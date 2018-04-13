Bu hafta sahnede bizi bekleyenler
Ödüllüler, adaylar, çok konuşulanlar, Almanya-Türkiye arasında doğan işler...
Güvenlik mi özgürlük mü?
TERÖR
Bakırköy Belediye Tiyatroları
Prömiyer tarihinden beri izleyenler arasında dilden dile dolaşan oyunlardan, BBT’nin son prodüksiyonlarından ‘Terör’. Bu seneki Afife Tiyatro Ödülleri’nde ‘En İyi Oyun’ adayları arasında yer alan çalışma, Ferdinand von Schirach’ın kaleminden, günümüz insanı için gayet canlı ve güncel bir soru atıyor ortaya: Terör çağında hangisi daha önemli; güvenlik mi özgürlük mü? Oyunun rejisi, geçen sene BBT’de sahneye koyduğu ‘Gülünç Karanlık’ ile adından hayli söz ettiren Nurkan Erpulat’a teslim.
16 Nisan Pazartesi 20.30’da, Oyun Atölyesi’nde, 18 Nisan Çarşamba 20.30’da Yunus Emre Kültür Merkezi’nde izlenebilir.
Bildiğiniz Hamlet’lere benzemiyor!
BİR BABA HAMLET
Kadıköy’de açtıkları mekânlarında bir seneyi deviren Baba Sahne’nin Sebastian Siedel imzalı oyunu da hem ödüllerle hem de fısıltı gazetesiyle arası iyi olan işlerden. Tiyatro Eleştirmenleri Birliği’nce bu sezon ‘en iyi oyun’ seçilen ‘Bir Baba Hamlet’, Afife’de de aynı kategoride adaydı. Murat Akkoyunlu ve Şevket Çoruh’un, bir hevesle Shakespeare’in ‘Hamlet’ini yorumlamaya çalışan iki oyuncuyu canlandırdığı oyunu Emrah Eren yönetiyor. İki cüretkâr ‘oyuncu’nun macerası ‘kepazelikle’ sonlanacaktır...‘Bir Baba Hamlet’ 17 Nisan Salı 20.30’da Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde, 20 Nisan Cuma 20.30’da Baba Sahne’de izlenebilir.
Göç üzerine kişisel bir performans
TÜRKLAND
‘Göç ve entegrasyon tartışmaları’nı kendi hayatında deneyimleyen Dilşad Budak-Sarıoğlu’ndan ‘kimlik arayışı’ üzerine bir okuma performansı. Entropi Sahne ve Alman-Türk kültür sanat dergisi MAVİBLAU işbirliğiyle sahnelenecek ‘Türkland’da Budak-Sarıoğlu, Almanya-Türkiye arasındaki hayatını Ilgıt Uçum’la birlikte sahneliyor. ‘Almancı’ bir kadınla Türkiyeli bir adamın aşk hikâyesi ve bu hikâyeden doğan kültürlerarası kaos, iletişim sorunları, kültür şokları mizahi dille ele alınıyor.İki dilde ve Türkçe-Almanca üst yazı ile sahnelenecek okuma yarın akşam 20.30’da Entropi Sahne’de.
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