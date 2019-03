Bize bahar, Westeros’a kış geliyor...Game of Thrones tutkunlarına özel

Mutlaka sizin de çevrenizde vardır “Ben fantastik dizi sevmiyorum”, “Denedim ama içine giremedim” ve benzeri ‘özür’lerle ‘Game of Thrones’ izlememiş olanlar. Yedinci sezonun başına kadar ben de onlardan biriydim. Sonra, iki yıl önce sıcak bir yaz gecesi oturdum başına ‘GoT’un ve (tabii aralıklarla) hayatımın en güzel 60 saatini idrak ettim. Şimdi bütün dünya bu istisnai dizinin son sezonu için geri sayarken, gün geçmiyor ki o direnen arkadaşlarımdan biri daha 70 küsur saatlik bir maratona teslim olmasın...

15 Nisan’da başlayıp 19 Mayıs’ta sona erecek final sezonuyla ilgili heyecan dorukta. Hava sahası hükümet kontrolünde olan; uçakların, drone’ların uğrayamayacağı yerlerde çekilen son sezondan sızan bilgi ise çok çok az. Eğlence sektörünün ‘amiral gemisi’ diyebileceğimiz ‘Entertainment Weekly’ dergisi final sezonuyla ilgili ser verip sır vermese de tamamını diziye ayırdığı bir özel sayı hazırladı. Bu sayıdaki ‘resmi’ bilgilerden derlediklerimiz şöyle:

10 ayda çekilen altı bölüm

Yönetmen David Nutter, “Bu sezon bölümlerinde birçok ilk var” diyor: “Bu dizinin en komik sahnesini, en duygusal sahnesini, en zorlu sahnesini bu sezonda çektim. Hele bir sahnede o kadar çok ana karakter var ki, süper kahraman filmlerine benzedi.” Kışyarı’ndaki savaş sahnesinde Jon Snow, Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister, Arya Stark, Sansa Stark ve Brienne doğaüstü bir düşmanla ölümüne savaşacaklar. Sinema ve dizi âleminde şimdiye dek çekilmiş en uzun savaş sahnesi olduğunu iddia ediyorlar ve ilk kez bu kadar çok ana karakter bir arada olacak. Yönetmenlerden Miguel Sapochnik, sinema tarihinde daha uzun bir savaş sahnesi var mı diye çok aramış ama bulamamış. En yakınının ‘Yüzüklerin Efendisi: İki Kule’deki yaklaşık 40 dakikalık savaş sahnesi olduğunu söylüyorlar.

Bu kadar uzun süre boyunca izleyicinin ilgisini kaybetmemesini sağlamak için çeşitli yöntemler geliştirilmiş. Sahnenin en büyük zorluklarından biri de, ortada çok sayıda ana karakter olduğu için, hepsinin bakış açısını yansıtma gerekliliği: “Yaklaşık 20 kişi var, hepsini görmek istiyoruz. Kamera senin üstünden çekilince işin bitmiyor çünkü 10 dakika sonra yeniden sana dönecek ve sen o 10 dakikayı gerçekten oynamalısın.”

Bu sahne için tam 11 hafta boyunca sıfırın altı derecelerde gece çekimi yapmışlar. Düşünmesi bile zor geliyor: Kırsal arazide 11 hafta boyunca her gece dondurucu soğukta, yağmur, rüzgâr, sis, bileklere kadar gelen çamur, at gübresi arasında çekim yapan 750 kişi. Oyuncular yine iyi; set ekibinin çoğu günde 40 bin adımı geçiyormuş. Ekibe, sırtında “Uzun Gece’den sağ salim çıktım” yazılı ceketler dağıtılmış sonra...

Final bölümü büyük sır

Final çekimlerinin epey bir bölümü kapalı sette yapılmış, ‘6. Bölüm’ kartını takmayan kimse sete alınmamış. Oyuncuların hepsi iştah kabartıcı gibi görünen ama kesinlikle hiçbir şey söylemeyen açıklamalar yapıp duruyor. David Benioff’la birlikte dizinin yaratıcılarından olan D. B. Weiss diyor ki: “Finali izleyicilerin beğenmesini çok istiyoruz. 11 yılımızı verdik bu işe. Fakat şunu da biliyoruz ki gezegendeki herkesin aynı fikirde olması diye bir ihtimal yok. Bu durumda bize de ‘Breaking Bad’ finalinde olduğu gibi sonuç pekiyi mi yoksa yıldızlı pekiyi mi diye tartışılmasını ummak kalıyor.”

O esnada yazar...

Dünya iki ay içinde ‘GoT’ sonrası döneme geçmeye hazırlanıyor ama George R. R. Martin, 23 yıl önce yazmaya başladığı maceranın sonuna henüz gelmedi. Hiç ummadığı bir şekilde acayip geriye düşmüş. ‘Ateşin ve Buzun Şarkısı’ serisinin ‘Kış Rüzgârları’ kitabını bitirmek için sekiz yıldır uğraşıyor. ‘Bir Bahar Rüyası’ isimli bir kitap daha var sırada. Kitaplar Jon Snow’un ölümünde kalmış durumda. Martin, dizinin yaratıcıları David Benioff ve D. B. Weiss’a hikâyeyi kabaca nasıl bitirmeyi planladığını anlatmış. Ancak kitapların sonuna gelmeden önce bile diziyle kitaplar arasında fark vardı. Dördüncü sezona kadar her sezon bir bölümün senaryosunu yazan Martin, beşinci sezondan itibaren kendini sadece kitaplarına adamış halde. Nasıl bir adanmaksa artık, yapımcıların final sezonuna konuk olma davetini bile geri çevirmiş “İrlandalara kadar gidemem şimdi, o vakti veremem” diyerek. Halbuki ilk bölümde, Daenerys’in düğününde konuklardan biriymiş.

Tabii yapımcılarla ilişkiler kopmuş değil, kitaplarda olmadığı halde Hodor’un hikâyesi ve Jon Snow’un anne-babasının kimliği tamamen Martin’le sohbetlerden derlenmiş. Daha önce kitapların, dizinin gidişatını ele vereceğinden endişelenirken işler şimdi tersine döndü; dizinin, kitapların sonunu açık edeceğinden endişeleniyorlar. Elbette George R. R. Martin de dizinin fanları gibi final sezonu için ekran başına geçecek; kitaplar için de “Daha o kadar çok işim var ki umarım ömrüm yetişir” diyor.



‘Gece Kralı’nın da lafları var





‘Gece Kralı’nı canlandıran Slovak oyuncu ve dublör Vladimir Furdik’le de konuşmuş ‘Entertainment Weekly’. Furdik diyor ki: “‘Gece Kralı’nın kim olduğunu kimse bilmiyor; asker mi soylulardan biri mi belli değil ama kendi isteği dışında ‘Gece Kralı’ olduğu belli. Ve intikam peşinde. Bu dizide herkesin bir iyi, bir kötü yanı var, ‘Gece Kralı’nın ise sadece kötü yanı.” Aslında tek bir kişinin peşindeymiş. Kim olduğunu izlerken öğreneceğiz. Fakat Jon Snow’la yüz yüze çok güçlü bir sahnesi de varmış.

8’inci sezonu 15 Nisan’da başlayacak olan ‘GoT’, Türkçe altyazılı olarak ABD ile aynı anda her pazartesi saat 04.00’te beIN Series Sci-Fi ve beIN Connect’te yayımlanacak.Dizinin beIN Series Sci-Fi’daki hafta sonu tekrarları (cumartesi 00.00-pazar 23.00) dublajlı olarak da izlenebilecek.