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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
09.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Bedri Baykam’ın 10 yılı, Murat Morova’nın evreni

Erkan Aktuğ
Erkan Aktuğ
erkan.aktug@hurriyet.com.tr
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Erkan Aktuğ
Erkan Aktuğ
erkan.aktug@hurriyet.com.tr
Bedri Baykam’ın 10 yılı, Murat Morova’nın evreni

Haftanın sergileri arasında Bedri Baykam’ın son işlerinden bir seçki sunan ‘Göreceli Zamanlar’ ve Murat Morova’nın, Doğu-Batı sentezi üzerinden yaptığı evren tasvirlerini konu alan ‘Cosmic Latte’ de bulunuyor.

4D teknikle üretilenler
Ressam Bedri Baykam, son 10 yılından seçilmiş eserlerle Caddebostan Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde. Mine Gülener’in organizasyonuyla açılan ‘Göreceli Zamanlar’ başlıklı sergide, sanatçının ‘4D’ adını verdiği teknikle yaptığı resimlerin yanı sıra ‘Tarihin Röntgencisi’ sergisinden eserler ve son yıllarda yaptığı çalışmaları yer alıyor. Sanat eleştirmeni Hasan Bülent Kahraman, Baykam’ın son dönem resimleriyle ilgili, “Onun 1980’li yıllardan bu yana oluşturup ortaya koyduğu sanatsal dilin ve geliştirdiği sanatın bir sentezi niteliğini taşıyor. Yaklaşık 30 yıl boyunca üretilmiş bu sanat, farklı dönemlerin dalgalanmalarından, öne çıkardığı farklı sanatsal ifadelerden ve elbette anlayışlardan etkilendiği kadar, onları da derinden etkilemiştir” yorumunu yapıyor. Bugüne kadar 139 kişisel sergi açan Baykam’ın resimleri, Berlin Academie der Künste, Barcelona Picasso Museum, Pinacothèque de Paris gibi müzelerin yanı sıra Venedik, İstanbul ve Buenos Aires Bienalleri’nde de sergilendi.
‘Göreceli Zamanlar’, 3 Mart’a kadar Caddebostan Kültür Merkezi’nde görülebilir.
Evrenin renginin peşinde

Bedri Baykam’ın 10 yılı, Murat Morova’nın evreni
İsimsiz, Murat Morova, 2018  ‘Cosmic Latte’, 16 Mart’a kadar Galeri Nev’de görülebilir.
Bilim insanlarının yaptığı çalışmalar neticesinde evrenin şu anki ortalama renginin ‘cosmic latte’ olduğu biliniyor. Yıllar içinde kendine özgü görsel bir ikonografi geliştiren sanatçı Murat Morova da Galeri Nev İstanbul’da açtığı ‘Cosmic Latte’ başlıklı yeni sergisinde evrenin şu anki rengiyle yaptığı çalışmaları bir araya getiriyor. Kaynağını İslam estetiğinden alarak kendine özgü simgesel bir dil geliştiren, Doğu ve Batı kaynaklı semboller, metaforlar ve mitler üzerine yoğunlaşan Morova’nın bu sergideki işlerinde Leonardo da Vinci’nin anatomi çizimlerinden Nicolas de Nikolay’ın Doğulu derviş gravürlerine; Hoca Ali Rıza’nın desenlerinden Osmanlı çarşı ressamlarına yapılan atıflar, serginin genel okumasında yol gösterici referans noktalarını oluşturuyor. Morova, evrene ve insana karşı hassasiyetini ise yol gösterici ve sembolik detaylar barındıran insan-ı kâmil figürüyle somutlaştırıyor.

Erkan Aktuğ
Erkan Aktuğ
erkan.aktug@hurriyet.com.tr
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