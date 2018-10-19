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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
Ç. Begüm Soydemir / bsoydemir@hurriyet.com.tr
19.10.2018 - 09:14, Son Güncelleme:

Adana mutfağıyla ilgili bilmeniz gereken 9 şey

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Adana mutfağıyla ilgili bilmeniz gereken 9 şey

Geçen hafta sonu ‘Gelenekselin Gücü Adına’ sloganıyla ikincisi düzenlenen Adana Lezzet Festivali vesilesiyle yerinde inceledik. Başlangıç seviyesi için, kebabın ötesinde ağız sulandıranlar burada...

1 - Pek çok Anadolu kentinde olduğu gibi burada da gün ciğer kebabıyla başlıyor. En meşhur adreslerden biri Yüreğir Sanayi Çarşısı’nın içindeki Ciğerci Kel Mahmut. Mekân sabah 06.30’da açılıp en geç 17.00’de kapanıyor ve mutlaka erkek kuzu ciğeri kullanıyor. Ciğer kebap dışında dalak, böbrek, mevsimine göre uykuluk gibi sakatat çeşitleri de bulunabilir.

2 - “Sabah sabah ciğer yiyemem” derseniz artık İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin gibi büyük şehirlerde de bulabileceğiniz meşhur Adana böreğine yönelebilirsiniz. Eskiden sabahın 4’ünde tablalara dizilip satışa çıkarılır, en geç 7’de de bitirilirmiş. Artık sıra sıra dükkânlarda günün her saati yenebiliyor. Çeşitli bileşenleriyle baklava, künefe ve suböreğini bir araya getiren, tarifi sır gibi saklanan bu böreğin en iyi adreslerine geçen nisan ayında Hürriyet Cumartesi’de de yer vermiştik. Üstü çok çıtır, ortası ince hamur olan bu böreğin asıl numarası, üç ayrı çeşit kullanılan ve uzadıkça uzayan peyniri. Öyle ki en ünlülerden Levent Börekçilik kendini ‘uzayan böreğin mucidi’ olarak tanıtıyor. Onun dışında İzol, Bi Tepsi, YF Kardeşler ve Sular Börek de doğru adresler.

Adana mutfağıyla ilgili bilmeniz gereken 9 şey

3 - Ciğer kadar sert, börek kadar bildik olmayan bir kahvaltı çeşidi de sıkma. Sacda pişirilen yufka ekmeğin içine bol peynir ve soğan konup dürüm yapılıyor. Yanında çay veya ayranla sayısız yenebilir. Pek çok restoranın mönüsünde olduğu gibi Zafer Sıkma Ayran, Sıkma Evi, Sıkma Dünyası gibi özel olarak bu lezzetle öne çıkan mekânlar bulunuyor.

4 - Bu da ağır gelirse Türkiye’nin en iyi sokak simitlerinden birini Adana’da bulabileceğinizi müjdelemek isterim. ‘Kazan simidi’ diye geçiyor, taş fırında pişiriliyor, bol susamla çıtırlığı artıyor ve tadı kolay kolay unutulmuyor.

5 - Ara öğünde içliköfte veya lahmacun iyi gider! Şanlıurfa, Gaziantep ve Antakya’nın aksine Adana’da içliköfte haşlanarak yapılıyor. Lahmacundaysa Antep’te olduğu gibi sarmısak yok ya da Urfa usulü gibi bol isot konmuyor. Bu iki lezzeti şehrin her yerinde bulmak mümkün.

6 - Sıra geldi kebaba... Bu kentte adım başı bir Adana kebabı salonu var. Yalnız dikkat; uzak şehirlerden gelenlere acısı, yağı azaltılmış, eti daha ince kıyılmış yani biraz ‘ehlileştirilmiş’ versiyonları servis edilebiliyor. Orijinalini bulmak için gerçek esnafa sora sora ilerleyiniz.

7 - Kebabın yanında bir şalgam suyu içmeyelim mi? İşe üzücü kısmından başlayalım: Tıpkı açık ayran meselesi gibi şalgamın da markasız, şişesiz halini bulmak (evet, Adana’da bile) zor artık. Biz aradığımızı bir nebze Doktorum Yılmaz’ın içine havucunu da koyduğu bardaklarında bulduk. Yanında acısıyla servis ediyorlar, soğuk da olunca insanın içtikçe içesi geliyor.

Adana mutfağıyla ilgili bilmeniz gereken 9 şey

8 - Yine çok sayıda lokanta ve seyyar satıcıda bulabileceğiniz şırdan aslında bir gece yemeği. Geviş getiren hayvanların bağırsaktan önceki son bölümü olan şirden iyice temizleniyor; içi pirinç, kıyma, soğan, baharatla doldurulup pişiriliyor. Üstüne bol kimyon ve pulbiber ekilince asıl tadını buluyor. Hem tadı hem de görüntüsüyle herkesin harcı olan bir yemek değil şırdan ama mutlaka denemek de lazım.

9 - Adana’nın en meşhur tatlısı halka. Yağda kızaran, şerbeti bol bir hamur tatlısı bu. Şekli davetkâr, yemesi zevkli ama tatlıyla aranız çok yoksa bir tanesi bile fazla gelebilir. Bunun biraz tombul ve içi süngerimsi versiyonu burma tatlısı ki fıstıklısını da yapıyorlar. Bir de içine ceviz konup poğaça şeklinde katlanan taş kadayıf (yassı kadayıf) var. Geleneksel yöntemleri izleyen en meşhur adreslerse Tarihi Ağaçaltı Tatlıcısı ve Tatlıcı Selim.

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