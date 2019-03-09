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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
Erkan Aktuğ
09.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Ara Güler’in çığlığını duyun!

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Ara Güler’in çığlığını duyun!

Fotoğrafçının tesadüfen keşfedip dünyaya tanıttığı Afrodisyas antik kenti fotoğrafları, ilginç hikâyeleriyle birlikte Ara Güler Müzesi’nde.

Ne Churchill, ne Dali, ne Hitchcock ne de Picasso... Kariyeri boyunca dünyaca ünlü pek çok ismi fotoğraflayan Ara Güler, meslek hayatının en önemli işlerinden birinin Afrodisyas Antik Kenti fotoğrafları olduğunu söylüyordu: “Ben gazetecilik hayatım boyunca çok önemli üç iş yaptığıma inanıyorum. Bunlarla insanlık tarihine hizmet ettiğimi sanıyorum. Nuh’un Gemisi, Nemrut Dağı, Afrodisyas... Bunlar benim en mühim röportajlarım.”
Önce taşları gördüm...
Zira Ara Güler’in 1958 yılında Aydın’ın Geyre bölgesinde tesadüfen keşfettiği Afrodisyas Antik Kenti, onun fotoğraflarının uluslararası basında yer almasının ardından UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmişti. Dönemin başbakanı Adnan Menderes’in de katılacağı bir baraj açılışı için gazeteci olarak bölgeye giden ve dönüşte yolunu kaybeden Ara Güler, bir köyden geçerken köylülerin tarihle iç içe yaşadığını görmüş, çektiği fotoğraflar Time Dergisi’nde yayımlanınca büyük yankı uyandırmıştı: “Gidiyoruz, gidiyoruz yine aynı kayalıklara geliyoruz. Kaybolduk! Baktım bir ışık var. Bir kahve... Kahveye girdik, adamlar oyun oynuyor. Lüks lambasıyla aydınlanıyordu. Biraz sonra gözüm ışığa alıştı, bir de baktım ki kahvede masa yok. Sütun başlıklarını masa yapmışlar ve üstünde domino oynuyorlar. (...) Bir tesadüf oldu, önce taşları gördüm; otların arasından bir taş yüz bana bakıyordu, ona yaklaştım ve sonra içindeki gizemli tarihi hissettim.” Sonrasında Afrodisyas yeniden kazılmaya başlamış, ABD’den gelen arkeologlar Geyre’de araştırma yapmış ve burasının Roma İmparatorluğu’na ait, tarihi M.Ö. 500’lü yıllara dayanan, ismini tanrıça Afrodit’ten alan Afrodisyas Antik Kenti olduğu anlaşılmıştı.
Karanlık odadan kalanlar
Doğuş Grubu’nun 2016 yılında fotoğrafçıyla yaptığı işbirliği sonucu kurulan Ara Güler Müzesi, ustanın arşivinde çok önemli bir yere sahip olan Afrodisyas’ın fotoğraf ve belgelerini gün yüzüne çıkarıyor.
Geçen yıl açılan Ara Güler Müzesi’nin ikinci sergisi ‘Aphrodisias’ın ana gövdesini, Güler’in Geyre Köyü ve civarında çektiği fotoğraflar oluşturuyor. Sergide ayrıca, fotoğrafçının Afrodisyas’la ilgili orijinal karanlık oda baskıları, uluslararası yayınlar ve ajanslarla yazışmaları, bu yayınların baskılarıyla birlikte Ara Güler’in ‘Aphrodisias Çığlığı’ adlı kitabının hazırlık sürecindeki çalışmalarına dair ipuçları, notlar ve kitap maketi de yer alıyor.
‘Aphrodisias’ sergisi, Yapı Kredi Bomontiada’daki Ara Güler Müzesi’nde Eylül 2019’a kadar ücretsiz gezilebilecek. Sergiye özel hazırlanan ‘Aphrodisias’ kitabı da ‘Islık Çalan Adam’la birlikte Ara Güler Müzesi’nin mağazasından temin edilebilir.


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