Atatürk'ün şehrine yolculuk

Bandırma Vapuru ziyareti



Samsun’un Doğupark sahilinde Bandırma Vapuru ve Milli Mücadele Parkı var. Orijinal vapur ne yazık ki günümüze ulaşamamış. Ama yine de o günlerin ruhunu yaşamak için uğranmalı. Aslına uygun yaptırılan yeni vapur, müze olarak ziyarete açık. Atatürk ve arkadaşlarının balmumu heykelleri, 19’uncu yüzyıldan denizcilik malzemeleri ve fotoğraflar...

Mozaikler konusunda iddialı



Samsun Arkeoloji Müzesi mutlaka gezi rotasına eklenmeli. Müzede göreceğiniz en etkileyici kalıntılar Cedit Mahallesi’nde bulunan bir mezardan çıkarılmış. Ölen kişiyle birlikte gömülen harika altın mücevherler var. Onlardan biri de Romalıların zafer tanrıçası Nike şeklinde bir çift küpe. Ayrıca 5. yüzyıldan kalan nefis mozaikler de sizi bekliyor.



Doğa yürüyüşleri



Kızılırmak ve Yeşilırmak deltaları arasında bulunuşuyla bir günde dört mevsimi yaşamanın mümkün olduğu bir yer Samsun. Doğa yürüyüşleri için birçok alternatif var. Atakum, Kocadağ Mesire Alanı, Kurupelit-İncesu, Çakırlar Korusu ve Hasköy değerlendirilebilecek alternatifler arasında. Buranın zengin doğası Bafra Balık Gölleri’ni de ağırlıyor.



Arkeolojik parkta gezinti



Samsun’da devasa bir Amazon heykeli ve onun önünden kalkan teleferikle ulaşabileceğiniz park, ilgi çekici bir deneyim. Baruthane Mahallesi’ndeki ikiz tümülüslerde yapılan kazılarda bir çift kesme taş mezar ortaya çıkarılmış. Bu bölgede bulunan boyalı tek örnek olması açısından önemli. Mezarların olduğu alan arkeolojik park olarak düzenlenmiş.



Ata’nın piknik sepetini

görmüş müydünüz?

Gazi Müzesi, Ata’nın üç kez konakladığı Mantika Palas’ta. Atatürk’ün fotoğrafları, giysileri, bavulu, barometresi hatta piknik sepeti görecekleriniz arasında.

Doğal plajlar, güzel deniz



Yakakent’ten Terme’ye uzanan hat, geniş, doğal, güzel kumlu plaj dolu. Zaten en ilgi çeken yerler, başarılı bir düzenlemenin yapıldığı sahilde sıralanmış.

Samsunluların parasıyla

yapılan heykel





Atatürk Parkı’ndaki görkemli bir Gazi heykeli var. Yıllar içinde ‘Onur Anıtı’ adıyla anılır olmuş. Samsunluların topladığı paralarla 1931 yılında 5 bin 500 dolar ödenerek yaptırılmış. Amaç, Milli Mücadele’yi kendi şehirlerinden başlatan Atatürk’e kalıcı ve simgesel bir teşekkür sunmakmış. Kaidesiyle beraber yaklaşık 9 metre.

Han da var, bedesten de

17’nci yüzyılda inşa edilmiş iki önemli yapı... İlki, İskele Caddesi üzerindeki, iki katlı, tarihi Taşhan. Diğeri ise Vezirköprü ilçe merkezindeki Fazıl Ahmed Paşa Bedesten ve Arastası. Arasta bölümü bedestenin çevresinde gelişmiş.



NE YENİR, NEREDE KALINIR?

Ot ve ot yemeklerinde Samsun da Ege kadar iddialı. Hatta Ot Yemekleri Festivali bile düzenliyorlar. Pidesinin ünü şehri aşalı çok oluyor. Terme’de açık, Bafra’da kapalı pide, nokul, lokum ve dondurma, Çakallı’da menemen, Ladik’te balık ve kaz tiridi yiyin. Birkaç restoran önerisi: İlkadım’daki Pamuk Kardeşler balığıyla ünlü. Pide Saray Sezai Usta’da göz de mide de doyuyor. Müdavim Restoran’ın mezeleri enfes... Konaklama için hem yerel markalar hem de zincir oteller var. Birkaç öneri: Atakum sahilinde denize nazır konumlanan Grand Amisos Hotel. Hem muhteşem Karadeniz manzarası hem de merkezi konumuyla Sheraton Grand Samsun Hotel. Ve Kale Mahallesi’ndeki 4 yıldızlı Neba Royal.



