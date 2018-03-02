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Hürriyet Cumartesi Haberleri

HÜRRİYET CUMARTESİ

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    Aysel Gürel bereketi

    Hürriyet Haber
    02.03.2018 - 12:46 | Son Güncelleme:

    Bu şarkıyı söyleyebilecek çok sayıda başka yorumcu vardır elbette. Ama Yeliz kadar iyi söyleyebileceklerin sayısı da fazla değildir.

    Bekle Yağmur Geliyor, Yeliz (5 üzerinden 4 yıldız)

    Aysel Gürel bereketiAysel Gürel aramızda değil artık. Ama yokluğunda dahi, müzik dünyamızı güzelleştirmeyi, zenginleştirmeyi sürdürüyor. Bu dünyaya vedasından önce yazılmış şarkı sözleri bazen bir defterden, bazen de yazılıp teslim edildiği bestecinin arşivinden sıyrılıp çıkabiliyor karşımıza. Bunun en güzel örneği, Tarkan’ın ‘Sevdanın Son Vuruşu’ydu. Başka örnekler de oldu. Şimdi de Yeliz, ‘Bekle Yağmur Geliyor’ ile devam ettiriyor bunu ve Gürel hazinesinden bir başka şarkıya gün yüzü gösteriyor. Tamer Gürsoy, sanatçının aramızdan ayrılmasından önce özel olarak aldığı bu sözleri, hakkını vererek bestelemiş. ‘Hayalimdeki Adam’, ‘Yalan’ ve ‘Bu Ne Dünya’ gibi hem çok popüler hem de pop müziğimizin en kayda değer şarkılarının sesi Yeliz de -tam da kendisinden beklenebileceği gibi- eşsiz bir biçimde yorumlamış.

    70’lerin ortalarında, henüz bir lise öğrencisiyken ünlenmiş Yeliz, pop müziğimizin yaşadığı bütün daralma ve sıkıntılara rağmen yoluna her zaman devam etmiş ve “Ama piyasa, ama şu, ama bu...” gibi yakınmaları kulak arkası ederek, şarkı söylemeye hiç ara vermemişti.

    Yağmurlu cennet

    2000’li yıllarda da ‘Haykırdım Sessizce’ ve ‘Allah Kalbine Göre Versin’ gibi albümlerle varlığını sürdürdü ve ilgi gördü. Bu ilginin en büyük sebebi de büyük sesi ve eşsiz vokal başarısıydı. Ve tabii şarkı seçimi... Yeliz her zaman kendisine (ve sesine) yaraşır şarkıları seçmekte usta olmuştu. Popun yeni çağında da bunu yapmayı sürdürmekteydi.

    Volga Tamöz’ün şarkıya biçtiği kılık çok iyi. Müzisyenin önüne geldiğinde, muhtemelen daha fazla arabesk unsur barındıran şarkı, Tamöz’ün yaylı enstrümanlara verdiği ağırlık sebebiyle bu ruh halinden sıyrılmış, başka tepelere konumlanmış. Bu şarkıyı söyleyebilecek çok sayıda başka yorumcu vardır elbette. Ama Yeliz kadar iyi söyleyebileceklerin sayısı da fazla değildir. “Biz günahsız seviştik, asla yanmayacağız; göklere çıkacağız, bekle yağmur geliyor” derkenki hali bunun altını çiziyor. Altı çizilecek bir başka şey de, videonun melodram ağırlığına rağmen, şarkının lehine akması, onu desteklemesi.

    Aysel Gürel bereketi
    Dialogues For Monkeys, Reptilians From Andromeda

    Cayır cayır punk-rock

    Rashit’in kurucularından Tolga Özbey, yeni grubu Reptilians From Andromeda ile harikalar yaratmayı sürdürüyor. Türkiye’den hiçbir prodüktör ve firmanın ilgilenmediği bu grubun kapıları, dışardaki bağımsız firmalar tarafından sıklıkla çalınıyor. Yeni albümleri ‘Dialogues For Monkeys’i bir Çek firması yayımladı; yalnızca LP olarak. Dijital platformlara dahi koymadılar. RFA’nın yaptığı müzik punk-rock olarak adlandırılabilir. Memlekette Tünay Akdeniz ile başlamış bu dalga, 90’larda Rashit ile sürmüştü. Şimdi de RFA devrede; bu türü yenileyerek/dönüştürerek hem de. Albüme, İstanbul’un her iki yakasındaki plakçılar vasıtasıyla ulaşmak mümkün. Ya da internet üzerinden, posta vasıtasıyla. Yorulmanıza değecek.

    Etiketler: Yeliz , Dialogues For Monkeys , Reptilians From Andromeda , Bekle Yağmur Geliyor
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