Bazıları sporculara yasak ama belki siz kullanırsınız

Kenyalı atlet Eliud Kipchoge, 12 Ekim 2019’da, Viyana’da koşulan maratonu 1:59:40’lık dereceyle tamamlayarak bu alandaki rekoru kırdı. Ancak üzerinden birkaç ay geçtikten sonra atletin bu koşu sırasında giydiği Nike’ın Alphafly ayakkabısı ve aynı teknolojiyi kullanan Vaporfly modelleri teknolojik doping tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Nike, Vaporfly ayakkabıları şöyle tanıtıyor: “Tabandaki tam boy karbon fiber plaka, sağladığı itiş gücüyle temponu artırmana yardımcı oluyor.” Zaten halihazırdaki tartışma da bu teknoloji nedeniyle yaşanıyor. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’nin koşu ayakkabıları hakkında bir inceleme başlattığı geçen günlerde ortaya çıktı. Sonuçlar çok yakında açıklanacak.

250 dolarlık Nike Vaporfly ayakkabıların yaklaşık 300 kilometrelik bir ömrü var. Runners World UK dergisinin editörlerinden Kerry McCarthy, mevzubahis ayakkabının yaylı sıçrama bastonları gibi çalıştığını iddia ederek, sporculara avantaj sağladığını söylüyor. Ancak farklı görüşte uzmanlar da var. Tartışma alevlenedursun teknolojiyi sporun bir parçası haline getiren ürünlerden birkaçını sizin için inceledik.

HANGİ TEKNOLOJİ, HANGİ SPORDA AVANTAJ SAĞLIYOR?

Enerjinizi size geri verecek

Nike’ın Vaporfly modelleriyle benzer bir teknoloji kullanan diğer ayakkabı da Under Armour’ın Hovr modelleri. Sıfır yerçekimi hissiyle koşarken harcadığınız enerjiyi size geri sağlayan bu modeller, Under Armour’ın koşu takip uygulaması MapMyRun’a da bağlanabiiyor.



Kan dolaşımını hızlandıran tişört

Canterbury firmasının iyonize tişörtleri de teknoloji kullanımıyla dikkat çekiyor. Yarattığı elektromanyetik alanla sporcuların kan dolaşımını hızlandırdığı ve bu sayede kaslara daha hızlı oksijen sağladığı iddia edilen bu malzeme Dünya Anti-Doping Ajansı tarafından incelendi. Ajans, iddiaları destekleyecek yeterli kanıt olmadığı için herhangi bir kısıtlama getirmedi.



Akıllı toplar uzun yıllardır kullanılıyor

Nike gibi, spor ekipmanları konusunda öncü olan Adidas da bir süre önce yeni futbol topunu tanıtmıştı. Bu topla antrenman yaptıktan sonra verileri akıllı telefonunuz üzerinden inceleyerek şutlarınızın hızı, şutu çektikten sonra topun aldığı kavis ve kat tettiği mesafe hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz.



Rekortmenlerin yasaklanan mayosu

2008 Pekin Olimpiyatları’nda Speedo LZR Racer mayoları tartışma yaratmıştı. Kırılan 25 yüzme rekorunun 23 tanesi bu mayoyu giyen yüzücülere ait olunca Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) tek parça mayoları yasakladı. Mayolar vücudu daha hidrodinamik bir pozisyonda tutuyor ve yüzücünün kolaylıkla su yüzeyinde kalmasını sağlıyordu.

