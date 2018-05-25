‘Âlemin kralı’ belli oluyor…

Real MadrId - LIverpool

◊ Başlama saati: 21.45

◊ Yer: Kiev Olimpiyat Stadı

◊ Hakem: Milorad Mazic (Sırbistan)

◊ Yayın: TRT 1, Tivibu





Ronaldo mu?

Üç Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan ilk oyuncu. Bugün de gol atarsa rekorunu geliştirecek. Altı grup maçında da gol atan ilk oyuncu oldu. Gruplarda

9 golü var. Bu yıl ulaştığı sayı 15.



Salah mı?

Premier Lig’de bu sezon 38 maçta 32 gol atan Muhammed Salah, bu alanda rekor kırdı. Mısırlı yıldızın bu sezon kaydettiği gol sayısı 44. Bu toplamın 10’unu Şampiyonlar Ligi’nde attı.

Finalin ‘elçisi’ tanıdık

Aktif futbol hayatından sonra teknik direktörlüğe adım atan efsanevi yıldız Andriy Shevchenko bu akşam Ukrayna Milli Takımı Teknik Direktörü kimliğiyle finalin elçisi olacak. ‘Şeva’, 2005 yılında Liverpool’un İstanbul’da Milan’ı efsanevi şekilde yendiği finalde İtalyan takımının formasını giymişti.



Rekor kırdılar

Liverpool bu sezon Devler Ligi’nde, ‘Ön eleme turu’ dahil toplam 46 gol attı. Bu bir rekor. Daha önceki rekor, 1999-2000 sezonunda 45 gol atan Barcelona’ya aitti.

Real Madrid kazanırsa

◊ Şampiyonlar Ligi’nde üçleme yapan dördüncü takım olacak. Ve bunu iki kez başarmış ilk takım olacak. Daha önce 1956-60 arası üst üste 5 kez kazanmışlardı. Öncekiler: Ajax (1971–73) ve Bayern Münih (1974–76).

◊ Zinedine Zidane, üç kez üst üste kazanan ilk teknik direktör olacak.

◊ Cristiano Ronaldo, bu kupa Şampiyonlar Ligi adını aldıktan sonra beş kez finalde yer alan ilk oyuncu olacak.

Finalden notlar...

◊ Kiev Olimpiyat Stadı, İspanya’nın İtalya’yı 4-0 yendiği Euro 2012 finaline de evsahipliği yapmıştı.

◊ Bu geceki final, 1981 yılının tekrarı. Liverpool’un 1-0 kazandığı final, Real Madrid’in kaybettiği son final oldu. Aynı zamanda 1981’deki galibiyet, İngiliz takımlarının İspanyol takımlarını mağlup ettiği tek final oldu.

◊ Aynı iki takım finalde ikinci kez karşılaşırken, bu senaryo tarihte dokuzuncu kez tekrarlıyor.

◊ İki takım geçmişte beş kez karşılaştı. Hepsi de Şampiyonlar Ligi’nde: Liverpool 3, Real Madrid 2 kez galip geldi. İngilizler altı, İspanyollar dört gol attı. En son 2014-15 sezonunda gruplarda karşılaştılar. İki maçın da galibi Real Madrid’di.

◊ Real Madrid bugüne kadar 12 kez Şampiyonlar Ligi’ni kazandı. Oynadığı son 6 finali kazandı.

◊ Bu Real Madrid’in UEFA organizasyonlarında yer alacağı 31. final.

◊ Liverpool, bugüne kadar oynadığı yedi Şampiyonlar Ligi finalinden beş tanesinden galip çıktı.



İki takım 1980-81 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde karşılaşmış ve maçı Liverpool, 1-0 kazanmıştı.

Önce Dua Lipa

Finalden önceki açılış seromonisinde Dua Lipa sahne alacak. 22 yaşındaki ödüllü yıldız, YouTube’da 1 milyar görüntülenmeye ulaşan en genç ‘artist’ olmuştu. Daha önce Şampiyonlar Ligi finallerinde Alicia Keys, Andrea Bocelli, The Black Eyed Peas de sahne almıştı.



Bu dakikalara dikkat!

Ronaldo ve Salah’ın gol attığı dakikalar incelenince bu akşam için de dikkat edilecek bazı dakikalar ortaya çıkıyor. Şöyle: Ronaldo bu sezon attığı 50 golün 31’ini ikinci yarılarda kaydetti. 46-55 arası 9, 76-85 arası 11 golü var. Muhammed Salah ise 48 golünün 25’ini ikinci yarılarda atarken, 76-85 arası 8 kez ağları havalandırdı. Ronaldo bu sezon yedi maç üst üste gol atıp en uzun serisini yaparken, Salah için bu seri 12 maçtı.İki oyuncunun da gol orucu sadece üç maç sürdü.



İbrahim Altınsay'dan final yorumu:

Süper kulüp hegemonyasına son

Tek maçlık finaller genellikle tatsız tuzsuz oluyor. Orgazmla bitmeyen sevişmeler gibi... Bu akşamki mücadeleyi büyük olasılıkla Liverpool eğlenceli kılacak. Maç başında ‘ileride anında baskı’yla yani ‘gegenpress’le başlar, heavy metal’in volümünü basarlarsa ve bir-iki gol bulurlarsa oyun coşar. Real her an parlayıp, kolay gol bulabilecek bir takım. Liverpool’un da zaten 60 dakikadan sonra oyundan düşme zaafı var. Tabii bunlar benim önceki maçlara bakarak yaptığım kestirmeler. Çok farklı bir maç da olabilir. Yeter ki top durmasın, hakem konuşulmasın, zevk veren bir oyun olsun. Tabii ki Liverpool kazansın isterim. Süper kulüp hegemonyasına son! “Liverpool kazansın” dedikten sonra kimin kazanacağını söylersem ayıp olur.