AÅŸk acÄ±sÄ±, yeme arzusu ve sigaraâ€¦ Bir saatte bunlardan kurtulmak mÃ¼mkÃ¼n mÃ¼?

Kuantum Duygusal ve Fiziksel Terapisinin (QEPR) kurucususunuz. Bize geliÅŸtirdiÄŸiniz bu yÃ¶ntemden biraz bahseder misiniz?

- QEPR, â€˜psiko-duyumsalâ€™, meridyen enerjisine dayalÄ± bir ruh-beden tedavisidir. Basit bir ifadeyle, bu Ã¶zel dokunuÅŸ beynin duygu/acÄ± merkezi olan â€˜amigdalaâ€™dan â€˜alÄ±cÄ±larÄ±nâ€™ Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± hedefleyen ve bunu kolaylaÅŸtÄ±ran belli bir enzim salgÄ±layarak beyinde kuvvetli bir delta dalgasÄ± oluÅŸturmaktadÄ±r. Bu alÄ±cÄ±lar istenmeyen duygularÄ±n etkinleÅŸtirilmesinden sorumludur. Bu alÄ±cÄ±lar hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda ve bertaraf edildiÄŸinde istenmeyen duygu da tamamen gitmiÅŸ olacaktÄ±r!

Bu tekniÄŸin diÄŸer tekniklerden farkÄ± nedir?

- BaÅŸlÄ±ca farkÄ± genellikle Ã§ok hÄ±zlÄ± iÅŸe yaramasÄ± ve Ã§ok etkili olmasÄ±. Her zaman ve her yerde kiÅŸilerin kendileri tarafÄ±ndan uygulanabilir olmasÄ± da diÄŸer farkÄ±. DanÄ±ÅŸanlarÄ±ma en etkili temel teknikleri ve bunlarÄ± evde kendilerine, isterlerse sevdiklerine veya arkadaÅŸlarÄ±na uygulamayÄ± Ã¶ÄŸretiyorum!

Tek bir oturumda yÃ¼zde 85 baÅŸarÄ± vaat ediyorsunuz. Bu nasÄ±l mÃ¼mkÃ¼n oluyor?

- Bu mÃ¼mkÃ¼n Ã§Ã¼nkÃ¼ QEPR en son bilimsel keÅŸiflere, psikolojiye ve nÃ¶roloji bilimine dayalÄ± negatif duygularÄ±n beyinde nasÄ±l oluÅŸturulduÄŸuna, saklandÄ±ÄŸÄ±na ve sonra da nasÄ±l aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±na dayalÄ±. Ve tabii ki dÃ¼nyanÄ±n her yerinden binlerce kiÅŸinin paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sonuÃ§lara ve referanslara dayalÄ±.Â

Ne tÃ¼r sorunlarÄ± Ã§Ã¶zÃ¼yorsunuz?

- Stres, endiÅŸe, kaygÄ±, Ã¶fke, Ã¼zÃ¼ntÃ¼, yas, suÃ§luluk, korkular, fobiler, hayalkÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±, depresyon, aÅŸk acÄ±sÄ±, yeme arzusu ve diÄŸer arzular, duygusal yeme, kilo kaybÄ±, sigarayÄ± bÄ±rakma, boyun, omuz, sÄ±rt aÄŸrÄ±larÄ±, adet Ã¶ncesi sendromu, baÅŸ aÄŸrÄ±larÄ± ve daha niceleriâ€¦ Bu tekniÄŸi her soruna uygulamayÄ± deniyorum Ã§Ã¼nkÃ¼ kaybedecek bir ÅŸey yok.

Bu tek seanslÄ±k bir terapi mi yoksa, insanlar bir sÃ¼re terapiye devam etmeli mi?

- Tabii herkes farklÄ± ve devam edip etmemek danÄ±ÅŸana ve Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z soruna baÄŸlÄ±. Ã‡oÄŸu zaman belli bir sorun iÃ§in tek seanslÄ±k terapi yapÄ±yoruz ama bazen de birkaÃ§ seans gerekiyor, Ã¶zellikle sigara gibi baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±klar iÃ§in.

Ä°nsanlara duygusal sorunlarÄ±yla baÅŸ edebilmeleri iÃ§in baÅŸka neler yapmalarÄ±nÄ± Ã¶nerirsiniz?

- Ã–ncelikle, tabii ki doktorlarÄ±na danÄ±ÅŸmalÄ± ve doktorun ne Ã¶nerdiÄŸine bakmalÄ±lar. Ã–zellikle de intihar eÄŸilimleri varsa veya teÅŸhis edilmemiÅŸ ve ilaÃ§ tedavisi gerektiren ciddi bir ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ± varsaâ€¦ Bir tÃ¼r profesyonel terapi yardÄ±mÄ± almanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda, insanlar sekiz saat kadar kesintisiz uyumalÄ±, mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu kadar saÄŸlÄ±klÄ± beslenmeli -Ã¶zellikle ÅŸekerli yiyecekleri azaltmalÄ±- Ã§ok fazla alkol tÃ¼ketmemeli, sigara ve uyuÅŸturucu kullanmamalÄ±, mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu kadar Ã§ok egzersiz yapmalÄ± -en azÄ±ndan yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe Ã§Ä±kmalÄ±, bilgisayar baÅŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken ara vermeli, doÄŸada vakit geÃ§irmeli- temiz hava almalÄ± ve her gÃ¼n en az 15 dakika gÃ¼neÅŸlenmeliler. Ã‡oÄŸunuzun bunlarÄ± daha Ã¶nce de duyduÄŸunuzu biliyorum ama bunlarÄ±n hepsi stresle daha iyi baÅŸ etmeye gerÃ§ekten yardÄ±mcÄ± olabilir. Ã–nemli olan bunlarÄ±n hepsini uygulamaya koymak. Belli yavaÅŸ nefes alma egzersizleri de insanlarÄ± sakinleÅŸtirmek iÃ§in Ã§ok etkilidir.

TÃ¼rkiyeâ€™de karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z baÅŸlÄ±ca sorunlar nelerdi? TÃ¼rk insanlarÄ± size daha Ã§ok ne tÃ¼r sorunlar iÃ§in geliyorlar?Â

- TÃ¼rk insanlarÄ±nÄ±n sorunlarÄ± da dÃ¼nyanÄ±n diÄŸer yerlerindeki danÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±n sorunlarÄ±yla aynÄ±; stres, kaygÄ±, aÅŸk acÄ±sÄ±, endiÅŸe, Ã¶fke. Onlar da herkes gibi daha mutlu, daha huzurlu ve tatmin edici hayatlar yaÅŸamak istiyorlar.



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Paul Emery kimdir?

Ä°ngiltereâ€™de doÄŸan Paul Emery, University of Walesâ€™te psikoloji okudu ve bu dÃ¶nemde Fritz Perls ve Dr. Carl Rogersâ€™Ä±n tekniklerini Ã¶ÄŸrendi. Daha sonra NLP (Neuro-Linguistics Programming) tekniÄŸi Ã¼zerine yoÄŸunlaÅŸan Emery, uzmanlÄ±k seviyesine yÃ¼kseldi. EFT (Emotional Freedom Techniques) tekniÄŸini bulan ve ilerleten Gary Craig ile Ã§alÄ±ÅŸan Paul Emeryâ€™nin Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir baÅŸka alan TFT (Thought Field Therapy) oldu ve burada yine tekniÄŸin kurucularÄ± Dr. Roger Callahan ile Ã§alÄ±ÅŸma fÄ±rsatÄ± buldu. Bu teknik, temel olarak vÃ¼cuttaki anatomik hatlarda oluÅŸan blokajlarÄ±, duygusal hassasiyeti ve toksinleri tespit ederek bunlarÄ± etkisiz hale getirmek Ã¼zerine kuruluydu.Â Paul Emery, yÄ±llar sÃ¼ren araÅŸtÄ±rma ve deneyimin ardÄ±ndan kendi enerji iyileÅŸtirme modeli olan QEPR (Quantum Emotional and Physical Therapy) tekniÄŸini geliÅŸtirdi.

ÃœnlÃ¼ terapist 7 Nisanâ€™a kadar Richmond Nua Wellness Spaâ€™da takipÃ§ileriyle bir araya geliyor.