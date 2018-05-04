Aç bakayım ağzını kocaman!

MİNİ TÜRK MUTFAĞI

Burcu Çelenoğlu-Anıl Aydın: En büyük eşya mutfak dolabı; 15 santimetre

Onlar evli bir çift. 30 yaşındaki Anıl Aydın, videografikçi. 25 yaşındaki Burcu Çelenoğlu Aydın ise bir reklam ajansında sosyal medya koordinatörü olarak çalışıyor. ‘Mini Türk Mutfağı’nda Burcu Hanım’ın defalarca denediği tariflerin çekim ve montaj işlerini Anıl Bey hallediyor. Kanalın hesaplarını birlikte yönetiyorlar.

-- Bu projeye üç yıl önce karar verdik, yaklaşık 1.5 yıl önce hazırlıklarını yapmaya başladık, yedi ay önce de dijital kanallarda yayına girdik. Motivasyonumuz bu eğlenceli videoları Türk mutfağına uyarlamaktı, epey de keyifli bir işe dönüştü bizim için.

-- Dijital kanallardaki ilk mini mutfak serisi ‘Miniature Space’ kanalında ortaya çıktı. Sonrasında Japonlar bu hobiyi sahiplenerek büyümesine ve dünyaya yayılmasına sebep oldu. Bizim başlangıç noktamız da ‘Miniature Space’ oldu. Videoları izlerken “Neden Türk Mutfağı olmasın” dedik, o noktadan buraya geldik.

-- Şimdilerde Instagram’da 67 bin, YouTube’da 37 bin, Facebook’ta ise 12 binden fazla takipçimiz var.

-- Türkiye’de bu işle ilgilenen çok az sanatçı olduğu için minyatür mutfağımızdaki malzemelerin büyük kısmını yurtdışından sipariş ettik. Eşyaların gelmesi aylar sürdü; gelmeyenler ve yolda kaybolanlar bizi epey zorladı. Gerçek bir mutfak dizayn eder gibi kurduk minik mutfağımızı. Maliyet olarak net bir şey söylemek çok zor, çünkü aylarca küçük küçük eşyalar almaya devam ettik, hatta hâlâ alıyoruz.

-- Mutfaktaki en büyük eşyalar mutfak dolapları; 15 santimetre civarındalar. En küçük objeysee sanırım 0.5 santimetre civarındaki minik kâselerimiz.

-- Yemekleri yaparken en zorlandığımız kısımlardan biri ölçüler. Şimdiye kadar en el oyalayan tarifler mantı, baklava ve yaprak sarması oldu. Yemekleri kamerada görebilmek ve doğru açılarla gösterebilmek de epey zorluyor.

-- Çalıştığımız için ancak hafta sonları çekim yapabiliyoruz. Başta neredeyse tüm günümüzü alıyordu ama şimdilerde çok daha az vakit harcıyoruz. Tarifine göre değişse de ortalama beş-altı saat içinde bir yemek çekip yayına alabiliyoruz.

MİNİ YEMEK

Ece Çağlayan: Domates, biber, maydanoz ve havucu evde yetiştiriyoruz

32 yaşındaki Ece Çağlayan, YTÜ Seramik bölümü mezunu bir aşçı. Ekip arkadaşları arasında bir tasarımcı, üç tohumlu kâğıt üreticisi, bir de video kurgulara destek veren 3D oyun geliştiricisi bulunuyor.

-- Bu projeye 1.5 yıl önce karar verdik. Temel ekipmanı edindikten hemen sonra profilimizi oluşturarak çekimler yapmaya başladık.

-- Uzakdoğu’da başlamış bir akım. Dünyadaki örneklerini severek izliyorduk. Baktık, Türkiye’de yapan yok; hemen hazırlıklara başlayıp Türkiye’nin ilk minyatür mutfağını kurduk. Türk ve dünya mutfağından yemekleri eğlenceli bir yolla farklı kültürlere tanıtıyoruz.

-- İlk denemeleri Nisan 2016’da yapmaya başladık. Hemen ilgi çekti. Şu an Instagram hesabımız 30 bin kişiyi aştı, dünyaca ünlü içerik sitesi BoredPanda’nın bizim için derlediği videomuz 1.4 milyon izlendi.

-- Malzeme, ekipman tedariği ve video kurgu için beraber çalıştığım arkadaşlarım var. Yemekleri ve videoları ben hazırlıyorum. Takipçilerimiz ise nerede minik bir şeyler görseler bize gönderiyorlar. Ekibimiz hızla büyüyor...

-- Epey araştırma yaptık mutfağı kurarken. Ufak tefek dekorlar dışında en maliyetli şey sanırım ocak oldu. Getirtebildiklerimizi yurtdışından getirttik, ustalara yaptırdık veya oturup kendimiz yaptık.

-- Minyatür mutfağımızdaki en büyük obje ocak, 20 santimetre. En küçüğü ise 0.5 santimetrelik çay fincanları.

-- Aşçı olduğum için Türk ve dünya mutfağına hâkimim. Ölçü zaten bu ebatlarda mümkün değil; yemekleri yaparken gösterilen sabır dışında asıl zor olan kısım bu. Güzel bir görüntü için kıvamların çok doğru olması gerekiyor.

-- Yemekleri yaparken en zorlandığım kısım, malzemelerin en küçüğünü bulma takıntım. Bir şeyin büyüğünü küçülterek kullanmayı pek tercih etmiyorum. Zaten domates, biber, patates, maydanoz, havuç gibi birçok temel ürünü evde annemle yetiştiriyoruz. İşi güzel yapan bu minik detaylar çünkü.

-- En basit yemeği bile yapması bir saat alıyor. El titremesi veya herhangi bir kaza yaşanmaması için yavaş hareket ettiğimden videolarımı genellikle hızlandırıyorum. Kurgusuyla birlikte bir videonun tamamlanması altı-yedi saati buluyor.