Anneannemi ve onun gibi acı çekenleri özgürleştirmeliydim

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi HaberleriAnneannemi ve onun gibi acı çekenleri özgürleştirmeliydim
GeriHürriyet Cumartesi Anneannemi ve onun gibi acı çekenleri özgürleştirmeliydim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hürriyet Cumartesi
iizci@hurriyet.com.tr / Fotoğraflar: Özcan ÇAYCOŞAR
22.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Anneannemi ve onun gibi acı çekenleri özgürleştirmeliydim

İpek İZCİ
İpek İZCİ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İpek İZCİ
İpek İZCİ
Anneannemi ve onun gibi acı çekenleri özgürleştirmeliydim

Savaşın hâkim olduğu bir dönemde, bir yanda genç bir çiftin bebekleriyle taçlanmış ama yarım kalan aşkı, diğer yanda cinayetler ve entrikaların dağıttığı bir aile... Gazeteci Levent Gökmen Demirciler’in ilk romanı ‘Zemheride Aşk’ın satırlarında dolaştık.

Siz bir ekonomi gazetecisisiniz. İki yıl önce iyi dadının nasıl bulunacağına dair ebeveynlere hitap eden bir kitap yazmıştınız, şimdi bir romanla karşımızdasınız. Hangisini yazmak daha çok mutlu ediyor; ekonomi mi roman mı?

- Yazdıkça çoğalan, mutlu olan bir insanım. 20 yıl önce, Vahap Munyar yönetimindeki Hürriyet Ekonomi servisinde işe başladığımda duyduğum heyecanı hâlâ hissediyorum. Aradan geçen zaman bana tecrübe kattı. İnsan tecrübesi arttıkça yeni tatlarla çoğalmak istiyor. İlk kitabım ‘Dadın Kadar Konuş’, sosyal sorumluluk projemdi. İki kız annesi, çalışan bir kadın olarak dadı arama sürecinde zorluklar yaşadım, diğer annelere rehberlik edecek bir kitap hazırladım. ‘Zemheride Aşk’ ise yazarlık serüvenimin başlangıcı.

 Bu kitabı anneanneniz Behice Hanım’ın hayatından yola çıkarak yazmışsınız. Nasıl bir yaşamöyküsüydü bu?

- Anneannem sekiz aylıkken, babası Çanakkale Harbi’ne gidiyor, bir daha dönmüyor. Annesi, kocasının gidişiyle hayata küsüyor, kendine ceza verircesine formaliteden başka biriyle evleniyor. Behice’yi babaannesi sahipleniyor. Ama o da küçük oğlunun kaza kurşunuyla ölüyor ve varlıklı bir ailede dünyaya gelen Behice, savaşın hâkim olduğu bir ülkede, çocuk yaşta yapayalnız kalıyor.

 Çok sık anlatır mıydı bunları?

- Bu hikâyeyi dinleyerek büyüdüm. 80’lerindeki Behice, her defasında gözyaşlarıyla ilk kez anlatır gibi özlemle anlatırdı hiç görmediği babasını, acılarını. Büyüdüğümde onun acısının derinliğini ve baba özleminin insan kaç yaşına gelirse gelsin dinmeyeceğini fark ettim. Onun daha çocuk yaşta yaşadıklarına birçok yetişkin zor dayanır. Ama o kanıksamıştı. Anneanneciğim içindeki o büyük acıyı anlatarak hafifletmeye çalışıyordu. Ben de onları sözcüklere döküp paylaşmak istedim.

 Romanınız için ‘20 yıldır kozasında bekleyen kelebek’ demişsiniz. Neden bu kadar uzun beklediniz?

- Anneannemi üniversite yıllarımda kaybettik. Onun anlattıkları, ölümünün ardından, yıllarca zihnimde dolandı durdu. Bunlar boşuna anlatılmamıştı, onu ve onun gibi acı çekenleri özgürleştirmeliydim. Bunu nasıl yaparım diye düşünürken önce ‘Zemheride Aşk’ adı geldi, ardından kitabı bana yazdıran ilham. Roman yazmak, ciddi emek isteyen bir süreç. Demek ki romanım için de en doğru zaman bugünmüş.

Anneannemi ve onun gibi acı çekenleri özgürleştirmeliydim

 

Zemheride Aşk Levent Gökmen Demirciler Tortuga Yayınevi 320 sayfa 24 TL

 

İpek İZCİ
İpek İZCİ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Ne olmuş Müslüm bana bir, iki tokat atmışsa?'

'Mantı ve dolma yedi'

Cüneyt Kosal vefat etti

İşte benim annem