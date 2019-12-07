Bitki çayı hazırlarken bilmeniz gerekenler

Adaçayı

Ağız ve boğaz iltihapları için

2.5 gram parçalanmış bitki kısmı üzerine 100 mililitre kaynar su eklenir, 15-20 dakika demlenir, süzülür. Taze hazırlanan çay, ılıkken gargara olarak günde 3 kez kullanılır.

Ebegümeci çiçeği

Göğüs yumuşatıcı

1.5-2 gram ufalanmış bitki kısmı üzerine 150 mililitre soğuk su eklenir, kaynatılır, düşük ısıda 30 dakika bekletilir, süzülür. Soğutulduktan sonra günde 2-3 kez içilir.

Limonotu (yalancı melissa)

Ateş düşürücü

5-30 gram ufalanmış bitki kısmı üzerine 1 litre kaynar su eklenir, 15-20 dakika demlenir, süzülür. Taze hazırlanan çay gün boyunca 2-5 çay fincanı içilebilir.

Okaliptüs yaprağı

Öksürük

1.5-3 gram kurutulmuş bitki kısmı üzerine 150 mililitre kaynar su eklenir, 15-20 dakika demlenir, süzülür. Taze hazırlanan çay günde en fazla 4 kez içilir.

Kitapta imzası bulunan uzmanlar:

Prof. Dr. L. Ömür Demirezer, Prof. Dr. Tayfun Ersöz, Prof. Dr. İclal Saraçoğlu, Prof. Dr. Bilge Şener, Prof. Dr. Ayşegül Köroğlu ve Prof. Dr. Funda N. Yalçın.





