Bitki çayı hazırlarken bilmeniz gerekenler
Farklı üniversitelerden bir grup eczacılık fakültesi profesörü bir araya gelerek bir kitap hazırladı. Hayy Kitap’tan geçen hafta çıkan ‘A’dan Z’ye Tıbbi Bitkiler’ okuru piyasada satılan bitki karışımları konusunda uyarıyor. Uzman ekibe göre, toplumda ‘Doğalsa zararsızdır’ kanısı hâkim. Ayrıca hangi bitkinin nasıl hazırlanacağı bilinmiyor ve Latince adları yerine yerel isimleri kullanılması tehlikeli karışıklıklara yol açabiliyor. Kitaptan kış hastalıklarına iyi gelecek bitkisel çözümleri derledik.
Adaçayı
Ağız ve boğaz iltihapları için
2.5 gram parçalanmış bitki kısmı üzerine 100 mililitre kaynar su eklenir, 15-20 dakika demlenir, süzülür. Taze hazırlanan çay, ılıkken gargara olarak günde 3 kez kullanılır.
Ebegümeci çiçeği
Göğüs yumuşatıcı
1.5-2 gram ufalanmış bitki kısmı üzerine 150 mililitre soğuk su eklenir, kaynatılır, düşük ısıda 30 dakika bekletilir, süzülür. Soğutulduktan sonra günde 2-3 kez içilir.
Limonotu (yalancı melissa)
Ateş düşürücü
5-30 gram ufalanmış bitki kısmı üzerine 1 litre kaynar su eklenir, 15-20 dakika demlenir, süzülür. Taze hazırlanan çay gün boyunca 2-5 çay fincanı içilebilir.
Okaliptüs yaprağı
Öksürük
1.5-3 gram kurutulmuş bitki kısmı üzerine 150 mililitre kaynar su eklenir, 15-20 dakika demlenir, süzülür. Taze hazırlanan çay günde en fazla 4 kez içilir.
Kitapta imzası bulunan uzmanlar:
Prof. Dr. L. Ömür Demirezer, Prof. Dr. Tayfun Ersöz, Prof. Dr. İclal Saraçoğlu, Prof. Dr. Bilge Şener, Prof. Dr. Ayşegül Köroğlu ve Prof. Dr. Funda N. Yalçın.
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