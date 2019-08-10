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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
Elçin Yahşi öneriyor.... / elcinyahsi@ekranella.com
10.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bayramda ortaya karışık

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Bayramda ortaya karışık

Bayramda akrabalarının, konu komşularının yanı sıra ekranları da ziyaret etmek isteyenler için ortaya karışık bir mönü hazırladık. Belgesellerden dizilere buyurun önerilerimize...

Digitürk bayramda zengin bir mönü sunuyor doğrusu. Arife gününden yani cumartesiden çarşamba akşamına kadar şifreli film ve dizi kanalları tüm üyelerin kullanımına açık olacak. Yayında olan sayısız ödüllü filmin yanı sıra yepyeni dizileri keşfetmek için ideal fırsat. Mesela bu sayfalarda defalarca adı geçen, bir medya imparatorunun ailesiyle ‘yen içindeki’ muharebesine odaklanan ‘Succession’ın yeni sezonu başlıyor (beIN Series Drama, pazartesi, 20.00). Klişe deyimle 90’lara damgasını vuran gençlik dizisi ‘Beverly Hills 90210’un yeni sürümü ‘BH90210’ başladı bile (İlk bölümün tekrarları beIN HD ve beIN Series Drama, cumartesi, 14.00 ve aynı kanallarda pazar 21.00). Mart ayında dünyaya veda eden Luke Perry hariç tüm ana kadronun bir araya geldiği yeni versiyona artık gençlik dizisi demek mümkün değil ama karakterlerin kendileriyle de dalga geçtiği bu versiyon eski günlerin hatırına, hüzünle karışık bir zevkle izleniyor. Bayram süresince beIN connect uygulamasından Digitürk dizi ve filmlerine her yerden ve her zaman ulaşmak mümkün. beIN Connect ana sayfasını açınca ‘Öne Çıkanlar’ ve ‘Belgeseller’ kısımlarında göze çarpan ‘Kaz Dağları’ serisi de yörenin doğasını, güzelliklerini bir kez daha hatırlatıyor. Son yılların en çarpıcı işlerinden biri diyebileceğimiz, Zendaya’nın canlandırdığı 17 yaşındaki bağımlı Rue’yu ve arkadaş ortamını anlatan ‘Euphoria’, büyükler için çekilmiş bir gençlik dizisi sanki; başka, bambaşka bir dünya gençlerinki. Sekiz bölümlük ilk sezon platformda.

Bayramda ortaya karışık

◊ TRT TV de tam bayram öncesinde yenilendi. beta.trt.tv adresinden ulaşabileceğiniz platformda TRT 1 dizileri, TRT Belgesel yapımları ve TRT 2’nin birçok programı var. TRT’ye ait 12 televizyon kanalı ve 19 radyo istasyonunun canlı yayınlarına da buradan ulaşmak mümkün.

◊ BBC Earth’ten ‘Mavi Gezegene Dönüş’ (‘Blue Planet Revisited’), dünyanın her köşesindeki deniz yaşamını ekranlara getiriyor. Belgesel, yaşam döngüsünün önemli bir parçası olan üreme mevsimi yaklaşırken balinaları ve yavrularını, kaplumbağaları ve yumurtadan yeni çıkan yavrularını   bilinmezliklerle dolu okyanusları en iyi tanıyan bilim adamları ile takip ediyor. (BBC Earth, cumartesi, 19.45 ve pazar 00.45)

◊ BluTV’nin ‘Pavyon’ adlı mini belgesel dizisi de ilgiyi hak ediyor. İzleyiciyi Ankara’yla özdeşleşen pavyon kültürünün perde arkasına davet eden dizide mekân işletmecilerinden şarkıcılara, müdavimlerden konsomatrislere kadar pavyonda çalışan pek çok kişi hikâyelerini anlatıyor. Kimsenin lafını ve küfürünü sakınmadığını belirtmeden geçmeyelim. ‘Vesikalı Yârim’ filminden bir görüntüyle açılan dizi, ilk bölümünden itibaren kendi kuralları dahilinde oluşan bu eğlence kültürünü insan-mekân-müzik ilişkisi üzerinden ele alıyor. Üç bölüm yayımlandı, iki bölüm daha var.

Netflix’in pek ilgi göstermediği, yani tanıtımına milyarlar harcamadığı ama kesinlikle izlemeye değer o kadar çok dizisi var ki... ‘Married with Children’ın küçük kızı olarak hatırladığımız Christina Applegate’e bu yıl ‘En İyi Kadın Oyuncu’ dalında Emmy adaylığı kazandıran ‘Dead to Me’ de onlardan biri. Adaylık komedi dizileri kategorisinde gelse de epey kara bir komedi bu. Applegate, kocası çarpıp kaçan bir araba tarafından ölüme terk edildikten sonra iki oğluyla yalnız kalan emlakçı Jen’i canlandırıyor. Ayakları yere basan, ne istediğini bilen bir kadın Jen, aynı zamanda da acısıyla, depresyonuyla ve öfkesiyle başa çıkmaya çalışıyor. Yas tutanların devam ettiği bir terapi grubunda şefkatli, sevecen, başkaları için kendinden vazgeçmeye hazır Judy (Linda Cardellini) ile tanışıyor ve iki kadın pürüzlü bir başlangıçtan sonra dost oluyor. Ondan sonra... kısaca “Lütfen izleyin” diyeyim.

Her bölümünde hikâyesi ustalıkla katman katman açılan ve hiç beklenmedik anlarda müthiş ters köşeler yapan gerçekten şaşırtıcı bir dizi ‘Dead to Me’. Kansere yakalanma riski fazla olduğu için iki memesini de aldıran Applegate, yapımcıları arasında olduğu dizinin senaryosuna karakteri Jen’le ilgili böyle bir ayrıntı da eklenmesini istemiş. Toplam 10 bölüm, ikinci sezon onayı da alındı.

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