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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
06.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bu festival kaçmaz

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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün, İstanbul’un 2010 Dünya Kültür Başkenti seçilmesi kapsamında projelendirdiği Uluslararası İstanbul Opera Festivali, 10’uncu yılına özel, zengin bir programla sanatseverlerin karşısında. Etkinlik kapsamında hem ‘Troya’ operası ve ‘Yunus Emre’ oratoryosu gibi önemli eserleri izlemek hem de dünyanın en prestijli sanat kurumlarından biri olan Bolşoy Tiyatrosu’nun solistlerini dinlemek mümkün.

10’uncu Uluslararası İstanbul Opera Festivali’nin açılışı bu hafta ‘Turandot’ operasıyla yapıldı. Devlet Opera ve Balesi Genel Sanat Yönetmeni ve Genel Müdürü, ünlü tenor Murat Karahan’ın Sanat Yönetmenliği’nde oluşturulan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün bir projesi olan’Troya’ epik operasıysa bugün ve yarın sahnelenecek.
‘2018 Troya Yılı’ vesilesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın etkinlikleri kapsamında hayata geçirilen, 20 binden fazla izleyiciye ulaşan ve dünyanın en prestijli sanat kurumlarından biri olan Bolşoy Tiyatrosu’nda da dakikalarca ayakta alkışlanan ‘Troya’nın bestesi Bujor Hoinic’e, librettosu Artun Hoinic’e, rejisörlüğü Recep Ayyılmaz’a ve koreografisi Volkan Ersoy’a ait.
Anadolu’nun görkemine yakışır nitelikte...
Eser; tarihin en önemli savaşlarından birini konu alan ‘İlyada Destanı’nı, yaşandığı Anadolu’nun görkemine yakışır bir dekor, ışık, ses, görüntü, renk, müzik ve dans tasarımıyla sahneye taşıyor. ‘Troya’da Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, ‘Homeros’u, ünlü balet Tan Sağtürk de ‘Paris’in kardeşi ‘Hektor’u canlandırıyor. Temsilde ayrıca Devlet Opera ve Balesi dansçılarından, 2015’te görevli olduğu turneden dönerken kaza geçiren Bora Acar Zöngür de özgün koreografisiyle sahnede olacak. Başrol kostümlerini başarılı modacı Atıl Kutoğlu tasarladı. Dekor tasarımı Özgür Usta, kostümler Aydan Çınar imzasını taşıyor.
Yunus Emre’nin dizeleri
Festivalin bir diğer önemli temsili de Ahmet Adnan Saygun imzalı ‘Yunus Emre’ oratoryosu. 10 Temmuz Çarşamba günü izlenebilecek olan eseri, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Uğur Seyrek’in koreografi ve rejisiyle seyirciye sunacak. Librettosu Uğur Seyrek ve Işık Noyan’a ait eserde; Özgecan Gençer, Deniz Likos, Hüseyin Lilos, Gökhan Ürben, İlke Kodal, Deniz Özaydın, Melike Koper, Berfu Elmas ile yine İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin orkestrası, korosu ve dansçıları yer alacak.
Ahmet Adnan Saygun’un uzun yıllar sürdürdüğü araştırmalardan sonra Yunus Emre’nin dizeleri üzerine bestelediği eser, 13’üncü yüzyılda yaşayan ünlü halk ozanımızın felsefesini izleyicilerle buluşturuyor.
Festival programında iki gece Rus solistlerine ayrıldı. Bolşoy Tiyatrosu Orkestra Şefi Anton Grishanin yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, Bolşoy Tiyatrosu solistlerine eşlik edecek. 13-14 Temmuz’daki ‘Bolşoy Solistleri Gala Konseri’nde Anna Nechaeva, Yulia Mazurova, Fyodor Ataskevich ve Pavel Yankovsky; ‘Sevil Berberi’, ‘Il Trovatore’, ‘Carmen’, ‘Maskeli Balo’, ‘La Forza del Destino’, ‘Samson ve Dalila’, ‘Manon Lescaut’, ‘Don Carlo’, ‘Don Giovanni’, ‘Hoffman’ın Masalları’, ‘Turandot’ ve ‘La Traviata’ gibi operalardan parçalar seslendirecek.

Bu festival kaçmaz


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