AÅŸk acÄ±sÄ±, yeme arzusu ve sigaraâ€¦ Bir saatte bunlardan kurtulmak mÃ¼mkÃ¼n mÃ¼?

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber:

Hürriyet Cumartesi
Güliz ARSLAN
30.03.2018 - 17:19, Son GÃ¼ncelleme:

AÅŸk acÄ±sÄ±, yeme arzusu ve sigaraâ€¦ Bir saatte bunlardan kurtulmak mümkün mü?

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AÅŸk acÄ±sÄ±, yeme arzusu ve sigaraâ€¦ Bir saatte bunlardan kurtulmak mümkün mü?

Terapist Paul Emery, kendi geliÅŸtirdiÄŸi â€˜Kuantum Duygusal ve Fiziksel Terapiâ€™ tekniÄŸiyle stres, korkular, depresyon, aÅŸk acÄ±sÄ± ve duygusal yeme problemini yÃ¼zde 85 baÅŸarÄ±yla ortadan kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ediyor. Emery, danÄ±ÅŸanlarÄ± arasÄ±nda Kate Moss ve Monako Prensi Ernstâ€™Ã¼n de bulunduÄŸu sÃ¶ylÃ¼yor. TÃ¼rkiyeâ€™ye gelen terapiste geliÅŸtirdiÄŸi tekniÄŸin ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± sorduk.

Kuantum Duygusal ve Fiziksel Terapisinin (QEPR) kurucususunuz. Bize geliÅŸtirdiÄŸiniz bu yÃ¶ntemden biraz bahseder misiniz?

- QEPR, â€˜psiko-duyumsalâ€™, meridyen enerjisine dayalÄ± bir ruh-beden tedavisidir. Basit bir ifadeyle, bu Ã¶zel dokunuÅŸ beynin duygu/acÄ± merkezi olan â€˜amigdalaâ€™dan â€˜alÄ±cÄ±larÄ±nâ€™ Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± hedefleyen ve bunu kolaylaÅŸtÄ±ran belli bir enzim salgÄ±layarak beyinde kuvvetli bir delta dalgasÄ± oluÅŸturmaktadÄ±r. Bu alÄ±cÄ±lar istenmeyen duygularÄ±n etkinleÅŸtirilmesinden sorumludur. Bu alÄ±cÄ±lar hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda ve bertaraf edildiÄŸinde istenmeyen duygu da tamamen gitmiÅŸ olacaktÄ±r!

Bu tekniÄŸin diÄŸer tekniklerden farkÄ± nedir?

- BaÅŸlÄ±ca farkÄ± genellikle Ã§ok hÄ±zlÄ± iÅŸe yaramasÄ± ve Ã§ok etkili olmasÄ±. Her zaman ve her yerde kiÅŸilerin kendileri tarafÄ±ndan uygulanabilir olmasÄ± da diÄŸer farkÄ±. DanÄ±ÅŸanlarÄ±ma en etkili temel teknikleri ve bunlarÄ± evde kendilerine, isterlerse sevdiklerine veya arkadaÅŸlarÄ±na uygulamayÄ± Ã¶ÄŸretiyorum!

Tek bir oturumda yÃ¼zde 85 baÅŸarÄ± vaat ediyorsunuz. Bu nasÄ±l mÃ¼mkÃ¼n oluyor?

- Bu mÃ¼mkÃ¼n Ã§Ã¼nkÃ¼ QEPR en son bilimsel keÅŸiflere, psikolojiye ve nÃ¶roloji bilimine dayalÄ± negatif duygularÄ±n beyinde nasÄ±l oluÅŸturulduÄŸuna, saklandÄ±ÄŸÄ±na ve sonra da nasÄ±l aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±na dayalÄ±. Ve tabii ki dÃ¼nyanÄ±n her yerinden binlerce kiÅŸinin paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sonuÃ§lara ve referanslara dayalÄ±.Â

Ne tÃ¼r sorunlarÄ± Ã§Ã¶zÃ¼yorsunuz?

- Stres, endiÅŸe, kaygÄ±, Ã¶fke, Ã¼zÃ¼ntÃ¼, yas, suÃ§luluk, korkular, fobiler, hayalkÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±, depresyon, aÅŸk acÄ±sÄ±, yeme arzusu ve diÄŸer arzular, duygusal yeme, kilo kaybÄ±, sigarayÄ± bÄ±rakma, boyun, omuz, sÄ±rt aÄŸrÄ±larÄ±, adet Ã¶ncesi sendromu, baÅŸ aÄŸrÄ±larÄ± ve daha niceleriâ€¦ Bu tekniÄŸi her soruna uygulamayÄ± deniyorum Ã§Ã¼nkÃ¼ kaybedecek bir ÅŸey yok.

Bu tek seanslÄ±k bir terapi mi yoksa, insanlar bir sÃ¼re terapiye devam etmeli mi?

- Tabii herkes farklÄ± ve devam edip etmemek danÄ±ÅŸana ve Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z soruna baÄŸlÄ±. Ã‡oÄŸu zaman belli bir sorun iÃ§in tek seanslÄ±k terapi yapÄ±yoruz ama bazen de birkaÃ§ seans gerekiyor, Ã¶zellikle sigara gibi baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±klar iÃ§in.

Ä°nsanlara duygusal sorunlarÄ±yla baÅŸ edebilmeleri iÃ§in baÅŸka neler yapmalarÄ±nÄ± Ã¶nerirsiniz?

- Ã–ncelikle, tabii ki doktorlarÄ±na danÄ±ÅŸmalÄ± ve doktorun ne Ã¶nerdiÄŸine bakmalÄ±lar. Ã–zellikle de intihar eÄŸilimleri varsa veya teÅŸhis edilmemiÅŸ ve ilaÃ§ tedavisi gerektiren ciddi bir ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ± varsaâ€¦ Bir tÃ¼r profesyonel terapi yardÄ±mÄ± almanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda, insanlar sekiz saat kadar kesintisiz uyumalÄ±, mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu kadar saÄŸlÄ±klÄ± beslenmeli -Ã¶zellikle ÅŸekerli yiyecekleri azaltmalÄ±- Ã§ok fazla alkol tÃ¼ketmemeli, sigara ve uyuÅŸturucu kullanmamalÄ±, mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu kadar Ã§ok egzersiz yapmalÄ± -en azÄ±ndan yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe Ã§Ä±kmalÄ±, bilgisayar baÅŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken ara vermeli, doÄŸada vakit geÃ§irmeli- temiz hava almalÄ± ve her gÃ¼n en az 15 dakika gÃ¼neÅŸlenmeliler. Ã‡oÄŸunuzun bunlarÄ± daha Ã¶nce de duyduÄŸunuzu biliyorum ama bunlarÄ±n hepsi stresle daha iyi baÅŸ etmeye gerÃ§ekten yardÄ±mcÄ± olabilir. Ã–nemli olan bunlarÄ±n hepsini uygulamaya koymak. Belli yavaÅŸ nefes alma egzersizleri de insanlarÄ± sakinleÅŸtirmek iÃ§in Ã§ok etkilidir.

TÃ¼rkiyeâ€™de karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z baÅŸlÄ±ca sorunlar nelerdi? TÃ¼rk insanlarÄ± size daha Ã§ok ne tÃ¼r sorunlar iÃ§in geliyorlar?Â 

- TÃ¼rk insanlarÄ±nÄ±n sorunlarÄ± da dÃ¼nyanÄ±n diÄŸer yerlerindeki danÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±n sorunlarÄ±yla aynÄ±; stres, kaygÄ±, aÅŸk acÄ±sÄ±, endiÅŸe, Ã¶fke. Onlar da herkes gibi daha mutlu, daha huzurlu ve tatmin edici hayatlar yaÅŸamak istiyorlar.

AÅŸk acÄ±sÄ±, yeme arzusu ve sigaraâ€¦ Bir saatte bunlardan kurtulmak mÃ¼mkÃ¼n mÃ¼

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Paul Emery kimdir?

Ä°ngiltereâ€™de doÄŸan Paul Emery, University of Walesâ€™te psikoloji okudu ve bu dÃ¶nemde Fritz Perls ve Dr. Carl Rogersâ€™Ä±n tekniklerini Ã¶ÄŸrendi. Daha sonra NLP (Neuro-Linguistics Programming) tekniÄŸi Ã¼zerine yoÄŸunlaÅŸan Emery, uzmanlÄ±k seviyesine yÃ¼kseldi. EFT (Emotional Freedom Techniques) tekniÄŸini bulan ve ilerleten Gary Craig ile Ã§alÄ±ÅŸan Paul Emeryâ€™nin Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir baÅŸka alan TFT (Thought Field Therapy) oldu ve burada yine tekniÄŸin kurucularÄ± Dr. Roger Callahan ile Ã§alÄ±ÅŸma fÄ±rsatÄ± buldu. Bu teknik, temel olarak vÃ¼cuttaki anatomik hatlarda oluÅŸan blokajlarÄ±, duygusal hassasiyeti ve toksinleri tespit ederek bunlarÄ± etkisiz hale getirmek Ã¼zerine kuruluydu.Â Paul Emery, yÄ±llar sÃ¼ren araÅŸtÄ±rma ve deneyimin ardÄ±ndan kendi enerji iyileÅŸtirme modeli olan QEPR (Quantum Emotional and Physical Therapy) tekniÄŸini geliÅŸtirdi.

AÅŸk acÄ±sÄ±, yeme arzusu ve sigaraâ€¦ Bir saatte bunlardan kurtulmak mÃ¼mkÃ¼n mÃ¼

ÃœnlÃ¼ terapist 7 Nisanâ€™a kadar Richmond Nua Wellness Spaâ€™da takipÃ§ileriyle bir araya geliyor.

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