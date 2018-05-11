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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Cumartesi
Hakan GENCE \ hgence@hurriyet.com.tr - Fotoğraflar: Muhsin Akgün / MASTÜDYO
11.05.2018 - 11:16, Son Güncelleme:

Aldatmayı isterdim, hakeden vardı

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Aldatmayı isterdim, hakeden vardı

1970’lerden günümüze birçok hite imza attı. Sesi, sahnesi, duruşu, şen şakrak karakteri ve danslarıyla klasikleşti. Nükhet Duru bu hafta “Hem feminen, hem feminist” diye tanımladığı ‘Mavi Düşler’ adındaki yeni single’ını çıkardı. Onunla ‘kendine özgü dansından girdik; “Hak edeni aldatmak isterdim” dediği aşk hayatından çıktık...

Müzikte 43’üncü seneniz. Yaşadıklarınızı en kısa nasıl özetlersiniz?

- Hayatım film olsa çok debdebeli olurdu. Komedisi, dramı, yarası, pansumanı...

Yaralara rağmen siz hep neşe saçıyorsunuz. Bu, hüznün üstünü örtme yönteminiz mi?

- Deli değilim. Tabii ki kahkahaların arasına iki göz yaşı da serpiliyor. Ama dertlerini paylaşan biri hiç olmadım.

Bu işin çok çilesini çektiniz mi?

- Çilesini de çektim; sefasını da sürdüm. Bazen paramızı alamazdık, ertesi günü matineye gelemezsem diye sandalyelerde uyuduğum bile olurdu. Her şeyin en fazlasını yaşadım, çektim, gördüm, unuttum... Hayat karamsarlıktan başka şeyleri hak ediyor. İşime gelmeyen hiçbir şeyi hatırlamam. İçimde karanlık bir şey tutmam.

Ne gibi?

- Biraz tuhaf bir kızdım. Bayağı Pollyanna’yım. Bu öğretilmiş bir şey değil, içimden geliyordu. Her şeyim sezgiseldi. Ruhumda bir acayiplik vardı. ‘Şov Girl’lük, revü yıldızlığı... Ha o yaşta revü mü görmüştüm? Hayır.  Ama “Ben buyum” derdim.

Aldatmayı isterdim, hakeden vardı
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Aldatmayı isterdim, hakeden vardı

Göbek atmıyorum o şükür duası

14 yaşından beri sahnedesiniz, ahlaksız teklifler gelir miydi?

- Hep teğet geçti. Zamanın ünlü çapkınları “Seni nasıl oldu da kaçırdım?” derlerdi. Ama sahneye o kadar takıntılıydım ki aşk hiç birinci sıramda olmadı. Hayatımda seksin büyük rolü yok. Yaptığım sahne şovları beni tatmin etti. Yaşamak istediğim hayali sahnede yaşıyordum. Sabah uyandığım andan itibaren aklımda giyinmek, süslenmek ve işlerim olur.

Hep süslü müydünüz?

- Çocukluktan beri, okul formalarım bile saten düşesti.

Fotoğraflarda da hep öpücük atar gibi duruyorsunuz.

- Durmadan öpücük atıyorum, gelene geçene. Böyle bu!

Sizle özdeşleşen göbek danslarına gelelim...

- Ben göbek atmıyorum, o bir Kızılderili dansı.

Nasıl yani?

- 17 yaşımda yürüyememe tehlikesi geçirdim, MS oldum. O yüzden yaptığım dans asla oryantal değil. Ben ritimle, tepinerek sanki Kızılderililer gibi dans ederim.

Aldatmayı isterdim, hakeden vardı

Gençler beni şimdi keşfediyor

Bir sürü klasikleşmiş hitiniz var. Sizin döneme baktığınızda Ajda Pekkan ve Sezen Aksu gibi isimler arasında hak ettiğiniz yerde misiniz?

- Olmak istediğim yerdeyim. Hiçbir zaman “dört yapraklı yoncanın bir yaprağıyım” demedim. Öyle münasip gördüler.

Kimdi o dört yapraklı yonca?

- Ajda Pekkan, Nilüfer, Sezen ve ben. Ama kendimi hiç orada görmedim. Söylediğim şarkılar kimseninkine benzemiyordu. Hayatın aşktan ve göz yaşından ibaret olmadığı, farklı konular işleyen şarkılar söyledim.

Bu isimlerden daha mı iyiydiniz yani?

- Farklıyım, yarışılmayacak kadar zor bir iş yaptım. Yoksa öbür yol kolaydı. Benimkilerin genellikle senfonik yapıları vardı. Gençler beni şimdi keşfediyor. Akıllı ve araştırmacılar. Zaten insanlar artık şarkılarda düşünecekleri bir cümle duymak istiyor. Benim de küçücük bir mesajı olmayan bir şarkım bile yok.

‘Mahmure’nin nasıl bir mesajı vardı?

- Osmanlı kadınının neler yaşayıp çektiğini ama iyimser bir gözle bakınca nasıl şıkır şıkır, fıkır fıkır gibi göründüğünü anlatıyor. Turgut Özakman’ın şiiri, ‘Resimli Osmanlı Tarihi’ oyunundan alındı. Yoksa “Hadi biraz oynayalım” diye yazılmış bir şarkı değil.

Yeni şarkım hem feminen hem feminist

Yeni single’ınız ‘Mavi Düşler’le geri döndünüz. Nedir diğer şarkılarınızdan farkı?

- Zamanın etkilerinden ve aynı anda kendimden uzaklaşmadan hazırladığımız bir şarkı. Hem feminen, hem feminist. Şarkıda “Ben kimsenin olmam, kendi ayağımın üzerinde dururum” diyen bir kadın var. Bunun dışında iki şarkımız daha var. Teker teker çıkacaklar. Bir de Okan Bayülgen’le kabare hazırlığındayız.

Yeni şarkıyla zayıfladınız. Ameliyat mı oldunuz?

- Yok ayol, aldığım kilo kullandığım ilaçlardandı. Diyetle spor yaptım.

En klişe soruyu sorayım: Güzellik sırrınız?

- Peşin verildi canım. Kimseye borçlu değilim.

Aldatmayı isterdim, hakeden vardı

Aldatmayı isterdim, hakeden vardı

◊ Bir şarkınızda ‘Hayatın bana aşk borcu var’ diyorsunuz.
- Ödedi, sağolsun. Ben her an âşığım. Buradan eve gidene kadar âşık oluyorum ama eve gidince unutuyorum.

◊ Doğadan, hayvanlardan bahsetmiyorum...
- Evet, karşı cinsten bahsediyorum zaten. Allah’a çok şükür üç büyük aşk da yaşadım. Onlar kendilerini bilir.

◊ Şimdi biri var mı?
- Uzun süredir kendimle çıkıyorum.

◊ Aldatma ve aldatılma hakkında son dönem kadın sanatçıların itiraflarını okuyoruz. Siz yaşadınız mı?
- Aldatılmak, bunca yıl insanın mutlaka başından geçmiştir. Aldatmayı sevmem çünkü zora gelemem. Ama aldatmayı isterdim, hak eden vardı.

◊ Hakkınızda her şeyi biliyor gibiyiz. Bilmediğimiz ne söylersiniz?
- Hiç büyüyemedim. Hâlâ çizgi filmlerin içinde yaşıyorum. İçimdeki Nükhet beş yaşında. Dışarıdaki dünya o kadar vahşileşti ki. Bu mu teknoloji? Ben cebimde yaşamak istemiyorum.

◊ ‘Harp ve Sulh’ şarkınızı söylediğiniz zaman komünizm propogandasından Tantan’ın karşısına çıkmışsınız. Politik bir tarafınız da var mı?
- O dönem herkes böyle şeyler yaşıyordu. Sosyal demokrat ve hümanisttim.

◊ Şimdi görüşünüz ne?
- Kolay değişen biri değilim. Hâlâ böyleyim.

 

 

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