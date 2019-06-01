BBC Earth'ün iddialı belgeseli 'Gezegenler'i sunan bilim insanı Brian Cox: ‘2030'ların başında Mars'tayız!’

Birçok televizyon programı da olan Cox, turnelere çıkıyor ve Wembley Stadı’nı tıklım tıklım dolduran insanlara astronomi, fizik filan anlatıyor. ‘Planet Earth’, ‘Frozen Earth’, ‘Blue Planet’, ‘Our Planet’ filan derken biliyorsunuz Dünyamızla ilgili görkemli belgeseller özellikle platformlarda diziler gibi heyecanla izlenir oldu artık. BBC Earth de durdu durdu ve insanoğlunun Ay’a ayak basışının 50. yılında ‘Planets’ / ‘Gezegenler’ dizisine imza attı. 4.5 milyar yıllık bir zaman dilimini beş bölüme sığdıran dizide gezegenler, ele alınan konu değil, ana karakterler; mesela en büyük gezegen Jüpiter’in adı ‘The Godfather’ / ‘Baba’, Mars ve Dünya ‘Kız Kardeşler’ olarak geçiyor. Güneş sistemi nasıl oluştu, bugüne kadar nasıl geldi, bundan sonra ne olacak da dizinin hikâyesi. CGI (bilgisayarda üretilen görüntü) teknolojisi sayesinde izlerken her bir gezegene biz de adım atacağız. Çekimlerin yapıldığı mekânlar da gezegenlere benzerliklerine göre saptanmış; Umman, Mars’a çok benzeyen coğrafi özellikleri nedeniyle seçilmiş. İzlanda’nın da görsel olarak bereketli toprakları ‘Game of Thrones’dan sonra birçok gezegenin seti olmuş. Satürn’ün bir gaz bulutundan şimdiki haline dönüşümü, Merkür’ün Dünya gibi olmasının Jüpiter tarafından engellenmesi, Venüs ve Mars’ın okyanuslarla kaplı olmasına rağmen Dünya gibi bir medeniyet beşiği olamaması, Pluto’nun cüce bir gezegen oluşu gibi de dramatik hikâye aksları var dizinin.

İlk bölümü Brian Cox’la beraber izledik ve ayak üstü sohbet ettik:

◊ Bu sekiz gezegenin hikâyesini öğrenmemiz neden önemli?

Bir sistemin parçaları olarak var hepsi. Her gezegenin evrimini öğrenmek Dünya’nın evrimine de vâkıf olmak demek. Her birinin tarihi, Dünya’nın tarihiyle de ilgili.

◊ Astronomiyi herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bir bilim haline getirmenizin sırrı ne?

Sır şurada: Kafasını kaldırıp göğe bakan herkes astronomi bilimiyle uğraşıyor sayılır. Ayrıca ‘Evrendeki yerimiz nedir?’ gibi hepimizin merak ettiği derin sorular da soruyor astronomi.

◊ Dizideki favori gezegeniniz hangisi?

Açık ara Dünya. Güneş sisteminde medeniyet barındıran, üzerinde hayat olan tek gezegen. Medeniyet, evrendeki en değerli ve belki de en nadir doğal yapılardan. Dünya’yı özel kılan bizim varlığımız.

◊ Başka bir gezegene gittiğimizi görecek miyiz sizce?

Evet, Mars’a gideceğiz. Büyük ihtimalle 2030’ların başında.

◊ Sizce en güzel gezegen hangisi?

Halkalarıyla Satürn. Ama o halkalar da güzellik gibi geçici.

◊ Uzaya rahatça gidebiliyorsunuz diyelim, ne yapmak isterdiniz?

Ay’da dolaşmak isterim, Apollo’nun astronotları gibi oradan Dünya’nın doğuşunu izlemek isterim. Dünya’nın değerini kavramak için uzaktan tümünü görmek gerek galiba.

◊ ‘Gezegenler’in diğer programlarınızdan farkı ne?

CGI kullanımı. İlk kez gezegenlerin tarihini görsel olarak izleyebileceğiz. Mesela Mars’ın ilk halini görmek beni çok heyecanlandırdı.



‘Gezegenler’, BBC Earth kanalında perşembe günü 21.00’de ilk bölümüyle yayında olacak.