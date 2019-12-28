Bizim buralardan ekranı dolduranlar

Son dakika golü: ‘Hekimoğlu’

2019’un bitmesine çok az kala ekranda yerini alan ‘Hekimoğlu’, tam son dakika golü. O da olmasa yılın iyileri arasında sayacağımız kaç yeni (ve iyi) dizi vardı ki bu sene? İlk bakışta ‘Mucize Doktor’la aynı sahada oynuyor gibi görünse de ikisi epey farklı. ‘House M.D.’yi yutar gibi izleyenlerden biri olarak, uyarlamayı ve oyuncuları çok başarılı bulduğumu söylemeliyim (Hekimoğlu’nun kahve değil de çay bağımlısı olması özel olarak kalbimi çaldı). Keşke süresi biraz daha kısa olsaydı da nasıl dolduracaklar bu saatleri diye endişelenmeden izleseydik. O da belki başka sezona... (Kanal D)

Yeniden doğuş: ‘Bir Zamanlar Çukurova’

İlk sezonda, hikâyenin kaderini değiştirecek bir sayfalık mektubun sahibine ulaşmasını beklediğimiz yaklaşık altı ayda sadece top çeviren ‘Bir Zamanlar Çukurova’, yeni sezona son derece dinamik girerek sadık izleyicilerinin kalbini kazandı. Aynı saatte yayımlanan ‘Mucize Doktor’un reyting başarısına rağmen de istikrarla yola devam ediyor. (atv)

Mucize reytingler: ‘Mucize Doktor’



Bir aşk ve intikam hikâyesi değil, başrolde de fiziği oyunculuğundan hızlı yol alan bir star yok. Sadece bu iki unsur bile birbirine çok benzer yapımların arasından sıyrılmasına yetti ‘Mucize Doktor’un. Odağına otizmli bir doktoru yerleştirerek de benzeri görülmemiş bir işle birlikte, uzun süredir rastlanmayan reytinglere imza attı. (Fox)

İşte böyle olur: ‘Jet Sosyete’



Dijital platform dizileri kanallardaki kadar izlenir mi izlenmez mi tartışması süredursun, iki sezon televizyonda yayımlandıktan sonra Puhu TV’ye transfer olan ‘Jet Sosyete’, 5 milyon izlenmeyi başardı. Birer saatlik bölümleriyle herkesin yüzünü güldürüp sektörde öncülerden biri oldu. (Puhu TV)

İstikrar şampiyonu: ‘EDHO’

İlk bölümünden bu yana zekâya hakaret etmeyen senaryosu, gerçekçi diyalogları, ters köşeleri ve komikliğiyle hiç bozmadan devam ediyor ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’. Bu yıl maalesef başroldeki oyuncularından birini, Tarık Ünlüoğlu’nu kaybettik; ‘Ünal Bey’in yeri dolmaz. (atv)

Sıkı performans: İsmail Hacıoğlu

‘Çocuk’, Kemalettin Tuğcu hikâyesi gibi başladı, imkânsız aşk macerasına giderken tuhaf bir şey oldu: Kötü adam kendini merak ettirmeye, hatta sevdirmeye başladı. Kısacık anlarda birçok farklı duyguyu yüzünden geçirip bize gönderen İsmail Hacıoğlu’nu izlemek ayrıcalık gibi. (Star)

Sezonun sürprizi: ‘Tek Yürek’

Sezonun en ‘sağlıklı’ dizilerinin uyarlama olduğunu düşünürsek, özgün hikâyeli ‘Tek Yürek’e hakkını vermek gerek. Sokaklardan gelip bir buz hokeyi takımı oluşturan ve Avrupa şampiyonluğunu gören Zeytinburnu takımının gerçek hikâyesi geçen sezonun en iyilerindendi. (TRT 1’de yayımlandı)

Unutulmaz: ‘İstanbullu Gelin’

Finali dizinin zayıf bölümlerinden olsa da ‘İstanbullu Gelin’ hayatın iniş çıkışlarını, her ilişkinin yeniden yapılandırılabileceğini, umudu kesmemenin önemini ustalıkla ve oyuncuların sinerjisiyle aktaran bir yapım olarak unutulmayacaklar arasına girdi. (Star’da yayımlandı)

Netflix’in yeni yerlisi: ‘Atiye’



Netflix’in ilk yerli yapımı ‘Hakan: Muhafız’ın neyi muhafaza ettiğini hiç anlayamamıştım ama dünyada 10 milyondan fazla hanede izlendi. Yıl sonuna yetişen ‘Atiye’, Netflix’in yetişkinler için de yerli yapımlar üreteceğinin işareti. Adı belli olmayan Berkun Oya projesini de merakla bekliyorum.

Yılbaşı ekranının

parlayanları

-‘Mükremin Çıtır’, ‘Lütfiye Çıtır’ ve Mükremin’e hâlâ çok âşık olan ‘fentezi’ dolu ‘Feriştah’... 25 yıl sonra ‘Bir Demet Tiyatro-Mükremin’in Rüyası’ skecindeler.



-Ata Demirer, ‘Avrupa Yakası’ dizisinin unutulmaz ‘Volkan Sütçüoğlu’ karakteriyle yılbaşı özel bölümünde. Gülse Birsel de aynı dizideki ‘Aslı’yla sürpriz yapacak.

-Ekrandan Bergüzar Korel, Serenay Sarıkaya, Özge Özpirinçci, Gupse Özay; sahalardan Fırat Aydınus, Max Kruse, Burak Yılmaz, Loris Karius ve daha birçok ünlü sahnede.

-Filmler, diziler, EuroLeague karşılaşmaları... 27 Aralık Cuma’dan 1 Ocak Çarşamba 00.00’a kadar bütün üyelere açık olacak. beIN Connect üzerinden de tüm içeriğe erişilecek.







