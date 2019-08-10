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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
Aslı BARIŞ/abaris@hurriyet.com.tr
10.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bizimki esprili ve eğlenceli bir meydan okuma

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Bizimki esprili ve eğlenceli bir meydan okuma

Dünya moda liginde yeni bir Türk markası ışıldıyor. Ünlü rap yıldızı Iggy Azalea, Cosmopolitan dergisinin kapağında Ninon küpesiyle poz verdi. Bu vesileyle markanın yaratıcılarından Mert Aslan’la mücevher dünyasını konuştuk.

◊ Bu markayı kurmaya nasıl karar verdiniz?

-Moda sektöründe 14 seneyi dolduran bir moda editörüyüm. Halen Harper’s Bazaar Türkiye’nin katılımcı moda editörüyüm. Pek çok markaya danışmanlık veriyorrum ve adL için 10 sezondur kendi adımı taşıyan bir koleksiyon hazırlıyorum. Ortağım ‘Seasons & Stories’ vintage kostüm mücevher markasının kurucusu Ahmet Güneş ise vintage konusundaki bilgi birikimini vintage tutkunlarıyla paylaşıp, farklı takı markalarına da danışmanlık veriyor. Ninon, Ahmet (Güneş)  ile benim güçlerimizi birleştirerek ‘nihai kostüm-mücevher fantezisi’ düşüncesiyle, hayal gücünü zorlayan ve büyüleyici moda mücevherleri tasarlamak fikriyle 2017’de Paris’te doğdu.

Bizimki esprili ve eğlenceli bir meydan okuma

Ahmet Güneş (solda) ve Mert Aslan.

Biz de inanamadık!

İki yılda büyük bir başarı elde ettiniz. Bir örneği bu aydan; rap yıldızı Iggy Azalea Cosmopolitan dergisinin Amerika edisyonu  kapağında sizin tasarımınızı seçti. Nasıl oldu bu?

-Bizim için de büyük sürpriz oldu. Ninon 2019 yazı başında New York ve Los Angeles’ta farklı satış noktalarında yer almaya başladı. Tesadüfen Hearst grubundan bir editör koleksiyonumuzu görüp beğenmiş. Bizimle iletişime geçti. Mail’i ilk okuduğumuzda inanamadık biz de... Koleksiyondan beğendikleri parçaları bizimle paylaştılar ve hızlıca hazırlayıp New York’a yolladık. “Acaba kullanacaklar mı?” soru ve heyecanıyla geçen bir süreçten sonra tasarımımızı Cosmopolitan kapağında Iggy Azalea’nın üzerinde görmek bizim için çok keyifli ve mutluluk verici.

Bizimki esprili ve eğlenceli bir meydan okuma

Mücevherler, Beymen’lerde ve theninon.com’da satışta.

Amaç, dikkat çekmek

Mücevher ve aksesuar dünyası son üç sezondur yükselişte... Bununla beraber çok fazla birbine benzeyen koleksiyonlar görüyoruz. Sizin tasarımlarınızın farkı ne?

-70’lerin ve 80’lerin moda rüzgârının etkisiyle zamanın ruhunu da göz ardı etmeden, moda tarihinin unutulmaz ikonlarından, karakterlerinden ve hatta mekânlarından ilham alan gösterişli, alabildiğine parıltılı ve güçlü tasarımları hedefleyen Ninon’un esas amacı dikkat çekmek ve akılda kalmak.

Malzemeleri ne peki?

-Koleksiyonun çıkış noktası gerçek mücevher olamayacak kadar büyük taşlardı. Kendi için esprili ve eğlenceli bir meydan okuma var yani... O yüzden en önemli malzeme  Swarovski kristaller. Onun dışında bronz kullanıyoruz. Yaklaşık 60 parçalık bir koleksiyon... Fiyat aralığı 875 TL-2.000 TL arası.

Trendlerden bahsedersek, önümüzdeki sezon nasıl parçalar göreceğiz?

-Sonbahar ‘19 koleksiyonumuzda yine büyük, gösterişli ve parlak parçalar mevcut. Koleksiyonun çoğunluğunu küpe oluştursa da kolyelerimiz ve broşlarımız da mevcut. Ninon koleksiyonunda en önemli özellik renk kombinleri ve formlar. En sade kombini bile yukarı taşıyacak renk kombinleriyle cesur ve dikkat çekici bir koleksiyon.

Bizimki esprili ve eğlenceli bir meydan okuma

Rap yıldızı Iggy Azalea, Cosmopolitan dergisinin son sayısının kapağında, Ninon mücevherleriyle...

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