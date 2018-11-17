Beraber gülebilirsek geri kalan her şeyi hallederiz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi HaberleriBeraber gülebilirsek geri kalan her şeyi hallederiz
GeriHürriyet Cumartesi Beraber gülebilirsek geri kalan her şeyi hallederiz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hürriyet Cumartesi
iizci@hurriyet.com.tr
17.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Beraber gülebilirsek geri kalan her şeyi hallederiz

İpek İZCİ
İpek İZCİ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İpek İZCİ
İpek İZCİ
Beraber gülebilirsek geri kalan her şeyi hallederiz

En son, internet dizisi ‘Şahsiyet’te izlediğimiz oyuncu İbrahim Selim, uluslararası anlamda geniş bir üne sahip ‘Late Night Show’ formatında bir programa başladı. Selim’le, Onedio’nun YouTube kanalında yayımlanan ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’yi konuştuk.

Bu program nasıl bir hayalin ürünü?

- Hep arkadaşlarımla işe yarar bir şeyler yapmanın hayalini kurdum. Şanslıyım, etrafımda hep hayatla ilgili sözü olan insanlar oldu. Mizah yapmanın zor olduğu, alınganlıkla kabalığın birbirinin içinde kaybolduğu bir zamanda olduğumuzu düşünürken birbirimize “Yeni bir dille bunun üstesinden gelir miyiz” diye sorduk. Tam o sırada Onedio bana birlikte çalışmayı teklif etti. Güçlerimizi birleştirip yaktık tencerenin altını, yapıyoruz işte bir şeyler.

İbrahim Selim ile Bu Gece’de kur artışından Trump’a kadar pek çok konuyu mizahla harmanlıyorsunuz. İnsanlar en çok neye gülüyor, bir tespitiniz var mı?

- Program, hepimizin bir şekilde izlediği ‘Late Night Show’ programlarının formülüyle çalışıyor. Gündeme, bize ilişkin mizah dozu olan bir monologla başlıyor. Konukla sohbetimiz de hafif atışma şeklinde ilerliyor. Beraber oynadığımız oyunlar ve son olarak da ‘rap battle’ımız (rap savaşı) var. Hepsi, “Ay yapabilir miyim ki?” diyerek başlayıp beni harcayıp gidiyor. Her insan gibi bizim programda da hafiften asabımızı bozan şeylere gülüyoruz. Hepimiz için mizah o sinir bozukluğuyla top çevirmek... Kutuplaşarak, ayrışarak, öfkelenerek, bağırarak, birbirimizi kırarak anlaşamıyoruz. Bence beraber gülebilirsek geri kalan her şeyi hallederiz. Çünkü herkesin derdi aynı.

Beraber gülebilirsek geri kalan her şeyi hallederiz

‘İyi mizah sansüre takılmaz’

Sizce insanları güldürmek, bugünün Türkiye’sinde daha mı zor?

- Tam tersine şu an bence daha kolay ama dalga geçebileceğimiz alan kısıtlı. Haldun Taner, “İyi mizah sansüre takılmaz” demiş. Biz önce otosansürü atlamaya çalışıyoruz. Otosansür hepimizin ara ara kendini içinde bulduğu bir tuzak, oradan atladıktan sonrası kolay.

Programın ilk bölümünde ‘Cennet -2. kat’tan bahsetmiştiniz. Bu aynı zamanda TED’de yaptığınız konuşmada da bahsettiğiniz bir konu...

- Bu laf, müthiş yazan bir arkadaşımla sohbetimizde çıkmıştı. “Öyle oldu, böyle oldu” diye birbirimize anlatırken birden çıktı: “Yahu cennet gibi vatanda, dertten tasadan asansörde yanlış katta inmişiz gibi yaşıyoruz. -2’de indik, nasıl yukarı çıkarız diye yol aramaktan iyi olan şeyleri de kaçırıyoruz.” Bir çıksak zemine, tadını çıkaracağız da; işte, asansör gelmiyor. Ya asansör gelirse diye merdiveni de kimse kullanmıyor. Ben de "Boş verin asansörü, merdivenle çıkalım" demeye çalışıyorum, hem kalbe de iyi gelir.

Bu sezon ‘Arzu Travmayı’ oyunuyla sahnedesiniz. Gündeminizde başka neler var?

- ‘Arzu Tramvayı’ ikinci sezonunda. Bir klasiği böyle müthiş oyuncularla tekrar tekrar oynamak lüks, ben de bunun tadını çıkarıyorum. Aralıkta DOT’taki tek kişilik oyunum ‘Bunu Ben de Yaparım’ tekrar başlayacak. Bir yandan Onedio’yla başlatmayı planladığımız bir proje daha var. Teknik altyapısının bitmesini bekliyoruz, son dokunuşlar yapılıyor. Bir de yine arkadaşlarımla kurduğum Onenight TV isimli YouTube kanalı var, ona da sürekli yeni insanlarla yeni içerikler üretiyoruz. Zaman kalırsa da uyuyoruz işte (gülüyor).

Beraber gülebilirsek geri kalan her şeyi hallederiz

Hande Doğandemir, programa konuk olan isimlerdendi.
Beraber gülebilirsek geri kalan her şeyi hallederiz


 

 

 

İpek İZCİ
İpek İZCİ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

"Büyüğümdür, 'olmaz' diyemedim"

Boşanıyorlar!

500 bin liralık yeni dava

Barınak hayali