‘Bir Litre Gözyaşı’nı izlemek için üç neden...
‘Bir Litre Gözyaşı’, yarın 20.00’de Kanal D’de başlıyor.
1 - Anne-baba
Tolga Tekin’in ‘Paramparça’dan sonra rol aldığı filmlerden ‘Kelebekler’, ödül toplamaya devam ediyor. Burada onu iyi bir aile babası olarak izleyeceğiz. Sanem Çelik ise ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da devletin bekasını korumakla meşguldü, burada hasta kızını, onunla birlikte tüm ailesini sarmalayan güçlü bir kadını canlandıracak. İki usta oyuncu, güven veren iki isim.
2 - Senarist
‘Zerda’, ‘Bir İstanbul Masalı’, ‘Hırsız Polis’, ‘Bıçak Sırtı’, ‘Kapalıçarşı’. Hepsinde (Gaye Boralıoğlu ile ortak) imzası olan Neşe Şen’in dokuz yıl aradan sonra ekrana döndüğünden başka bir şey söylemeye gerek var mı? Kendisine Sertaç Ergin ve Gül Meriç Özen eşlik ediyor.
3 - Esas kızesas oğlan
Miray Daner, ‘Vatanım Sensin’de başına buyruk Hilal’di, buruk da olsa mutlu sona erdi. Bu kez tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanan ama savaşı kaybetmemeye kararlı Cihan olarak çıkacak karşımıza. Mert Yazıcıoğlu ise Cihan’ın önce erkek arkadaşı, sonra her şeyi olacak Mahir’i canlandırıyor. Genç izleyicilerin hayran olduğu, iki başarılı genç oyuncu.
Geçen hafta ikinci bölümde gün değiştirip cuma gecesine geçen ‘Kızım’ için ‘ne yapmaya çalıştıklarını anlamak mümkün değil’ yazmıştım. Ne gaflet! Onca dizi arasından sıyrılıp iki kategoride reyting birincisi oldu. Kendisine ilmek ilmek bir aile inşa eden küçük kızın (Beren Gökyıldız) öyküsü izlenmeyi hak ediyor. Buğra Gülsoy da...
BEŞ PROGRAM
Gün değişikliği: ‘Bir Umut Yeter’ İkinci bölümde pişmanlık artarken hesaplaşma da yaklaşıyor. (Kanal D, cumartesi, 20.00)
Gün değişikliği: ‘Nefes Nefese’ İzleyicileri yeni gününde de Rüya’nın annesini bulup bulamayacağını izlemeye devam edecektir. (Star, pazar, 20.00)
Yeni film: ‘Harry & Megan: A Royal Romance’ Evliliğe giden süreçte neler yaşandı ? Cevabı bu yepyeni filmde. (Lifetime, cumartesi, 20.00)
Yeni dizi: ‘Ağlama Anne’ Evlat katili olmakla suçlanan Alev ile ailesinin hikâyesi. (atv, pazar, 20.00)
Yeni dizi: ‘Can Kırıkları’ Leyla ve Zeynep adlı iki kadın polisin başından geçenler... (atv, pazartesi, 20.00)
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