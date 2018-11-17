Bu program nasıl bir hayalin ürünü?

- Hep arkadaşlarımla işe yarar bir şeyler yapmanın hayalini kurdum. Şanslıyım, etrafımda hep hayatla ilgili sözü olan insanlar oldu. Mizah yapmanın zor olduğu, alınganlıkla kabalığın birbirinin içinde kaybolduğu bir zamanda olduğumuzu düşünürken birbirimize “Yeni bir dille bunun üstesinden gelir miyiz” diye sorduk. Tam o sırada Onedio bana birlikte çalışmayı teklif etti. Güçlerimizi birleştirip yaktık tencerenin altını, yapıyoruz işte bir şeyler.

* ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’de kur artışından Trump’a kadar pek çok konuyu mizahla harmanlıyorsunuz. İnsanlar en çok neye gülüyor, bir tespitiniz var mı?

- Program, hepimizin bir şekilde izlediği ‘Late Night Show’ programlarının formülüyle çalışıyor. Gündeme, bize ilişkin mizah dozu olan bir monologla başlıyor. Konukla sohbetimiz de hafif atışma şeklinde ilerliyor. Beraber oynadığımız oyunlar ve son olarak da ‘rap battle’ımız (rap savaşı) var. Hepsi, “Ay yapabilir miyim ki?” diyerek başlayıp beni harcayıp gidiyor. Her insan gibi bizim programda da hafiften asabımızı bozan şeylere gülüyoruz. Hepimiz için mizah o sinir bozukluğuyla top çevirmek... Kutuplaşarak, ayrışarak, öfkelenerek, bağırarak, birbirimizi kırarak anlaşamıyoruz. Bence beraber gülebilirsek geri kalan her şeyi hallederiz. Çünkü herkesin derdi aynı.



‘İyi mizah sansüre takılmaz’

* Sizce insanları güldürmek, bugünün Türkiye’sinde daha mı zor?

- Tam tersine şu an bence daha kolay ama dalga geçebileceğimiz alan kısıtlı. Haldun Taner, “İyi mizah sansüre takılmaz” demiş. Biz önce otosansürü atlamaya çalışıyoruz. Otosansür hepimizin ara ara kendini içinde bulduğu bir tuzak, oradan atladıktan sonrası kolay.

* Programın ilk bölümünde ‘Cennet -2. kat’tan bahsetmiştiniz. Bu aynı zamanda TED’de yaptığınız konuşmada da bahsettiğiniz bir konu...

- Bu laf, müthiş yazan bir arkadaşımla sohbetimizde çıkmıştı. “Öyle oldu, böyle oldu” diye birbirimize anlatırken birden çıktı: “Yahu cennet gibi vatanda, dertten tasadan asansörde yanlış katta inmişiz gibi yaşıyoruz. -2’de indik, nasıl yukarı çıkarız diye yol aramaktan iyi olan şeyleri de kaçırıyoruz.” Bir çıksak zemine, tadını çıkaracağız da; işte, asansör gelmiyor. Ya asansör gelirse diye merdiveni de kimse kullanmıyor. Ben de "Boş verin asansörü, merdivenle çıkalım" demeye çalışıyorum, hem kalbe de iyi gelir.

* Bu sezon ‘Arzu Travmayı’ oyunuyla sahnedesiniz. Gündeminizde başka neler var?