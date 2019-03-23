Ankaralı 5 sosyal medya fenomeni anne

Ebru Zülfikaroğlu, Asiye Manyaslı, Funda Karakılıç, Beril Anaç ve Damla Oruç Başesgioğlu... Onlar hem başarılı birer iş kadını, hem binlerce kişinin yakından takip ettiği birer anne. Blogger anneler, Instagram ve YouTube gibi kanallardan binlerce kişiye ulaşıyor. Ortak noktaları iş hayatlarındaki başarıları, farklılıkları, sosyal medya hesaplarındaki mesajları...

500 bin takipçiye ulaşınca eşim pasta yolladı



Ebru Zülfikaroğlu’nun oğlu Can bugün 6 yaşında. Kare ilk paylaşımlarından

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Ebru Zülfikaroğlu, tıp konusundaki tecrübelerini, 6 yaşındaki oğlu Can ve 3 yaşındaki kızı Naz’la ilgili yaşadıklarını, ‘ebruzulfikaroglu’ hesabından Instagram’da paylaşıyor.

12 yıl önce kişisel blog sayfası oluşturan Zülfikaroğlu’nun paylaşımları, özellikle tıp alanında: “Instagram serüveni oğlum doğduktan sonra başladı. Aslında onun yaşıtlarının gelişimlerini ve parametreleri izlemek için kullanıyordum. Ama paylaşımlarıma olan olumlu geri dönüşlerle aktif bir kullanıcı oldum. Özellikle kadınları yakından ilgilendiren sağlık konularındaki paylaşımlarım da var, çocuklarımla aile hayatımdan kareler de. İnsanlar, sanıyorum iyi bir model olarak görüp takip ediyor. Doktorum; hem kariyerimi yaptım, hem çocuklarımı büyütüyorum hem de mutlu bir evliliğim var. Eşim, sosyal medyada olmamı istemiyordu. Sözel olarak onayladığını hâlâ söylemese de 500 bin takipçiye ulaşınca bana bir pasta yaptırdı. 6 yaşındaki oğlum Can eskisi gibi fotoğraf çektirmek istemiyor ama babasıyla alışveriş yaparken kendisini ve kardeşi Naz’ı tanıyıp ilgi gösterenleri ballandıra ballandıra anlatıyor.”



Uzman değil yol arkadaşıyım



Funda Karakılıç, 4.5 yaşındaki oğlu Barış henüz enomen olduğunun farkında değil!

Dijital reklam ajansı Turuncu’nun kurucusu Funda Karakılıç, 4,5 yaşındaki oğlu Barış’la yaşadıklarını ‘turuncubikız’ kullanıcı adıyla instagram ve youtube’da paylaşıyor. 10 yıl önce blog yazarak paylaşımlara başladığını, büyük şirketlere gölge danışmanlıklar yaparken 6 ay önce kendi işini kurduğunu aktaran Karakılıç şöyle devam ediyor:

“7 yıldır instagramdayım, 4-5 aydır da YouTube kanalım var. Oğlum Barış’ın doğumu sonrasında takipçilerim de arttı, etkileşim de. Çünkü anneler, gebelik ve sonrasındaki iki yıl daha çok desteğe ihtiyaç duyuyorlar. İnsanlar da kendine bir yol arkadaşı aradığında ilgi çekiyor. Başarılı bir anne görüyorlar herhalde. Sosyal medyada hiçbir zaman bir uzmanlık iddiasında bulunmadım. İnstagramda paylaşım yapmak için giyinmiyorum. Giyindiğimi Instagram’da paylaşıyorum. Yeni nesil araçları kullanan bir reklamcı olarak söyleyeyim, sosyal medyaya ilgi artarak devam edecek, youtube daha da ön plana çıkacak. Oğlum 4.5 yaşında belki ileride ‘Fotoğrafımı çekme’ diyecek, ama onun için geceler boyu uykusuz kaldığım sürece söz hakkı bende...”

O bir sosyal medya bebeği değil



Asiye Manyaslı, 5 yaşındaki kızı Ela tanınıyor ama nedeninin bilmiyor.

Bilgisayar mühendisi ve proje yöneticiliği yapan Asiye Manyaslı, 5 yaşındaki kızı Ela ile yaşadıklarını ‘minikkusblog’ hesabından Instagram’da paylaşıyor. 12 yıldır bilişim sektöründe yazılımcı olan Manyaslı sayfasını kişisel bir günlük olarak görüyor: “Yazılım sektöründeyim ama bilgisayar odaklı bir hayatım yok. İnsanlar sosyal medyada işimi öğrenince şaşırıyorlar. 2010 yılının sonlarına doğru blog yazmaya başladım. Fotoğrafların altına eğlenceli blog yazılarıyla ilgi çekti. Yaşadıklarımdan, eğlenceli deneyimlerden bahsettiğim blog sayfası kemikleşmiş bir kitle kazandı. Blog’lar Instagram’da takip edilmeye başlayınca bu alana kaydım. İnstagram, kişisel bir günlük benim için. Katkısız yaşadıklarımı paylaştığımı bildikleri için insanlar samimi buluyor. Kızım Ela elbette sayfamda oldukça geniş bir alan kaplıyor ve bu sayede artık tanınan bir çocuk. Yolda durdurup onunla da benimle de konuşan var. Ama sosyal medya bebeği gibi değil, Instagram’ın varlığından bile habersiz. Tanınıyor ama o nedenini bilmiyor. Eşimin çektiği fotoğrafları paylaşıyorum. Benim fotoğraflarım binlerce beğeni alırken o 50 beğeni alınca haksızlık oluyor ama hâlâ en büyük destekçim.”

İstifa edip sıfırdan başladım



Beril Anaç, prematüre doğan ikizleri Eliz ve Erde ile...

Kurumsal şirkette görevinden istifa edip 1.5 yıl önce kendi işini kurarak bir başarı hikayesine imza atan işletmeci Beril Anaç, prematüre doğan ikizleri Eliz ve Erde ile ilgili tecrübelerini ve girişimci kadın olarak yaşadıklarını ‘2tombili1hayat’ adlı hesabından Instagram’da paylaşıyor. 1.5 yıl önce ‘İmza bir tost’ adında kurduğu işletmesinin 6 ay önce yeni şubesini açtığını ifade eden Anaç şunları paylaşıyor:

“İkizlerim prematüre doğunca fark ettim ki insanlar, başlarına gelen farklı durumları deneyimlemiş insanlarla iletişim kurmak istiyor. Bu platform, zorlu şartlarda prematüre bebeklerini hayata tutundurmaya çalışan annelerle örnek oldu. Takip edilmem bu şekilde başladı. İlerleyen süreçte çocuklar büyüdükçe bir hayat tarzı paylaşım hesabına dönüştü. Sonrasında ise insanlar girişimci bir kadını izlemeye başladı. İstifa edip başka bir işkolunda sıfırdan başlamak, beyaz yakalı olarak çalışan pek çok insanın dikkatini çekti. Cesaret olarak algılandı. Şu anda da bu konuda desteğe ihtiyacı olanların ulaşabileceği bilgileri paylaşıyorum. Hem anne-çocuk hesabı hem bir girişimci kadın profili olarak paylaşımlarımı sürdürüyorum.”

Çocuğa nasıl koçluk yapılır?



Bir eğitimci olan Damla Oruç Başesgioğlu, kızı Alya Zehra ve oğlu Alp Murat

Eğitim sektöründe 10 yıldır görev yapan ve iki yıl önce Mutlu Kaktüs Montessori Okulu kuran Damla Oruç Başesgioğlu, eğitim hayatı ile ilgili tecrübelerini, 8 yaşındaki kızı Alya Zehra ve 7 yaşındaki oğlu Alp Murat’la yaşadıklarını ‘damlaorucbasesgioglu’ hesabından, Instagram üzerinden ve ‘dijitalkaktüs’ hesabından YouTube kanalıyla paylaşıyor. 2012 yılında özel eğitim sektöründeki uygulamalarla ilgili blog yazarak başladığını aktaran Başesgioğlu, pratik ve uygulanabilen tüyolar paylaşıyor: “O blog sayfası 200 bin ziyaretçiyi aştı. Ardından instagram serüveni başladı. Daha çok eğitimciler ve 0-6 yaş arası çocuğu torunu olan ebeveynler takip ediyor. Sanırım pratik ve uygulanabilir eğitim tüyoları paylaştığım için. Özel eğitim ve okulöncesi bölümlerinde üniversitelerde örnek uygulamalar olarak, derste blog yazılarımın işlendiğini öğrendiğimde çok mutlu oldum. Böyle katkı sağlamak çok sevindirici. Alya ve Alp’le ilgili annelik deneyimlerimi ve davranışsal düzenlemeleri paylaşıyorum. Çocuğa nasıl koçluk yapılacağını yazılarla, fotoğraflarla ve videolarla uygulamalı olarak anlatıyorum. Bir eğitimci olarak, sanıyorum, mesajlarım güvenilir bir içerik olarak algılanıyor.”





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