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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
iozbey@hurriyet.com.tr
02.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Belki de her aşk imkânsız aşktı

İpek Özbey
İpek Özbey
iozbey@hurriyet.com.tr
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İpek Özbey
İpek Özbey
iozbey@hurriyet.com.tr
Belki de her aşk imkânsız aşktı

Cemal Süreya Şiir Ödülü sahibi Altay Öktem, yeni bir romanla okurunun karşısında. ‘Yalan Yanlış Hayatlar’, ekmek almaya çıkan ve evine ancak iki yıl sonra dönen Bekir’in etrafında şekilleniyor. Tek yumurtada bambaşka insanlar olabilmiş ikizler Nesrin’le Neriman ve hayatlarına girenler ilginizi çekecek.

Fıtratına uygun olarak kenar mahallenin mafyası, Fitilli Meyhane’nin güvenlik müdürüydü Kazım. Sevdiğiyse ‘fettan’ Neriman’dı. Kazım’ın kardeşinin adı Zakir’di. Neriman’ı ‘hafif’ buluyordu, bunu abisine söylediğinde cevabını aldı, yerden zor kalktı.

Zakir bir gün meyhanede Nesrin’i vurdu. Niye olduğu polis ifadelerinde gizliydi. Nesrin, Neriman’ın tek yumurta ikiziydi.

Kaderleri aynı, karakterleri farklıydı.

Babaları Bekir, ekmek almaya çıktığı eve iki yıl sonra dönebilmiş, çocuklarının doğduğunu görememişti. Dört sene yanlarında kaldı.

‘Kız gibi’ dediği şahinini satıp Hamdi’yle Fitilli Meyhane’yi açtılar. Sadece iki hafta sonra aralarında kavga çıktı. Hamdi, Bekir’i öldürdü.

Hamdi cezaevindeyken meyhanenin başına oturttuğu Zakir’e, “Bak oğlum, her ay sonu geliri gideri hesaplayacaksın, kaç lira kâr kalıyorsa, yüzde 20’sini bir zarfa koyup kapalı usulde götürüp Kadriye Yenge’ye teslim edeceksin” dedi.

Kadriye, kötü kaderlerini babalarından alan Nesrin ve Neriman’ın vefakâr annesiydi.

Yanlış aşklar, yanlış insanlar, yanlış hayatlarla karşılaşırsın ya; Neriman da Nesrin de hayallerindeki erkeği bulamadılar bir türlü... Tuhaf Tonguç’tan sonra aşka küsmüştü ki bu kez Yatay Mahmut’a kaptırdı gönlünü Nesrin.

Tuhaflığı yarıştırsak hangisinin kazandığı bilinmez ama Nesrin’in her seferinde aşktan vazgeçtiği kolaylıkla söylenebilir.

Her vazgeçtiğinde kalbinin çarpmasına sebep olacak biri çıktı karşısına...

Belki de her aşk imkânsız aşktı

Kendi hayatının yabancısı, başka hayatların seyircisi

Hele bir Çağatay vardı ki, önce ateist, sonra dinlere sığamayan bir adam oluverdi. Nesrin o kadar sevdi ki, yolunu izledi Çağatay’ın. Ta, bir sonraki ‘Artık sevmeyeceğim’ isyanına kadar!

Neriman öyle değildi. O hiç vazgeçmedi, yine de yüzü gülmedi. Belki de her aşk imkânsız aşktı...

Cemal Süreya ve Yaşar Nabi Nayır Şiir ödüllerinin sahibi Altay Öktem, yeni romanı ‘Yalan Yanlış Hayatlar’da herkesin kendi hayatının yabancısı, başka hayatların seyircisi olduğu bir dünyanın kapısını aralıyor. Yaşanan bu yalan yanlış hayatların sırtından vurduğu kahramanlara odaklanıyor.

Ölmenin, öldürülmenin pamuk ipliğine bağlı olduğu bir dünyada güç de olsa ‘anlamaya’ çağırıyor; fonda Zeki Müren’in, Kibariye’nin şarkılar söylediği bir meyhanenin içinde anlık öfkelerin derinine iniyor.

‘Genel Kültürden Kenar Kültüre 101 Fanzin’ kitabı vesilesiyle tanıştığım Altay Öktem’in bu eserini de okumanızı tavsiye ederim.

Belki de her aşk imkânsız aşktı

Yalan Yanlış Hayatlar / Altay Öktem
Doğan Kitap / 248 sayfa / 29 TL

 

 

 

İpek Özbey
İpek Özbey
iozbey@hurriyet.com.tr
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