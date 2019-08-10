Bizimki esprili ve eğlenceli bir meydan okuma
Dünya moda liginde yeni bir Türk markası ışıldıyor. Ünlü rap yıldızı Iggy Azalea, Cosmopolitan dergisinin kapağında Ninon küpesiyle poz verdi. Bu vesileyle markanın yaratıcılarından Mert Aslan’la mücevher dünyasını konuştuk.
◊ Bu markayı kurmaya nasıl karar verdiniz?
-Moda sektöründe 14 seneyi dolduran bir moda editörüyüm. Halen Harper’s Bazaar Türkiye’nin katılımcı moda editörüyüm. Pek çok markaya danışmanlık veriyorrum ve adL için 10 sezondur kendi adımı taşıyan bir koleksiyon hazırlıyorum. Ortağım ‘Seasons & Stories’ vintage kostüm mücevher markasının kurucusu Ahmet Güneş ise vintage konusundaki bilgi birikimini vintage tutkunlarıyla paylaşıp, farklı takı markalarına da danışmanlık veriyor. Ninon, Ahmet (Güneş) ile benim güçlerimizi birleştirerek ‘nihai kostüm-mücevher fantezisi’ düşüncesiyle, hayal gücünü zorlayan ve büyüleyici moda mücevherleri tasarlamak fikriyle 2017’de Paris’te doğdu.
Ahmet Güneş (solda) ve Mert Aslan.
Biz de inanamadık!
◊ İki yılda büyük bir başarı elde ettiniz. Bir örneği bu aydan; rap yıldızı Iggy Azalea Cosmopolitan dergisinin Amerika edisyonu kapağında sizin tasarımınızı seçti. Nasıl oldu bu?
-Bizim için de büyük sürpriz oldu. Ninon 2019 yazı başında New York ve Los Angeles’ta farklı satış noktalarında yer almaya başladı. Tesadüfen Hearst grubundan bir editör koleksiyonumuzu görüp beğenmiş. Bizimle iletişime geçti. Mail’i ilk okuduğumuzda inanamadık biz de... Koleksiyondan beğendikleri parçaları bizimle paylaştılar ve hızlıca hazırlayıp New York’a yolladık. “Acaba kullanacaklar mı?” soru ve heyecanıyla geçen bir süreçten sonra tasarımımızı Cosmopolitan kapağında Iggy Azalea’nın üzerinde görmek bizim için çok keyifli ve mutluluk verici.
Mücevherler, Beymen’lerde ve theninon.com’da satışta.
Amaç, dikkat çekmek
◊ Mücevher ve aksesuar dünyası son üç sezondur yükselişte... Bununla beraber çok fazla birbine benzeyen koleksiyonlar görüyoruz. Sizin tasarımlarınızın farkı ne?
-70’lerin ve 80’lerin moda rüzgârının etkisiyle zamanın ruhunu da göz ardı etmeden, moda tarihinin unutulmaz ikonlarından, karakterlerinden ve hatta mekânlarından ilham alan gösterişli, alabildiğine parıltılı ve güçlü tasarımları hedefleyen Ninon’un esas amacı dikkat çekmek ve akılda kalmak.
◊ Malzemeleri ne peki?
-Koleksiyonun çıkış noktası gerçek mücevher olamayacak kadar büyük taşlardı. Kendi için esprili ve eğlenceli bir meydan okuma var yani... O yüzden en önemli malzeme Swarovski kristaller. Onun dışında bronz kullanıyoruz. Yaklaşık 60 parçalık bir koleksiyon... Fiyat aralığı 875 TL-2.000 TL arası.
◊ Trendlerden bahsedersek, önümüzdeki sezon nasıl parçalar göreceğiz?
-Sonbahar ‘19 koleksiyonumuzda yine büyük, gösterişli ve parlak parçalar mevcut. Koleksiyonun çoğunluğunu küpe oluştursa da kolyelerimiz ve broşlarımız da mevcut. Ninon koleksiyonunda en önemli özellik renk kombinleri ve formlar. En sade kombini bile yukarı taşıyacak renk kombinleriyle cesur ve dikkat çekici bir koleksiyon.
Rap yıldızı Iggy Azalea, Cosmopolitan dergisinin son sayısının kapağında, Ninon mücevherleriyle...
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