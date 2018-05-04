Aç bakayım ağzını kocaman!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hürriyet Cumartesi
04.05.2018 - 14:39, Son Güncelleme:

Aç bakayım ağzını kocaman!

Ç. Begüm Soydemir
Ç. Begüm Soydemir
bsoydemir@hurriyet.com.tr
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Ç. Begüm Soydemir
Ç. Begüm Soydemir
bsoydemir@hurriyet.com.tr
Aç bakayım ağzını kocaman!

Bir süredir ocağından tenceresine, kepçesinden bıçağına, doğrama tahtasından tezgâhına, bir mutfakta ne varsa her şeyin milimetrik ölçülerde olduğu minyatür mutfaklarda pişen yemeklerle çıldırıyoruz. Malzemeler gerçek, lezzetleri yerinde, izlemesi çok eğlenceli. Trendi Türk yemeklerine adapte eden iki hesabın sahipleriyle konuştuk.

MİNİ TÜRK MUTFAĞI
Burcu Çelenoğlu-Anıl Aydın: En büyük eşya mutfak dolabı; 15 santimetre

Onlar evli bir çift. 30 yaşındaki Anıl Aydın, videografikçi. 25 yaşındaki Burcu Çelenoğlu Aydın ise bir reklam ajansında sosyal medya koordinatörü olarak çalışıyor. ‘Mini Türk Mutfağı’nda Burcu Hanım’ın defalarca denediği tariflerin çekim ve montaj işlerini Anıl Bey hallediyor. Kanalın hesaplarını birlikte yönetiyorlar.

-- Bu projeye üç yıl önce karar verdik, yaklaşık 1.5 yıl önce hazırlıklarını yapmaya başladık, yedi ay önce de dijital kanallarda yayına girdik. Motivasyonumuz bu eğlenceli videoları Türk mutfağına uyarlamaktı, epey de keyifli bir işe dönüştü bizim için.

Aç bakayım ağzını kocaman

-- Dijital kanallardaki ilk mini mutfak serisi ‘Miniature Space’ kanalında ortaya çıktı. Sonrasında Japonlar bu hobiyi sahiplenerek büyümesine ve dünyaya yayılmasına sebep oldu. Bizim başlangıç noktamız da ‘Miniature Space’ oldu. Videoları izlerken “Neden Türk Mutfağı olmasın” dedik, o noktadan buraya geldik.

-- Şimdilerde Instagram’da 67 bin, YouTube’da 37 bin, Facebook’ta ise 12 binden fazla takipçimiz var.

-- Türkiye’de bu işle ilgilenen çok az sanatçı olduğu için minyatür mutfağımızdaki malzemelerin büyük kısmını yurtdışından sipariş ettik. Eşyaların gelmesi aylar sürdü; gelmeyenler ve yolda kaybolanlar bizi epey zorladı. Gerçek bir mutfak dizayn eder gibi kurduk minik mutfağımızı. Maliyet olarak net bir şey söylemek çok zor, çünkü aylarca küçük küçük eşyalar almaya devam ettik, hatta hâlâ alıyoruz.

Aç bakayım ağzını kocaman

-- Mutfaktaki en büyük eşyalar mutfak dolapları; 15 santimetre civarındalar. En küçük objeysee sanırım 0.5 santimetre civarındaki minik kâselerimiz.

-- Yemekleri yaparken en zorlandığımız kısımlardan biri ölçüler. Şimdiye kadar en el oyalayan tarifler mantı, baklava ve yaprak sarması oldu. Yemekleri kamerada görebilmek ve doğru açılarla gösterebilmek de epey zorluyor.

-- Çalıştığımız için ancak hafta sonları çekim yapabiliyoruz. Başta neredeyse tüm günümüzü alıyordu ama şimdilerde çok daha az vakit harcıyoruz. Tarifine göre değişse de ortalama beş-altı saat içinde bir yemek çekip yayına alabiliyoruz.

Aç bakayım ağzını kocaman

MİNİ YEMEK
Ece Çağlayan: Domates, biber, maydanoz ve havucu evde yetiştiriyoruz

32 yaşındaki Ece Çağlayan, YTÜ Seramik bölümü mezunu bir aşçı. Ekip arkadaşları arasında bir tasarımcı, üç tohumlu kâğıt üreticisi, bir de video kurgulara destek veren 3D oyun geliştiricisi bulunuyor.

-- Bu projeye 1.5 yıl önce karar verdik. Temel ekipmanı edindikten hemen sonra profilimizi oluşturarak çekimler yapmaya başladık.

-- Uzakdoğu’da başlamış bir akım. Dünyadaki örneklerini severek izliyorduk. Baktık, Türkiye’de yapan yok; hemen hazırlıklara başlayıp Türkiye’nin ilk minyatür mutfağını kurduk. Türk ve dünya mutfağından yemekleri eğlenceli bir yolla farklı kültürlere tanıtıyoruz.

Aç bakayım ağzını kocaman

-- İlk denemeleri Nisan 2016’da yapmaya başladık. Hemen ilgi çekti. Şu an Instagram hesabımız 30 bin kişiyi aştı, dünyaca ünlü içerik sitesi BoredPanda’nın bizim için derlediği videomuz 1.4 milyon izlendi.

-- Malzeme, ekipman tedariği ve video kurgu için beraber çalıştığım arkadaşlarım var. Yemekleri ve videoları ben hazırlıyorum. Takipçilerimiz ise nerede minik bir şeyler görseler bize gönderiyorlar. Ekibimiz hızla büyüyor...

-- Epey araştırma yaptık mutfağı kurarken. Ufak tefek dekorlar dışında en maliyetli şey sanırım ocak oldu. Getirtebildiklerimizi yurtdışından getirttik, ustalara yaptırdık veya oturup kendimiz yaptık.

-- Minyatür mutfağımızdaki en büyük obje ocak, 20 santimetre. En küçüğü ise 0.5 santimetrelik çay fincanları.

Aç bakayım ağzını kocaman

-- Aşçı olduğum için Türk ve dünya mutfağına hâkimim. Ölçü zaten bu ebatlarda mümkün değil; yemekleri yaparken gösterilen sabır dışında asıl zor olan kısım bu. Güzel bir görüntü için kıvamların çok doğru olması gerekiyor.

-- Yemekleri yaparken en zorlandığım kısım, malzemelerin en küçüğünü bulma takıntım. Bir şeyin büyüğünü küçülterek kullanmayı pek tercih etmiyorum. Zaten domates, biber, patates, maydanoz, havuç gibi birçok temel ürünü evde annemle yetiştiriyoruz. İşi güzel yapan bu minik detaylar çünkü.

-- En basit yemeği bile yapması bir saat alıyor. El titremesi veya herhangi bir kaza yaşanmaması için yavaş hareket ettiğimden videolarımı genellikle hızlandırıyorum. Kurgusuyla birlikte bir videonun tamamlanması altı-yedi saati buluyor.

Ç. Begüm Soydemir
Ç. Begüm Soydemir
bsoydemir@hurriyet.com.tr
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