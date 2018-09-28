Bende şeytan tüyü var maalesef!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi HaberleriBende şeytan tüyü var maalesef!
GeriHürriyet Cumartesi Bende şeytan tüyü var maalesef!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hürriyet Cumartesi
Aslı BARIŞ
28.09.2018 - 18:11, Son Güncelleme:

Bende şeytan tüyü var maalesef!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bende şeytan tüyü var maalesef!

Türkiye’nin en ünlü gezginlerinden Ayhan Sicimoğlu yeni bir kitapla karşımızda: ‘Hastasıyız’. Hürriyet Kitap’tan çıkan çalışma, Sicimoğlu’nun farklı coğrafyalardaki 30 macerasından oluşuyor. Bu vesileyle buluştuğumuz Sicimoğlu: “Yaşamın kaynağı meraktır.”

Kitabın adı, fazlasıyla kullandığınız ‘Hastasıyız’ lafı... İlk ne zaman kullandınız, hatırlıyor musunuz?
- Valla hiçbir çıkış noktası yok. Bir gün televizyonda program yaparken gelişti. Tabii aynı lafları nereye kadar söyleyebilirsiniz? Mükemmel, harikulade tüm bunlar bitiyor bir noktada. “Vay be, hastasıyım” dedim bir gün. Öyle de kaldı. İşin kötüsü, başka bir dilde yok bu lafın karşılığı.
Bu sözün sizinle bu denli özdeşleşeceğini tahmin ediyor muydunuz peki?
- Hayır. Hatta ilk söylediğimde eleştiri bile aldım, “Ayhan Bey size hiç yakışıyor mu bu avam kelimeler” dediler.
Bir gezgin olarak hep yollarda, farklı coğrafyalardasınız... Ama kendinizi asla turist olarak tanımlamıyorsunuz.
- Hayır. Çok zor turist olmak. Turistik yerleri hemen es geçerim zaten. Keşfedilmemiş şeyleri keşfetmeyi seviyorum. Bir de şöyle bir durum var: Maceralar beni buluyor. Sokakta gezerken tesadüfen tanıştığım biri o bölgenin en ünlü müzisyeni çıkabiliyor, bir anda kendimi onun evinde, ‘exclusive’ bir partide bulabiliyorum.

Bende şeytan tüyü var maalesef


Sizce sebebi ne bu durumun?
- Bence çekiyorum insanları. Dün bir otelde konuşma yapacaktım, trafik felç! İnip yürümeye başladım. Sokakta adamın teki geldi, “Abi sarılmam lazım” dedi. Şaşırdım.Yani selfie çektirmek tamam da, sarılmak ne! Hatırını kıramadım ama... Neyse beterin beteri var: Yeni Zelanda’da, Maorilerde alnını ve burnunu dayıyorsun. Onun ruhunu çekiyorsun, mantığı o. O da olabilirdi.
Kitabın çıkış noktasına dönelim. Ne zaman karar verdiniz böyle bir kitap hazırlamaya?
- Açıkçası yoktu. Hürriyet Seyahat’te uzun zamandır yazıyorum. Ara sıra aklıma yazıları toplasam düşüncesi geliyordu. Arşiv olması açısından... Hal böyleyken Hürriyet Seyahat ekibinden teklif gelince, “Hay hay” dedik. Devamının da gelmesini planlıyorum.
Tokyo’da bir ay
modellik yaptım
Sizdeki bu seyahat tutkusunun kaynağı nedir?
- Merak. Yaşamın kaynağı da odur. Ama bizde tehlike olarak algılanır. “İcat çıkarma” diye bir laf var. Çocuk, “Anne bu ne” der, fırça yer.
Sizin evde nasıl karşılanıyordu bu sorular?
- Babama sorun, bakın neler oluyor! Saatlerce anlatır. Annemin deyişiyle, “Adamı alçıya alır”. İlkeli bir insandır. Mühendistir, Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu. Çocukluğum sürekli onun sorularıyla geçti.
“Nereden geldim buraya” dediğiniz yerler oldu mu?
- Olmaz olur mu! Onlarca vardır. Yakın zamandan bir örnek vereyim. Mesela en son Çin’deydim. 1.4 milyar insan var. Uçaktan indim, ilk şok, bavul alacağım kuşak: 67 numara! Asansör bekliyorum, çok güzel bir kadın geldi yanıma. İkimiz de asansöre binmek için hamle yaptık, bir koydu bana! Pardon filan demek de yok! Ben “Affedersiniz” filan dedim, tepki de yok. Japonya’da asla böyle bir şey yoktur. Gerçi çok eskiden gitmiştim, manken olarak...
Bende şeytan tüyü var maalesef

Yeni Zelanda’da Maorilerin yerel kıyafetiyle...
Nasıl?
- Evet, 1985 yılında Japonya’daki ‘New London Fashion Week’e katılmıştım. New York’ta keşfedildim. İngiltere’nin avangard modacılarının yer aldığı bir şovda çıkmıştım. Organizasyonu takip edenler arasında Japonlar da varmış, bana teklif ettiler. Bir ay oturdum Tokyo’da. Sonra sıkıldım. Gerçi güzeldi; model kızlarla birlikte hiçbir yerde hesap ödemeden gezip tozduk. En lüks lokantalarda, en iyi gece kulüplerinde gezdik. Sonra sıkıldım, gittim.
Ama yine kurtulamadınız. ‘Celebrity’ halleri burada da devam ediyor...
- Galiba tipimde var. Çin’de sokakta yürüyorum, çok hoş bir kız, beni yoldan çevirip fotoğrafımı çekti. Tarzımı çok sevdiği içinmiş. Dubai’ye gittim, parfüm arıyorum. Çok düşkünümdür kokulara. Satıcı kızlar geldi, fotoğraflarımı çekiyorlar. “N’apıyorsunuz, ben dizi oyuncusu değilim” dedim. “Nasılsa olacaksın” dediler! Potansiyeli gördüler herhalde (gülüyor). Sanırım bende şeytan tüyü var. Maalesef böyle...

İtalya’da benzerlikleri ve farklılıkları aynı anda görmek güzel
Bir röportajınızda “Dünya üzerinde görülmesi gereken ilk ülke İtalya” dediğinizi okumuştum...
- İtalya bize yakın, bizden uzak. Akdenizli oldukları için davranış biçimleri benziyor. Geçen hafta Sicilya’daydım. Sokakta bisikletli bir adam; kabak, domates, patlıcan satıyordu bağırarak. Bizden bildiğiniz bir fotoğraf. Ama birdenbire karşınıza AVM ya da gökdelen çıkmıyor. 20 yıl sonra gidiyorsun, aynı pizzacı, aynı belediye binası, aynı bakkal... Bunlar bizde yok. Benzerlikleri ve farklılıkları aynı anda görmek güzel. İnsanları da sıcak. Mesela Barselona’da aynı sıcaklığı göremiyoruz. O da Akdeniz!
Neye bağlıyorsunuz bunu?
- Orada bir Katalunya muhabbeti var. Biraz hükümetlerine karşı ayrılıkçılar. Ondan diye düşünüyorum. Gerçi Romalı da Milanoluyu sevmez. Roma’da otururken her sabah ekmek aldığım bir bakkal teyze vardı. Bir gün “Milano’ya gidiyorum teyze” dedim, “Orada İtalyanca mı konuşuyorlar” demişti. Orayı İtalyan olarak görmüyor.

Bende şeytan tüyü var maalesef

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Okan abiyi aramadım'

O benim eniştem

Ödüller yarın verilecek

'Defne ve kızlar bu filmde yok'