Ateşler yansın davullar çalsın
Miladi takvime değil de kadim halk takvimine göre, bu gece kışın sonu, baharın başlangıcı yani Hıdırellez. Bu akşamdan yarın gün doğana kadar ateşler yakılıp üzerinden atlanacak, dilekler kâğıtlara yazılıp gül ağacına asılacak, Edirne’de gençler sabaha karşı Tunca’nın serin sularına atlayacak, davul-zurna eşliğinde danslar edilecek. UNESCO’nun ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi’ne alınması için çalışılan Hıdırellez, yurdun dört bir yanında kutlanacak. Siz de eve kapanmayın, dışarı çıkıp eğlenceye katılın.
Goran Bregoviç İzmir’de
İzmir’de kutlamalar bu akşam 20.30’da, Cumhuriyet Meydanı‘ndan Gündoğdu Meydanı’na yürüyüş ile başlayacak. 21.00’de Gündoğdu Meydanı’nda Goran Bregoviç konseri var. Yarın 12.00 -18.00 arasında, Kültürpark çim alanında Hıdırellez Şenliği düzenlenecek. Yerel Roman grupları sahne alacak. Alaçatı’da ve elbetteki İzmir’in Tenekeli Mahallesi’nde de şenlik var. Uzun masaların kurulacağı dokuz sekizlik ritmlik eğlenceyi kaçırmayın.
Boğaziçi’ne davetlisiniz
Baharın müjdecisi Hıdırellez bugün renkli bir şenlikle İstanbul BÜMED (Boğaziçi Mezunlar Derneği) Üst Bahçe’de kutlanıyor. Bu yıl ilk defa düzenlenen çiçeği burnunda etkinlik, herkese açık. Luxus, kıpır kıpır şarkıları ve enerjik sahne performansları ile şenlikte sahne alacak. Daha önce Sziget, Paris Şehir Tiyatrosu gibi Türkiye ve Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde ve festivallerinde konserler veren Kumpanya İstanbul, şef Ahmet Özden ve ekibinin performansları, coğrafyanın ruhundan beslenen müzikleri ve dokuzsekizlik ritimleri ile sizlere yerinizde duramayacağınız bir deneyim yaşatacak. Folk caz kolektifi Kolektif İstanbul da şenlikte olacak. Konserlerin yanında, Hıdırellez’in olmazsa olmazı dilek ağacı, el işi standları da var. Kapı açılış 14.00’te, konserler 18.00’de başlıyor.
Dolapdere Big Gang Beyoğlu’nda
İstanbul Nevizade’deki Sanat Performance Sahnesi’nde bu gece 22.00’den itibaren şenlik var. Şenlikte Roman müziğinin İstanbul’daki efsane grubu Dolapdere Big Gang, oryantal Didem ve Beyoğlu Roman Orkestrası sahne alacak. Biletler Biletix’te.
Kakava’ya hâlâ yetişebilirsiniz
Hıdırellez’in en coşkulu kutlandığı yer, kuşkusuz Edirne’deki Kakava Şenlikleri. Pek çok turizm şirketi Edirne’ye iki günlük tur düzenliyor. Edirne dışında yaşıyorsanız, fırsatı kaçırmış sayılmazsınız, hâlâ yetişmek mümkün. Kakava Şenlikleri bugün ve yarın iki ayrı mekânda yapılacak. Konser, yarışma, dans gösterileri Saraçlar Caddesi’nde, diğer etkinlikler ise Kırkpınar Güreşleri’nin de düzenlendiği Sarayiçi’nde olacak. Kakava Ateşi’nin yakılması ve pilav ikramı bugün Sarayiçi’nde yapılacak. Arınma ve doğanın uyanışını selamlama amaçlı ‘Bahara Giriş’ ritüeli ise yarın sabah 06.00’da Tunca Nehri kıyısında gerçekleşecek.
Kalamış’ta bir tatlı şenlik
İstanbul Kadıköy Belediyesi, bu akşam 17.00’den itibaren Kalamış Parkı’nda ‘Bahara Merhaba’ şenliği düzenliyor. Grup Agaphia, Grup Medusa, Çocukların Roman Dansı, Erhan Demir, Hakan Ergün, Hıdırellez Potpori Grubu ve Ahmet Beyler’in sahne alacağı şenliğe herkes davetli. Kadıköy Kent Konseyi ve sivil toplum örgütleri de stand açacak. İlçedeki 10 parkta da eşzamanlı olarak Hıdırellez’in simgelerinden olan gül fidanı dağıtılacak. Saat 14.00’den itibaren gül fidanı dağıtılacak parklar şöyle: Merdivenköy Parkı, Kalamış Parkı, Koşuyolu Parkı, Yaşam Parkı, Moda Parkı, Leylak Parkı, Milli Hakimiyet Parkı, 19 Mayıs Parkı, Kriton Curi Parkı, Barış Parkı.
Sevdalinka ve Romen şarkıları
Boşnak-Hırvat Savaşı döneminde evde kaset üzerine yaptıkları kayıtları çevrelerine dağıtarak müzik serüvenlerine başlayan, 20 yılda sekiz albüm kaydeden, 300’e yakın konser veren, haklarında iki belgesel film çekilen ve üç yıl üst üste Davorin müzik ödülüne layık görülen Mostar Sevdah Reunion, bu akşam İstanbul Harbiye’deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahne alacak. Konser baharın gelişini, tohumun topraktan çıkıp çiçeklenmesini simgeleyen ‘Hıdırellez Günü’ başlığını taşıyor. Konser saati 20.00. Biletleri 80-50-30 ve 20 TL olarak İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu gişesi ve Biletix’ten alabilirsiniz.
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