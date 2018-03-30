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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
Gizem COŞKUNARDA - gcoskunarda@hurriyet.com.tr
30.03.2018 - 15:40, Son Güncelleme:

Âşık edebiyatı festivallerde yaşatılıyor

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Âşık edebiyatı festivallerde yaşatılıyor

Veyasin ve Tolga Böyük, Türk müziğinin köklerini keşfetmek için Orta Asya’ya kadar uzanan bir yolculuğa çıktı. Yolculuk sonrası bir araya geldiğimiz ikili, âşık edebiyatının bir şekliyle bugün müzik festivallerinde sürdüğünü anlatıyor.

Türk müziğinin köklerini keşfetmek için yola düşme fikri nasıl ortaya çıktı?

Âşık edebiyatı festivallerde yaşatılıyor

VEYASİN: İnternetten bir tıkla bir dolu ses numunesi indirip kullanılabiliyor. Biz gidip yerinde kaydetmek istedik. Ama bizim için en önemlisi, gittiğimiz yerlerde tanıştığımız insanlarla ettiğimiz sohbetler ve o sohbetlerden edindiğimiz bilgilerdi. İlham verici karşılaşmalar oldu gerçekten.

Rotanıza nasıl karar verdiniz?

TOLGA BÖYÜK: Yolculuğumuza Cahit Berkay ile stüdyosuna giderek İstanbul’da başladık. Bir süredir araştırdığımız için kafamızda rotalar vardı ama Cahit Berkay bizi spesifik olarak yönlendirdi.

Mesela Kemerburgaz’daki âşıklar kahvesine gittiniz. Kimdir âşık, nasıl yaşar, öğrendiniz mi?

TOLGA BÖYÜK: Günümüzde âşık edebiyatı çok çok azalmış durumda. Bizi orada karşılayan kişi Âşık Mürsel’di. Hâlâ bu âşık edebiyatını devam ettiren ve bu felsefeyle yaşayan bir müzisyen. Âşık edebiyatı aslında çok esprili bir dil. Siz orada çayınızı, kahvenizi içerken, onlar size laf atıyorlar, espriler yapıyorlar. Yasin’in de derin bir hip-hop ve rap geçmişi var, bu sayede orada karşılıklı atışabildiler. Zamanlar arası bir yolculuk gibiydi.

Âşık edebiyatı festivallerde yaşatılıyor

Âşık kültürünü devam ettirmenin bir yolu var mı sizce?

VEYASİN: Kahvehanelerde şu an toplu halde futbol maçı seyrediliyor. İnsanlar muazzam bir sevgiyle bir takımı destekliyor. Zamanında bu âşık edebiyatı için toplanılırmış. Dünya çapında müzik festivallerine gösterilen ilgi de bunu anlatıyor bize. 

TOLGA BÖYÜK: Evet, âşıklar kahvesi artık festivallerde yaşatılıyor. Dünyanın birçok yerinden müzisyenler ve dinleyiciler geliyor. Oraya gidiyorsun, yeni bir şey dinleyip öğreniyorsun, fikir alışverişinde bulunuyorsun.

Âşık edebiyatı festivallerde yaşatılıyor

Yolculuğunuzda sizi müzik adına en etkileyen şehir hangisi oldu?

VEYASİN: Tuva (Sibirya) en etkileyici yerlerden biriydi. Oranın atmosferi, sesin dağlara çarpıp geri dönmesi, yeni bir kayıt yapmak adına bize çok farklı bakış açıları sundu. Tuva gibi Burdur da aynı şekilde çok ilham aldığımız bir şehir oldu. Şehrin yarısı ciddi anlamda müzisyen.

Âşık edebiyatı festivallerde yaşatılıyor

Hey Douglas’ın konser posteri

Yolculuk belgesel oldu

Islandman ve Hey Douglas! projelerinden tanıdığımız iki başarılı müzisyen, Tolga Böyük ve Veyasin, ‘Böyük Serüven’ adını verdikleri müzik yolculuğu için İstanbul’dan Orta Asya’ya kadar gitti. Kemerburgaz’da âşıkların, Tuva’da şamanların kapısını çaldı. Bu yolculuk ‘Searching for Sound’ (Ses Arayışı) ismiyle belgeselleştirildi; www.redbull.tv adresinden izlenebilir.

 

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