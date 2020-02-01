Abramovic’in Türkiye’deki ilk büyük ölçekli retrospektifi

Sanatseverlerin uzun bir süredir beklediği gün gelip çattı. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) ve Akbank Sanat, dünyaca ünlü performans sanatçısı Marina Abramović’i ağırlamaya başladı.

SSM ve sanatçının kendi adını taşıyan enstitünün (Marina Abramović Institute / MAI) işbirliğiyle düzenlenen ‘Marina Abramović + MAI, Akış / Flux’ başlıklı sergi, Abramović’in Türkiye’deki ilk büyük ölçekli retrospektifi olma özelliğini taşıyor.

26 Nisan’a kadar, 12.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek sergi, sanatçının performanslarının video ve fotoğraf dokümantasyonunun yanı sıra, açık çağrıya cevap veren ve projeye davet edilen sanatçılarla MAI ortaklığında geliştirilen canlı performanslar ve ‘Abramović Metodu’na adanan bir bölümden oluşacak.

SSM’deki sergiyle bağlantılı olarak Beyoğlu’ndaki Akbank Sanat’taysa Marina Abramović’in işlerinin tarihsel bir bağlam içinde ele alındığı belgesellerin gösteriminin yanı sıra performans alanından örneklerin sunulduğu bir video galeri de sanatseverlere sunulacak.

Başyapıtı ‘Abramovic Metodu’ ziyaretçileri keşfe çıkaracak

SSM’deki serginin ilk bölümünde, sanatçının yaklaşık 50 senelik kariyeri boyunca ürettiği ikonik performanslar, özel koleksiyonlar ve kurumlardan ödünç alınan eser ve dokümantasyonlar aracılığıyla sergileniyor.

Serginin ikinci bölümünde, Ağustos 2019’da her tür performansla uğraşan sanatçılara yönelik yapılan açık çağrıya proje teklifleriyle cevap veren ve projeye davet edilen sanatçıların performansları yer alıyor. Bunlar, üç aya yayılan farklı zamanlarda sunulacak. Müzenin ziyarete açık olduğu saatler arasında, günde aralıksız sekiz saat olmak üzere, uzun süreli performanslar canlı olarak gerçekleştirilecek. Sergi böylece, performans sanatının tarihini geniş çapta ulaşılır ve anlaşılır kıldığı gibi performans sanatçılarına alan açma misyonunu da yerine getirecek.

Serginin son bölümüyse sanatçının halka yönelik gerçekleştirdiği egzersizler doğrultusunda, ziyaretçilerin bizzat katılımıyla farklı tecrübeler yaşayacağı ‘Abramović Metodu’na ayrıldı. Sanatçının “Başyapıtım” diye nitelendirdiği ‘Abramović Metodu’ bölümünde ziyaretçiler, hareket, hareketsizlik ve konsantrasyona odaklanan deneyimler yoluyla zaman ve mekân içerisinde bir keşfe çıkıyor.



Marina Abramovic’in 1997 tarihli ‘Dozing Consciousness’ performansından...