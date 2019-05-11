Beyaz dünyaya davet
Son dönem çalışmalarında postmodern insan hallerine odaklanan sanatçı Rıza Erdeğirmenci, yeni sergisi ‘Karanlık Beyaz Dünya’da hikâyelerini diptik (ikili fotoğraf) diliyle anlatmaya devam ediyor.
52 fotoğrafın yer aldığı sergide bedel, itaat, karar, adsız, yabancılaşma, suç ve ceza, savaş, dışlama gibi bazı kavramlar bizleri distopik karanlık dünyanın içine çekerken, kucaklama, uyum, sürpriz, hasret, seçim, evrim, dayanışma kavramlarıysa bizi ütopik beyaz dünyaya davet ediyor. Diptikler bir yandan bizi düşünmeye, karanlıktaki payımızı sorgulamaya davet ederken, diğer yandan beyaz dünya için umutlandırıyor.
Bugün Gama Gallery’de açılacak olan sergi 1 Haziran’a kadar ziyaret edilebilir. Kuloğlu Mah. Turnacıbaşı Cad. No:21 Beyoğlu; (0212) 245 69 22.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle