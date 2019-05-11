Antalya’nın yenisi: Türk Rus Klasik Müzik Festivali
Türkiye’nin turizm başkenti Antalya, yeni bir festivale kavuştu. Genel Sanat Yönetmenliği’ni şef Vladimir Spivakov’un üstlendiği Türk Rus Klasik Müzik Festivali’nin açılışı 3000 yıllık Side Antik Tiyatrosu’nun etkileyici atmosferinde yapıldı.
Şef Spivakov ve Moskova Virtüozleri Oda Orkestrası açılış konserinde Nevit Kodallı’nın ‘Telli Turna Süiti’ ve Şostakoviç’in ‘Prelüd ve Scherzo’ adlı eserlerine yer verdi. Konserin sonunda dünyaca ünlü Türk piyanist ve besteci Fazıl Say, Mozart’ın ‘12’nci Piyano Konçertosu’nda solist olarak sahneye çıktı.
Festivalin ikinci konserinde Moskova Virtüozleri Oda Orkestrası, bu kez Spivakov’u şef ve solist olarak Vivaldi ‘Keman Konçertosu’ eşliğinde ağırladı. Sonrasında Rusya’nın en başarılı flüt sanatçılarından olan Sergey Zhuravel seyirciyle buluştu.
Bugün 21.15’te düzenlenecek ‘Piazzolla-Gala’ isimli kapanış konserinde ise Maestro Spivakov ve Moskova Virtüozleri Oda Orkestrası, en yetenekli genç kuşak Rus sanatçılar arasında gösterilen akordeon sanatçısı Nikita Vlasov ile orkestranın kendi solistlerine eşlik edecek. Yüzyılımızın romantik bestecileri içinde daima özel bir yeri olan Astor Piazzolla’nın eşsiz eserlerinden oluşacak kapanış konseriyle festival son bulacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle