlanacaktır...

Bu hafta sahnede bizi bekleyenler
‘Bir Baba Hamlet’ 17 Nisan Salı 20.30’da Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde, 20 Nisan Cuma 20.30’da Baba Sahne’de izlenebilir.

Göç üzerine kişisel bir performans

TÜRKLAND

Entropi Sahne

‘Göç ve entegrasyon tartışmaları’nı kendi hayatında deneyimleyen Dilşad Budak-Sarıoğlu’ndan ‘kimlik arayışı’ üzerine bir okuma performansı. Entropi Sahne ve Alman-Türk kültür sanat dergisi MAVİBLAU işbirliğiyle sahnelenecek ‘Türkland’da Budak-Sarıoğlu, Almanya-Türkiye arasındaki hayatını Ilgıt Uçum’la birlikte sahneliyor. ‘Almancı’ bir kadınla Türkiyeli bir adamın aşk hikâyesi ve bu hikâyeden doğan kültürlerarası kaos, iletişim sorunları, kültür şokları mizahi dille ele alınıyor.

Bu hafta sahnede bizi bekleyenler
İki dilde ve Türkçe-Almanca üst yazı ile sahnelenecek okuma yarın akşam 20.30’da Entropi Sahne’de.

 

 

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