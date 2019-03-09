Ara Güler’in çığlığını duyun!
Fotoğrafçının tesadüfen keşfedip dünyaya tanıttığı Afrodisyas antik kenti fotoğrafları, ilginç hikâyeleriyle birlikte Ara Güler Müzesi’nde.
Ne Churchill, ne Dali, ne Hitchcock ne de Picasso... Kariyeri boyunca dünyaca ünlü pek çok ismi fotoğraflayan Ara Güler, meslek hayatının en önemli işlerinden birinin Afrodisyas Antik Kenti fotoğrafları olduğunu söylüyordu: “Ben gazetecilik hayatım boyunca çok önemli üç iş yaptığıma inanıyorum. Bunlarla insanlık tarihine hizmet ettiğimi sanıyorum. Nuh’un Gemisi, Nemrut Dağı, Afrodisyas... Bunlar benim en mühim röportajlarım.”
Önce taşları gördüm...
Zira Ara Güler’in 1958 yılında Aydın’ın Geyre bölgesinde tesadüfen keşfettiği Afrodisyas Antik Kenti, onun fotoğraflarının uluslararası basında yer almasının ardından UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmişti. Dönemin başbakanı Adnan Menderes’in de katılacağı bir baraj açılışı için gazeteci olarak bölgeye giden ve dönüşte yolunu kaybeden Ara Güler, bir köyden geçerken köylülerin tarihle iç içe yaşadığını görmüş, çektiği fotoğraflar Time Dergisi’nde yayımlanınca büyük yankı uyandırmıştı: “Gidiyoruz, gidiyoruz yine aynı kayalıklara geliyoruz. Kaybolduk! Baktım bir ışık var. Bir kahve... Kahveye girdik, adamlar oyun oynuyor. Lüks lambasıyla aydınlanıyordu. Biraz sonra gözüm ışığa alıştı, bir de baktım ki kahvede masa yok. Sütun başlıklarını masa yapmışlar ve üstünde domino oynuyorlar. (...) Bir tesadüf oldu, önce taşları gördüm; otların arasından bir taş yüz bana bakıyordu, ona yaklaştım ve sonra içindeki gizemli tarihi hissettim.” Sonrasında Afrodisyas yeniden kazılmaya başlamış, ABD’den gelen arkeologlar Geyre’de araştırma yapmış ve burasının Roma İmparatorluğu’na ait, tarihi M.Ö. 500’lü yıllara dayanan, ismini tanrıça Afrodit’ten alan Afrodisyas Antik Kenti olduğu anlaşılmıştı.
Karanlık odadan kalanlar
Doğuş Grubu’nun 2016 yılında fotoğrafçıyla yaptığı işbirliği sonucu kurulan Ara Güler Müzesi, ustanın arşivinde çok önemli bir yere sahip olan Afrodisyas’ın fotoğraf ve belgelerini gün yüzüne çıkarıyor.
Geçen yıl açılan Ara Güler Müzesi’nin ikinci sergisi ‘Aphrodisias’ın ana gövdesini, Güler’in Geyre Köyü ve civarında çektiği fotoğraflar oluşturuyor. Sergide ayrıca, fotoğrafçının Afrodisyas’la ilgili orijinal karanlık oda baskıları, uluslararası yayınlar ve ajanslarla yazışmaları, bu yayınların baskılarıyla birlikte Ara Güler’in ‘Aphrodisias Çığlığı’ adlı kitabının hazırlık sürecindeki çalışmalarına dair ipuçları, notlar ve kitap maketi de yer alıyor.
‘Aphrodisias’ sergisi, Yapı Kredi Bomontiada’daki Ara Güler Müzesi’nde Eylül 2019’a kadar ücretsiz gezilebilecek. Sergiye özel hazırlanan ‘Aphrodisias’ kitabı da ‘Islık Çalan Adam’la birlikte Ara Güler Müzesi’nin mağazasından temin edilebilir.
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