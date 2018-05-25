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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Cumartesi
Burak KURU
25.05.2018 - 16:19, Son Güncelleme:

‘Âlemin kralı’ belli oluyor…

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‘Âlemin kralı’ belli oluyor…

Futbolun en önemli vitrini Şampiyonlar Ligi’nde ipi göğüsleyecek takım bu gece belli oluyor. Kiev’deki final maçında Real Madrid’le Liverpool karşı karşıya gelecek. Biz de bu vesileyle sizlere, bu son derece zevkli geçmesi beklenen mücadeleyi ‘izleme rehberi’ hazırladık..

Real MadrId - LIverpool
◊ Başlama saati: 21.45
◊ Yer: Kiev Olimpiyat Stadı
◊ Hakem: Milorad Mazic (Sırbistan)
◊ Yayın: TRT 1, Tivibu

‘Âlemin kralı’ belli oluyor…

Ronaldo mu?

Üç Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan ilk oyuncu. Bugün de gol atarsa rekorunu geliştirecek. Altı grup maçında da gol atan ilk oyuncu oldu. Gruplarda
9 golü var. Bu yıl ulaştığı sayı 15.

‘Âlemin kralı’ belli oluyor…

Salah mı?
Premier Lig’de bu sezon 38 maçta 32 gol atan Muhammed Salah, bu alanda rekor kırdı. Mısırlı yıldızın bu sezon kaydettiği gol sayısı 44. Bu toplamın 10’unu Şampiyonlar Ligi’nde attı.

Finalin ‘elçisi’ tanıdık
Aktif futbol hayatından sonra teknik direktörlüğe adım atan efsanevi yıldız Andriy Shevchenko bu akşam Ukrayna Milli Takımı Teknik Direktörü kimliğiyle finalin elçisi olacak. ‘Şeva’, 2005 yılında Liverpool’un İstanbul’da Milan’ı efsanevi şekilde yendiği finalde İtalyan takımının formasını giymişti.

Rekor kırdılar
Liverpool bu sezon Devler Ligi’nde, ‘Ön eleme turu’ dahil toplam 46 gol attı. Bu bir rekor. Daha önceki rekor, 1999-2000 sezonunda 45 gol atan Barcelona’ya aitti.

Real Madrid kazanırsa
◊ Şampiyonlar Ligi’nde üçleme yapan dördüncü takım olacak. Ve bunu iki kez başarmış ilk takım olacak. Daha önce 1956-60 arası üst üste 5 kez kazanmışlardı. Öncekiler: Ajax (1971–73) ve Bayern Münih (1974–76).

◊ Zinedine Zidane, üç kez üst üste kazanan ilk teknik direktör olacak.

◊ Cristiano Ronaldo, bu kupa Şampiyonlar Ligi adını aldıktan sonra beş kez finalde yer alan ilk oyuncu olacak.

Finalden notlar...

◊ Kiev Olimpiyat Stadı, İspanya’nın İtalya’yı 4-0 yendiği Euro 2012 finaline de evsahipliği yapmıştı.

◊ Bu geceki final, 1981 yılının tekrarı. Liverpool’un 1-0 kazandığı final, Real Madrid’in kaybettiği son final oldu. Aynı zamanda 1981’deki galibiyet, İngiliz takımlarının İspanyol takımlarını mağlup ettiği tek final oldu.

◊ Aynı iki takım finalde ikinci kez karşılaşırken, bu senaryo tarihte dokuzuncu kez tekrarlıyor.

◊ İki takım geçmişte beş kez karşılaştı. Hepsi de Şampiyonlar Ligi’nde: Liverpool 3, Real Madrid 2 kez galip geldi. İngilizler altı, İspanyollar dört gol attı. En son 2014-15 sezonunda gruplarda karşılaştılar. İki maçın da galibi Real Madrid’di.

◊ Real Madrid bugüne kadar 12 kez Şampiyonlar Ligi’ni kazandı. Oynadığı son 6 finali kazandı.

◊ Bu Real Madrid’in UEFA organizasyonlarında yer alacağı 31. final.

◊ Liverpool, bugüne kadar oynadığı yedi Şampiyonlar Ligi finalinden beş tanesinden galip çıktı.

‘Âlemin kralı’ belli oluyor…

İki takım 1980-81 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde karşılaşmış ve maçı Liverpool, 1-0 kazanmıştı.

Önce Dua Lipa
Finalden önceki açılış seromonisinde Dua Lipa sahne alacak. 22 yaşındaki ödüllü yıldız, YouTube’da 1 milyar görüntülenmeye ulaşan en genç ‘artist’ olmuştu. Daha önce Şampiyonlar Ligi finallerinde Alicia Keys, Andrea Bocelli, The Black Eyed Peas de sahne almıştı.

‘Âlemin kralı’ belli oluyor…

Bu dakikalara dikkat!
Ronaldo ve Salah’ın gol attığı dakikalar incelenince bu akşam için de dikkat edilecek bazı dakikalar ortaya çıkıyor. Şöyle: Ronaldo bu sezon attığı 50 golün 31’ini ikinci yarılarda kaydetti. 46-55 arası 9, 76-85 arası 11 golü var. Muhammed Salah ise 48 golünün 25’ini ikinci yarılarda atarken, 76-85 arası 8 kez ağları havalandırdı. Ronaldo bu sezon yedi maç üst üste gol atıp en uzun serisini yaparken, Salah için bu seri 12 maçtı.İki oyuncunun da gol orucu sadece üç maç sürdü.

‘Âlemin kralı’ belli oluyor…

İbrahim Altınsay'dan final yorumu:

Süper kulüp hegemonyasına son

Tek maçlık finaller genellikle tatsız tuzsuz oluyor. Orgazmla bitmeyen sevişmeler gibi... Bu akşamki mücadeleyi büyük olasılıkla Liverpool eğlenceli kılacak. Maç başında ‘ileride anında baskı’yla yani ‘gegenpress’le başlar, heavy metal’in volümünü basarlarsa ve bir-iki gol bulurlarsa oyun coşar. Real her an parlayıp, kolay gol bulabilecek bir takım. Liverpool’un da zaten 60 dakikadan sonra oyundan düşme zaafı var. Tabii bunlar benim önceki maçlara bakarak yaptığım kestirmeler. Çok farklı bir maç da olabilir. Yeter ki top durmasın, hakem konuşulmasın, zevk veren bir oyun olsun. Tabii ki Liverpool kazansın isterim. Süper kulüp hegemonyasına son! “Liverpool kazansın” dedikten sonra kimin kazanacağını söylersem ayıp olur.

 

 

 

 

 

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