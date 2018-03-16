Ankara’da düşünmeye davet

Bedri Rahmi Eyüboğlu, Ferruh Başağa, Selim Turan, Nejad Devrim, Mübin Orhon, Yüksel Arslan, Burhan Doğançay, Seyhun Topuz, Osman Dinç, Kemal Önsoy, Canan Tolon, İnci Eviner, Mithat Şen, Kemal Seyhan, Ekrem Yalçındağ, Günnur Özsoy, Ebru Döşekçi, Nermin Er, Haluk Akakçe, Evren Tekinoktay, Ebru Uygun, Seçkin Pirim, Can Akgümüş eserleri bir arada. Üstelik Beral Madra küratörlüğünde. Ankara’daki Müze Evliyagil, sanatseverleri son derece mutlu edecek bir serginin kapılarını bugün açıyor.

Türkiye’de çağdaş sanat alanında üretim yapan sanatçıların siyasal, ekonomik ve kültürel açıdan çetin değişimleri göğüslediğine kuşku yok. Bu üretimi değerlendirerek korumayı üstlenen Müze Evliyagil Koleksiyonu’ndan seçilmiş yapıtlarla oluşturulan ‘Düşünme İkonları: İmgeler ve Metinler’ sergisi de, bir savunma ve direnme seçeneği olarak düşünme eylemiyle sanat üretimi arasındaki ilişkiye odaklanıyor işte.

Koleksiyondan özellikle soyut sanat olarak değerlendirilen yapıtlara metin levhaları eşlik ediyor. Bu seçimin altındaysa yazar, sanat ve film kuramcısı Rudolf Arnheim’ın “Düşünme imgeleri gerektirir, imgeler de düşünce içerir. Bu yüzden görsel sanatlar, görsel düşünmenin yuvasıdır” sözleri yatıyor. Sergi 30 Aralık’a kadar açık. (0312) 460 11 06, muzeevliyagil.com