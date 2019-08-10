Ben kendi topraklarımın kraliçesiyim

Sürekli aşk üzerine yazıyorsunuz. Nedir aşkla alıp veremediğiniz?

- Herkes âşık... Ne yapayım? Hepimizin çok sıkıntısı yok mu? Ben de olumlu, güzel şeylerden bahsetmek istiyorum.

◊ Aşk her şeyiyle güzel bir şey mi?

- Aşk gelir, seni uçurur, tavanlara çıkarır, ışıklandırır, güzelleştirir... İnsan üstünde yarattığı inanılmaz bir enerji vardır. Aşk doğal botoks, kök hücre... Vücuda, ruha bu kadar iyi gelen, gençleştiren başka hangi madde olabilir ki? Bu kadar yüksek bir duygunun düşüşü de çok sert olur. Çok acı çekersin. Ama aşk, acısıyla birlikte güzel. Zaten hepimiz aşkın olası kurbanlarıyız.

◊ Siz aşkın kurbanı oldunuz mu?

- Evet, aşkın kurbanı oldum. Bundan da zaman içinde kurtuldum. Bizler çok fena canlılarız. Zaten insanın kelime anlamı ‘unutan’ demek. Hepimiz unutuyoruz. İçimiz sızlasa da acı geçiyor, devam ediliyor.

◊ Eski şarkılarda aşk sözleri çok canımızı yakardı. Şimdi neden öyle sözler yok?

- Demek yeni neslin canı böyle yanıyor, aşkı demek böyle yaşıyorlar. Bir şey diyemeyiz ki, bazıları sıcak sever!

◊ Sizce günümüzdeki şarkı sözlerina bakınca aşkın içinin biraz boşaltıldığını söyleyebilir miyiz?

- Aşk şekil değiştirdi. Eskiden hepimizin sevdiği şairler varken şimdi hayatımıza teknoloji girdi. Artık mesajlaşmalar var. Bu da bugünün aşkı! Ne yapsınlar, çöllerde mi sürünsünler? Öyle bir şey kalmadı.

Aşkın içi tamamen cinsellik

◊ Aşk mı sevgi mi peki?

- Zamanla aşkın yerini çok derin bir sevgi alıyor. Beraberinde bir alışkanlık geliyor. Eğer uyumlu bir ilişki yaşıyorsanız, sevgi kıymetli ve paha piçilmez bir şey. Hatta aşktan daha bile derin. Bakacak olursan, hepimiz aşkın peşinden koşuyoruz ama sevgi gelirse, işte o çok fena geliyor. Aşktan vazgeçiyorsun ama sevgiden vazgeçemiyorsun.

◊ Siz âşık mısınız?

- 3.5 yıldır devam eden güzel ilişkim var ve çok âşığım.

◊ Kimdir?

- Bir işadamı.

◊ Aşkta zor musunuz?

- Zorum. “Vay ne seksi adam, ilk görüşte aşk” laflarına inanmıyorum. Bende o duygular karşımdakini tanıdıkça oluşuyor.

◊ Hep aşktan bahsediyorsunuz, peki ya cinsellik?

- Aşkın içi tamamen cinsellik. Aşk dediğin şey zaten ne ki? Öyle sevgiye dönüşüyor ya... Ne zaman öpecek? Nasıl dokunacak? Nasıl olacak? Onu bilememe duygusu.

◊ O halde neden şarkılarınızda hiç yok?

- Demek altyazıları iyi okuyamamışsın. Mesela daha önce yazdığım ‘Dantel’i dinle yeter.

◊ Hayatınızdaki yeri ne?

- Cinsellik sadece benim için değil, sağlıklı her insan için önemli bir şey.

◊ Bu kadar aşktan bahsettik, peki evlenip çocuk sahibi olmak istemiyor musunuz?

- Evlilik fobim vardı. Evlilik hayalleri kuran kızlardan hiç olmadım. Sevgilim çıktığımızın ilk ayında evlilik teklif etti; “Evleniriz” dedim. Zaten şimdi de aynı evdeyiz. Çocuklar da bu hayatta en sevdiğim şey. Yapacaksam şu an tam zamanı. Albüm çıktı, klibi de çektik, artık yapabilirim (gülüyor).

Yaz, 88 yaşındayım, rahat etsinler!

◊ İlk çıktığınız dönemde 27 yaşında olduğunuz ve bilerek yaşınızı küçülttüğünüz söylenmişti. Gerçekten böyle bir şey yaptınız mı?

- Hayır, ben internetten kendime şifre bile alamıyorum. Teknoloji özürlüyüm. Bir de yaşımı küçültsem o kadar fazla mı küçültürüm? Bu hayatımda sitem ettiğim tek haberdir. Çünkü beni yalancılıkla ve sahtekârlıkla suçladılar. Benim yaşım bir muamma! Yaz, 88 yaşındayım, rahat etsinler!

◊ Ünlü olmak için biraz geç kaldığınızı düşünüyor musunuz?

- Kaç yaşında ünlü olunur?

◊ Dünyada genelde 19 yaşında falan popstar oluyorlar...

- Öyle bir şeye hiç inanmıyorum. Benim durduğum yer başka. Yazıyorum, üretiyorum, müzisyenim, eğitimliyim... Bir sabah uyanıp, “Ben şarkı yapayım” demedim. Hep hayalini kurduğum şey için yıllarca emek verdim. Birçok büyük projede ve albümde oldum. Doğal olarak başka bir yerdeyim.

◊ Beyazıt Öztürk’le düet yaptınız, Kenan Işık’la bir tiyatro oyununun müziği için çalıştınız... Ardından aşk dedikodularınız çıktı...

- Ben kiminle bir iş yapsam herkes öyle bir şey görüyor. Beyaz’la abi-kardeş gibiyiz ama o klipte çizdiğimiz resim o kadar güzeldi ki insanlar yakıştırdı.

◊ Kenan Işık?

- Böyle bir soruyu kabul bile etmiyorum.

Bir köşeden ben çıkayım, bir köşeden Brad Pitt çıksın ve küt diye çarpışalım

◊ Klipler ve fotoğraflarda hep bir cici kız imajınız var...

- Sorma ya, evet!



◊ Öyle değil misiniz?

- Ciciyim ama sanırım içimde birkaç kadın var. ‘Sex and the City’ kadınları gibiyim. Dört farklı kadın. Cici tarafım çok cici ama berbat bir tarafım da var. O zaman da hiç çekilmem. Mesela çok disiplinliyim, kuralcıyım. Etrafıma çok değer veriyorum, aynı değeri de görmek istiyorum.



◊ Lise hocalarınız size, ‘eşkıya’ dermiş...

- Evet, aslında ben çok yaramazım. Dışarıdan bakanlar “Bu cici, akça pakça, yapmış olamaz” der ama elebaşı benimdir.



◊ Sizi Jennifer Aniston’a benzetiyorlar...

- Hep benzetirlerdi, ben de çok beğeniyorum. Hayalim Nişantaşı’nda bir gün bir köşeden ben çıkayım, bir köşeden Brad Pitt çıksın ve küt diye çarpışalım.

Bana ‘emoji yenge’ diyorlar

Çocuklar benim zayıf noktam. Beni tavlamak isteyen ya da bir işini yaptırmak isteyen yanıma çocukla gelir. Ben de dayanamam. Erkek arkadaşım Barbo da (Barbaros Utku) beni öyle tavladı. Aylarca mesaj attı. Ben sadece emojilerle cevap verdim. Hatta arkadaşları bana, ‘emoji yenge’ diyorlarmış. Barbo’nun iki oğlu var. En sonunda benden cevap alabilmek için küçük oğlunun videosunu yolladı. Oğlu videoda, “Ayla Abla, babam sabah-akşam sizin şarkınızı dinliyor. Sizinle tanışmak istiyorum. Ne zaman tanışabiliriz” diyordu. Dayanamadım, ona cevap verdim ve yaktım kendimi (gülüyor).

14 şarkılık albüm yaparsam ağzıma terlikle vurun

◊ Pop müzikte devir, popstarlar, kraliçeler, prensesler devri. Siz nerede duruyorsunuz?

- Ben kendi topraklarımın kraliçesiyim, hiç kimseninkinde gözüm yok. Her metrekaresi alın teriyle kazanılan topraklar bunlar.

◊ Sizi popçuların magazin atışmaları içinde hiç görmüyoruz...

- Durduğum yerde bunlara ihtiyacım yok. Yazıyorum, besteliyorum, bir ekip çalışmasının içindeyim. Başka projelere de eşlik ediyorum. Bunlar beni meşgul ediyor.

◊ Biraz egolu musunuz?

- Çok egoluyum. Zaten bu iş egosuz yapılacak bir iş değil. Ama egom dengededir. Kibirli olmayı hiç sevmem. Ve kibre kapılmamak, yolumdan şaşmamak için hep dua ederim.

◊ Sürekli şarkı üreten biri olmanıza rağmen yeni albüm için neden üç sene beklediniz?

- Ben sezon şarkıcısı değilim. Uzun yıllar dinlenebilecek şarkılar yapmak gayretindeyim. Onlar da bir günde çıkmıyor.

◊ ‘Bağdat’ 2016’da çıktı ve dönemin en popüler şarkısı oldu. Dinleyiciler yeni albümde de böyle bir hit arayacaktır....

- Her şey bitip yeni projeye başlamaya sıra geldiğinde omzuma çok ağır bir yük bindirdi. Çünkü herkes yeni bir ‘Bağdat’ şarkısı arayışı içindeydi. Ama hiçbir zaman bir ‘Bağdat’ daha olmayacak. Başka âşıklar, başka aşklar, başka ‘Bağdat’lar olacak. Bu albümde de birden fazla hit var; ‘Daha Bi Aşık’, ‘Hükümdar’, Aşık Oldum Giderken’...

Single’ların olduğu dönemde 14 şarkılık albüm çıkarmak delilik değil mi?

- Delilik! Bir daha yaparsam ağzıma terlikle vurun. Çalışmaktan ve düşünmekten çok yoruldum, hastalandım.

Eskiden daha kaliteli kulağı olan bir dinleyici kitlesi vardı

Bizim zamanımız aslında çok da uzak bir zaman değil; müzik marketlere gider, albümleri sorar, kartonetlerini incelerdik. Sosyal medya yoktu. Bu da daha kaliteli kulağı olan bir kitle demekti. Şimdi çok alternatif var. Bu sebeple iyi şeyleri çoğu zaman duyamıyoruz. Bunları yeni insanlar çıkmasın anlamında söylemiyorum, tabii çıksınlar, sıyrılan sıyrılsın, hayatımıza yeni lezzetler girsin ama tekdüze olmasın.

Aşk, ayrılık, zarafet...

Bugüne dek dillere dolanan ‘Türkan’, ‘Benim Adım Aşk’, ‘Bazı Aşklar Yarım Kalmalı’, ‘Kuzum’, ‘İzmirli’ gibi şarkıların yazarı Ayla Çelik’in yeni albümünde 14 şarkı var. Albümün prodüktörlüğünü de üstlenen Ayla Çelik’e bestelerde Gökhan Tepe, Serdar Aslan, Jean Marie Riachi; sözlerde ise Hakkı Yalçın, Şebnem Sungur gibi isimler eşlik ediyor. Albümde yeni şarkıların yanı sıra sözü ve müziği Erkin Koray’a ait olan ‘Çok Derinlerde’ de var. Ayla Çelik albümünü şöyle anlatıyor: “Aşk, ayrılık, saygı, sevgi ve zarafet... Bu albümde hayatın içindeki her şey var.”

Sözlerimi pahalı buluyorlar ama bence ucuz

◊ Şarkı sözlerini kişiye özel mi yazıyorsunuz?

- Bazen öyle yazdığım oluyor.



◊ Parasını veren herkes sizden şarkı alabilir mi?

- Ne kadar vereceğine bağlı! Çizgimi bozacak bir şey değilse ağırlıklı olarak, evet.



◊ Şarkılarınız pahalı mı?

- Pahalı buluyorlar ama ben ucuz olduğunu düşünüyorum.



◊ Geceleri mum ışığında elinizde bir kadeh, kucağınızda bir gitar, öyle mi söz yazıyorsunuz?

- Sen beni gerçekten tanısan büyük şaşırırsın. Hiç düşündüğün gibi değilim. Bir kere şarkıları sabah yazıyorum. Prensip olarak akşam çalışmıyorum.



◊ En hit şarkıyı kendinize mi saklarsınız?

- Hayır, o şarkı kimin hiti olabilir ona bakarım. Benim hitimse bende kalır. Bir sonraki albüm için bile iki şarkım şu an hazır.