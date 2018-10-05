‘Bir Litre Gözyaşı’nı izlemek için üç neden...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hürriyet Cumartesi
Elçin Yahşi öneriyor... elcinyahsi@ekranella.com
05.10.2018 - 11:12, Son Güncelleme:

‘Bir Litre Gözyaşı’nı izlemek için üç neden...

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‘Bir Litre Gözyaşı’nı izlemek için üç neden...

‘Bir Litre Gözyaşı’, yarın 20.00’de Kanal D’de başlıyor.

1 - Anne-baba
Tolga Tekin’in ‘Paramparça’dan sonra rol aldığı filmlerden ‘Kelebekler’, ödül toplamaya devam ediyor. Burada onu iyi bir aile babası olarak izleyeceğiz. Sanem Çelik ise ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da devletin bekasını korumakla meşguldü, burada hasta kızını, onunla birlikte tüm ailesini sarmalayan güçlü bir kadını canlandıracak. İki usta oyuncu, güven veren iki isim.

2 - Senarist
‘Zerda’, ‘Bir İstanbul Masalı’, ‘Hırsız Polis’, ‘Bıçak Sırtı’, ‘Kapalıçarşı’. Hepsinde (Gaye Boralıoğlu ile ortak) imzası olan Neşe Şen’in dokuz yıl aradan sonra ekrana döndüğünden başka bir şey söylemeye gerek var mı? Kendisine Sertaç Ergin ve Gül Meriç Özen eşlik ediyor.

3 - Esas kızesas oğlan
Miray Daner, ‘Vatanım Sensin’de başına buyruk Hilal’di, buruk da olsa mutlu sona erdi. Bu kez tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanan ama savaşı kaybetmemeye kararlı Cihan olarak çıkacak karşımıza. Mert Yazıcıoğlu ise Cihan’ın önce erkek arkadaşı, sonra her şeyi olacak Mahir’i canlandırıyor. Genç izleyicilerin hayran olduğu, iki başarılı genç oyuncu.

‘Bir Litre Gözyaşı’nı izlemek için üç neden...
Geçen hafta ikinci bölümde gün değiştirip cuma gecesine geçen ‘Kızım’ için ‘ne yapmaya çalıştıklarını anlamak mümkün değil’ yazmıştım. Ne gaflet! Onca dizi arasından sıyrılıp iki kategoride reyting birincisi oldu. Kendisine ilmek ilmek bir aile inşa eden küçük kızın (Beren Gökyıldız) öyküsü izlenmeyi hak ediyor. Buğra Gülsoy da...

BEŞ PROGRAM

Gün değişikliği: ‘Bir Umut Yeter’ İkinci bölümde pişmanlık artarken hesaplaşma da yaklaşıyor. (Kanal D, cumartesi, 20.00)

Gün değişikliği: ‘Nefes Nefese’ İzleyicileri yeni gününde de Rüya’nın annesini bulup bulamayacağını izlemeye devam edecektir. (Star, pazar, 20.00)

Yeni film: ‘Harry & Megan: A Royal Romance’ Evliliğe giden süreçte neler yaşandı ? Cevabı bu yepyeni filmde. (Lifetime, cumartesi, 20.00)

Yeni dizi: ‘Ağlama Anne’ Evlat katili olmakla suçlanan Alev ile ailesinin hikâyesi. (atv, pazar, 20.00)

Yeni dizi: ‘Can Kırıkları’ Leyla ve Zeynep adlı iki kadın polisin başından geçenler... (atv, pazartesi, 20.00)

 

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