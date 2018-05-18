Atatürk'ün şehrine yolculuk

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hürriyet Cumartesi
18.05.2018 - 14:15, Son Güncelleme:

Atatürk'ün şehrine yolculuk

Saffet Emre TONGUÇ
Saffet Emre TONGUÇ
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Saffet Emre TONGUÇ
Saffet Emre TONGUÇ
Atatürk'ün şehrine yolculuk

Başlığı okuyunca aklınıza birçok farklı şehir gelmiş olabilir ama ben hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le hem de 19 Mayıs’la özdeşleşen bir yerden, Samsun’dan bahsediyorum. Kurtuluş Savaşı gururunun ruhuna işlediği bu şehre bence mayısta gidin. Ama yılın diğer 11 ayını seçseniz de mutlaka görmeniz gerekenler listeniz değişmeyecek. İşte benim ‘en’lerimle Samsun!

Bandırma Vapuru ziyareti

Atatürkün şehrine yolculuk

Samsun’un Doğupark sahilinde Bandırma Vapuru ve Milli Mücadele Parkı var. Orijinal vapur ne yazık ki günümüze ulaşamamış. Ama yine de o günlerin ruhunu yaşamak için uğranmalı. Aslına uygun yaptırılan yeni vapur, müze olarak ziyarete açık. Atatürk ve arkadaşlarının balmumu heykelleri, 19’uncu yüzyıldan denizcilik malzemeleri ve fotoğraflar...

Mozaikler konusunda iddialı

Atatürkün şehrine yolculuk

Samsun Arkeoloji Müzesi mutlaka gezi rotasına eklenmeli. Müzede göreceğiniz en etkileyici kalıntılar Cedit Mahallesi’nde bulunan bir mezardan çıkarılmış. Ölen kişiyle birlikte gömülen harika altın mücevherler var. Onlardan biri de Romalıların zafer tanrıçası Nike şeklinde bir çift küpe. Ayrıca 5. yüzyıldan kalan nefis mozaikler de sizi bekliyor.

Doğa yürüyüşleri
Atatürkün şehrine yolculuk

Kızılırmak ve Yeşilırmak deltaları arasında bulunuşuyla bir günde dört mevsimi yaşamanın mümkün olduğu bir yer Samsun. Doğa yürüyüşleri için birçok alternatif var. Atakum, Kocadağ Mesire Alanı, Kurupelit-İncesu, Çakırlar Korusu ve Hasköy değerlendirilebilecek alternatifler arasında. Buranın zengin doğası Bafra Balık Gölleri’ni de ağırlıyor.

Arkeolojik parkta gezinti
Atatürkün şehrine yolculuk

Samsun’da devasa bir Amazon heykeli ve onun önünden kalkan teleferikle ulaşabileceğiniz park, ilgi çekici bir deneyim. Baruthane Mahallesi’ndeki ikiz tümülüslerde yapılan kazılarda bir çift kesme taş mezar ortaya çıkarılmış. Bu bölgede bulunan boyalı tek örnek olması açısından önemli. Mezarların olduğu alan arkeolojik park olarak düzenlenmiş.

Ata’nın piknik sepetini
görmüş müydünüz?

Gazi Müzesi, Ata’nın üç kez konakladığı Mantika Palas’ta. Atatürk’ün fotoğrafları, giysileri, bavulu, barometresi hatta piknik sepeti görecekleriniz arasında.

Doğal plajlar, güzel deniz

Atatürkün şehrine yolculuk

Yakakent’ten Terme’ye uzanan hat, geniş, doğal, güzel kumlu plaj dolu. Zaten en ilgi çeken yerler, başarılı bir düzenlemenin yapıldığı sahilde sıralanmış.

Samsunluların parasıyla
yapılan heykel

Atatürkün şehrine yolculuk


Atatürk Parkı’ndaki görkemli bir Gazi heykeli var. Yıllar içinde ‘Onur Anıtı’ adıyla anılır olmuş. Samsunluların topladığı paralarla 1931 yılında 5 bin 500 dolar ödenerek yaptırılmış. Amaç, Milli Mücadele’yi kendi şehirlerinden başlatan Atatürk’e kalıcı ve simgesel bir teşekkür sunmakmış. Kaidesiyle beraber yaklaşık 9 metre.

Han da var, bedesten de

17’nci yüzyılda inşa edilmiş iki önemli yapı... İlki, İskele Caddesi üzerindeki, iki katlı, tarihi Taşhan. Diğeri ise Vezirköprü ilçe merkezindeki Fazıl Ahmed Paşa Bedesten ve Arastası. Arasta bölümü bedestenin çevresinde gelişmiş.

NE YENİR, NEREDE KALINIR?

Ot ve ot yemeklerinde Samsun da Ege kadar iddialı. Hatta Ot Yemekleri Festivali bile düzenliyorlar. Pidesinin ünü şehri aşalı çok oluyor. Terme’de açık, Bafra’da kapalı pide, nokul, lokum ve dondurma, Çakallı’da menemen, Ladik’te balık ve kaz tiridi yiyin. Birkaç restoran önerisi: İlkadım’daki Pamuk Kardeşler balığıyla ünlü. Pide Saray Sezai Usta’da göz de mide de doyuyor. Müdavim Restoran’ın mezeleri enfes... Konaklama için hem yerel markalar hem de zincir oteller var. Birkaç öneri: Atakum sahilinde denize nazır konumlanan Grand Amisos Hotel. Hem muhteşem Karadeniz manzarası hem de merkezi konumuyla Sheraton Grand Samsun Hotel. Ve Kale Mahallesi’ndeki 4 yıldızlı Neba Royal.

Saffet Emre TONGUÇ
Saffet Emre TONGUÇ
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