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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Cumartesi
04.05.2018 - 11:30, Son Güncelleme:

Ateşler yansın davullar çalsın

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Ateşler yansın davullar çalsın

Miladi takvime değil de kadim halk takvimine göre, bu gece kışın sonu, baharın başlangıcı yani Hıdırellez. Bu akşamdan yarın gün doğana kadar ateşler yakılıp üzerinden atlanacak, dilekler kâğıtlara yazılıp gül ağacına asılacak, Edirne’de gençler sabaha karşı Tunca’nın serin sularına atlayacak, davul-zurna eşliğinde danslar edilecek. UNESCO’nun ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi’ne alınması için çalışılan Hıdırellez, yurdun dört bir yanında kutlanacak. Siz de eve kapanmayın, dışarı çıkıp eğlenceye katılın.

Goran Bregoviç İzmir’de
İzmir’de kutlamalar bu akşam 20.30’da, Cumhuriyet Meydanı‘ndan Gündoğdu Meydanı’na yürüyüş ile başlayacak. 21.00’de Gündoğdu Meydanı’nda Goran Bregoviç konseri var. Yarın 12.00 -18.00 arasında, Kültürpark çim alanında Hıdırellez Şenliği düzenlenecek. Yerel Roman grupları sahne alacak. Alaçatı’da ve elbetteki İzmir’in Tenekeli Mahallesi’nde de şenlik var. Uzun masaların kurulacağı dokuz sekizlik ritmlik eğlenceyi kaçırmayın.

Boğaziçi’ne davetlisiniz
Baharın müjdecisi Hıdırellez bugün renkli bir şenlikle İstanbul BÜMED (Boğaziçi Mezunlar Derneği) Üst Bahçe’de kutlanıyor. Bu yıl ilk defa düzenlenen çiçeği burnunda etkinlik, herkese açık. Luxus, kıpır kıpır şarkıları ve enerjik sahne performansları ile şenlikte sahne alacak. Daha önce Sziget, Paris Şehir Tiyatrosu gibi Türkiye ve Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde ve festivallerinde konserler veren Kumpanya İstanbul, şef Ahmet Özden ve ekibinin performansları, coğrafyanın ruhundan beslenen müzikleri ve dokuzsekizlik ritimleri ile sizlere yerinizde duramayacağınız bir deneyim yaşatacak. Folk caz kolektifi Kolektif İstanbul da şenlikte olacak. Konserlerin yanında, Hıdırellez’in olmazsa olmazı dilek ağacı, el işi standları da var. Kapı açılış 14.00’te, konserler 18.00’de başlıyor.

Dolapdere Big Gang Beyoğlu’nda
İstanbul Nevizade’deki Sanat Performance Sahnesi’nde bu gece 22.00’den itibaren şenlik var. Şenlikte Roman müziğinin İstanbul’daki efsane grubu Dolapdere Big Gang, oryantal Didem ve Beyoğlu Roman Orkestrası sahne alacak. Biletler Biletix’te.

Ateşler yansın davullar çalsın

Kakava’ya hâlâ yetişebilirsiniz
Hıdırellez’in en coşkulu kutlandığı yer, kuşkusuz Edirne’deki Kakava Şenlikleri. Pek çok turizm şirketi Edirne’ye iki günlük tur düzenliyor. Edirne dışında yaşıyorsanız, fırsatı kaçırmış sayılmazsınız, hâlâ yetişmek mümkün. Kakava Şenlikleri bugün ve yarın iki ayrı mekânda yapılacak. Konser, yarışma, dans gösterileri Saraçlar Caddesi’nde, diğer etkinlikler ise Kırkpınar Güreşleri’nin de düzenlendiği Sarayiçi’nde olacak. Kakava Ateşi’nin yakılması ve pilav ikramı bugün Sarayiçi’nde yapılacak. Arınma ve doğanın uyanışını selamlama amaçlı ‘Bahara Giriş’ ritüeli ise yarın sabah 06.00’da Tunca Nehri kıyısında gerçekleşecek.

Kalamış’ta bir tatlı şenlik
İstanbul Kadıköy Belediyesi, bu akşam 17.00’den itibaren Kalamış Parkı’nda ‘Bahara Merhaba’ şenliği düzenliyor. Grup Agaphia, Grup Medusa, Çocukların Roman Dansı, Erhan Demir, Hakan Ergün, Hıdırellez Potpori Grubu ve Ahmet Beyler’in sahne alacağı şenliğe herkes davetli. Kadıköy Kent Konseyi ve sivil toplum örgütleri de stand açacak. İlçedeki 10 parkta da eşzamanlı olarak Hıdırellez’in simgelerinden olan gül fidanı dağıtılacak. Saat 14.00’den itibaren gül fidanı dağıtılacak parklar şöyle: Merdivenköy Parkı, Kalamış Parkı, Koşuyolu Parkı, Yaşam Parkı, Moda Parkı, Leylak Parkı, Milli Hakimiyet Parkı, 19 Mayıs Parkı, Kriton Curi Parkı, Barış Parkı.

Sevdalinka ve Romen şarkıları
Boşnak-Hırvat Savaşı döneminde evde kaset üzerine yaptıkları kayıtları çevrelerine dağıtarak müzik serüvenlerine başlayan, 20 yılda sekiz albüm kaydeden, 300’e yakın konser veren, haklarında iki belgesel film çekilen ve üç yıl üst üste Davorin müzik ödülüne layık görülen Mostar Sevdah Reunion, bu akşam İstanbul Harbiye’deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahne alacak. Konser baharın gelişini, tohumun topraktan çıkıp çiçeklenmesini simgeleyen ‘Hıdırellez Günü’ başlığını taşıyor. Konser saati 20.00. Biletleri 80-50-30 ve 20 TL olarak İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu gişesi ve Biletix’ten alabilirsiniz.

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