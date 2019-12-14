Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay da ona eşlik eden isimler. İnsanı gerçekten heyecanlandıran bu kadronun senaristi de daha önce hep çok iyi uyarlamalara imza atmış olan Banu Kiremitçi Bozkurt. Bize izlemek düşer...

Dekorasyon programları izleyende terapi etkisi yapıyor olmalı ki her geçen gün yeni biri çıkıyor karşımıza. Furyaya bu hafta katılan iki yeni program var: ‘Ufak Tefek Lüksler’, minimale dönüşün en büyük lüks olduğunu öne sürüyor. Zekice eklenen hoş detaylarla küçük evlerin nasıl güzelleşip ferah ve bir o kadar işlevsel bir hale dönüşebileceğini, bunu yaparken de hiçbir lüksten kaçınmak gerekmediğini anlatıyor. (TLC, hafta içi her gün 19.00)

‘Bırak Ben Yapayım’daysa iç mimar Hakan Kütahya’nın yaratıcı fikirleriyle eşlerden biri, diğerinin hayallerini süsleyen odayı dizayn ediyor. Ev sahiplerinin kendi elleriyle yapacağı değişimlerde eşyalar yenileniyor, aksesuarlar değişiyor, dekoratif tasarımların eşliğinde dikkat çeken, yaşanılabilir alanlar ortaya çıkıyor. Program izleyici başvurularını da kabul ediyor. (TLC, pazar, 14.30)

-Beş program-

Yeni gün: Hande Erçel ve Buğra Gülsoy’un başrollerde olduğu ‘Azize’; gerilimi azalmış, aşk dozu artmaya başlamış halde ve yeni gününde gelecek artık ekrana. (Kanal D, cumartesi, 20.00)



Yeni yerli dizi: Neslihan Atagül ve Engin Akyürek’in bir araya geldiği ‘Sefirin Kızı’ nihayet ekranda. Tanıtımlara bakılırsa, yörenin varlıklı işadamı Sancar’la sefirin kızı Nare’nin hikâyesinde Atagül yine bol bol ağlayacağa benziyor. (Star, pazartesi, 20.00)

Yeni film: Bir ay gibi kısa bir süre içinde Netflix’in Oscar iddiası taşıyan üçüncü filmini izleyeceğiz: ‘The Two Popes’ (Diğer ikisi ‘Marriage Story’ ve ‘The Irishman’). Katolik Kilisesi’nin kaderini ellerinde tutan iki papayı canlandıran Anthony Hopkins ve Jonathan Pryce’ın Oscar adaylığına çok yakın olduğu söyleniyor. (Cuma gününden itibaren Netflix’te)

Yeni yabancı dizi: Aslında Hulu’da 20 Mart’ta yayına başladı ama bize yeni geldi ‘The Act’. Yıllar boyunca bilumum ölümcül hastalığa sahip olduğuna inandırılarak annesi tarafından istismar edilen Gypsy Rose’un Facebook’tan tanıştığı erkek arkadaşının yardımıyla annesini bertaraf ettiği, gerçek bir olaydan uyarlanan dizide, Patricia Arquette anne rolünde harikalar yaratıyor. (beIN Connect)



Yemek: Dünyanın çeşitli yerlerinden farklı lezzetleri ve hayat hikâyelerini ekrana getiren ‘Dünyanın En İyi Şefleri’ kuşağında ‘Tom Aikens ile İstanbul’un En İyileri’ programında tahmin edilebileceği üzere, tanıdık lezzetleri farklı bir damağın, farklı bir gözün yorumuyla izleyeceğiz. (Nat Geo People, pazar, 21.30; pazartesi 00.40 ve 12.20’de tekrarları var)



