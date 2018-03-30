Âşık edebiyatı festivallerde yaşatılıyor

Türk müziğinin köklerini keşfetmek için yola düşme fikri nasıl ortaya çıktı?



VEYASİN: İnternetten bir tıkla bir dolu ses numunesi indirip kullanılabiliyor. Biz gidip yerinde kaydetmek istedik. Ama bizim için en önemlisi, gittiğimiz yerlerde tanıştığımız insanlarla ettiğimiz sohbetler ve o sohbetlerden edindiğimiz bilgilerdi. İlham verici karşılaşmalar oldu gerçekten.

◊ Rotanıza nasıl karar verdiniz?

TOLGA BÖYÜK: Yolculuğumuza Cahit Berkay ile stüdyosuna giderek İstanbul’da başladık. Bir süredir araştırdığımız için kafamızda rotalar vardı ama Cahit Berkay bizi spesifik olarak yönlendirdi.

◊ Mesela Kemerburgaz’daki âşıklar kahvesine gittiniz. Kimdir âşık, nasıl yaşar, öğrendiniz mi?

TOLGA BÖYÜK: Günümüzde âşık edebiyatı çok çok azalmış durumda. Bizi orada karşılayan kişi Âşık Mürsel’di. Hâlâ bu âşık edebiyatını devam ettiren ve bu felsefeyle yaşayan bir müzisyen. Âşık edebiyatı aslında çok esprili bir dil. Siz orada çayınızı, kahvenizi içerken, onlar size laf atıyorlar, espriler yapıyorlar. Yasin’in de derin bir hip-hop ve rap geçmişi var, bu sayede orada karşılıklı atışabildiler. Zamanlar arası bir yolculuk gibiydi.

◊ Âşık kültürünü devam ettirmenin bir yolu var mı sizce?

VEYASİN: Kahvehanelerde şu an toplu halde futbol maçı seyrediliyor. İnsanlar muazzam bir sevgiyle bir takımı destekliyor. Zamanında bu âşık edebiyatı için toplanılırmış. Dünya çapında müzik festivallerine gösterilen ilgi de bunu anlatıyor bize.

TOLGA BÖYÜK: Evet, âşıklar kahvesi artık festivallerde yaşatılıyor. Dünyanın birçok yerinden müzisyenler ve dinleyiciler geliyor. Oraya gidiyorsun, yeni bir şey dinleyip öğreniyorsun, fikir alışverişinde bulunuyorsun.

◊ Yolculuğunuzda sizi müzik adına en etkileyen şehir hangisi oldu?

VEYASİN: Tuva (Sibirya) en etkileyici yerlerden biriydi. Oranın atmosferi, sesin dağlara çarpıp geri dönmesi, yeni bir kayıt yapmak adına bize çok farklı bakış açıları sundu. Tuva gibi Burdur da aynı şekilde çok ilham aldığımız bir şehir oldu. Şehrin yarısı ciddi anlamda müzisyen.



Hey Douglas’ın konser posteri



Yolculuk belgesel oldu



Islandman ve Hey Douglas! projelerinden tanıdığımız iki başarılı müzisyen, Tolga Böyük ve Veyasin, ‘Böyük Serüven’ adını verdikleri müzik yolculuğu için İstanbul’dan Orta Asya’ya kadar gitti. Kemerburgaz’da âşıkların, Tuva’da şamanların kapısını çaldı. Bu yolculuk ‘Searching for Sound’ (Ses Arayışı) ismiyle belgeselleştirildi; www.redbull.tv adresinden izlenebilir.