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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
15.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Çizgi ustasının 70 yılı

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Çizgi ustasının 70 yılı

Haftanın sergileri arasında, Turhan Selçuk retrospektifi de var. 9 Ağustos’a kadar Yapı Kredi Kültür Sanat’ta.

Büyük ustaya yakışan bir retrospektif

Yapı Kredi Kültür Sanat, Türkiye’nin en büyük çizerlerinden Turhan Selçuk’un 1940’larda başlayıp 2000’li yıllara dek 70 yıllık sanat yaşamının bütün dönemlerinden en seçkin çizgileri bir araya getiren kapsamlı bir retrospektif sergiye ev sahipliği yapıyor. Odağında Turhan Selçuk’un “Halkını seven her dürüst ve namuslu kişide az çok Abdülcanbaz’lık vardır” diye tanımladığı ünlü tiplemesi Abdülcanbaz’ın yer aldığı sergide ayrıca 400 civarında orijinal eser, karikatür ve mizah dergileri, Abdülcanbaz kitapları ve afişleri, kendi yaptığı satranç takımı ve Nasrettin Hoca hatıra parası, posta pulu, Abdülcanbaz resimli sigara tabakası, kapak resimlerini çizdiği kitaplar, çeşitli portre fotoğrafları ve gazete kupürleri gibi birbirinden ilginç koleksiyon parçaları yer alıyor. Kardeşi İlhan Selçuk’un “Turhan’da zaman korkusu kalmadı... Zaman, artık Turhan’a çalışıyor” sözlerini aklımıza kazıyan bir çalışma...

Çizgi ustasının 70 yılı


30 sanatçı bir arada
Anna Laudel, ulaşılabilir sanat fikriyle geçen yıl ilkini düzenlediği ‘Art Market’ sergisinin ikincisine ev sahipliği yapıyor. Galerinin yaz sergisi için hazırladığı seçkide, Türkiye ve yurtdışından 30 sanatçı; Deniz Defne Acerol, Mustafa Aslıer, Özlem Can, Ramazan Can, Erol Deran, Tuğçe Diri, İsmet Doğan, Bedia Ekiz, Onur Hastürk, Tülay İçöz, Renan Kaleli, Bilal Hakan Karakaya, Mehmet Sinan Kuran, Ekin Su Koç, Serkan Küçüközcü, Nurdan Likos, Bahar Oganer, Ozan Oganer, Felekşan Onar, Vedat Örs, Ardan Özmenoğlu, Daniele Sigalot, Burcu Sülek, Ayla Turan, Tina Varon, Sarp Kerem Yavuz, Hanefi Yeter, Serpil Yeter, Bahadır Yıldız ve Saliha Yılmaz’nın eserleri yer alıyor. 11 Temmuz’a kadar...
Çizgi ustasının 70 yılı

Sanatçının ‘mutfağından’ galeriye

Yapıtları İstanbul Modern ve New York Metropolitan Museum gibi önemli kurumların koleksiyonlarında yer alan Gülay Semercioğlu, elektrik telleri ve dokuma tekniğini bir araya getirdiği çalışmalarıyla tanınıyor. Soyut ve minimalist nitelikteki yapıtlarını, kilometrelere varan uzunlukta elektrik tellerini ahşap yüzeyler üzerine yerleştirdiği binlerce vidanın arasına haftalar ve aylar boyunca dokuyarak gerçekleştiriyor. Semercioğlu, bu kez desen çalışmalarını ilk defa izleyiciyle paylaştığı ‘Hayatta Kalma Arzusu’ başlıklı sergisiyle Pi Artworks İstanbul’a konuk oluyor. Sanatçının ‘mutfağından’, yaratıcı sürecinin özel odalarından galeriye taşıdığı desenler, Semercioğlu’nun ifadesiyle kendisinin ‘düşünce biçimi’ni oluşturuyor. 29 Haziran’a kadar...

Çizgi ustasının 70 yılı


Bora Akıncıtürk’ten ‘alkış’
Bora Akıncıtürk, ‘(alkış)’ başlıklı yeni sergisiyle Pilevneli Dolapdere’de. Sergide sanatçının son dönem resimleri, yeni bir heykeli ve geçen yılki sergisinin devamı niteliğinde bir enstalasyon yer alıyor. Akıncıtürk resim, çizim, heykel, enstalasyon ve video gibi farklı türlerde yaptığı merak uyandıran işleriyle tanınıyor. İşlerinin temaları kıyamet, internet kültürü ve estetiği, sosyal yapılar, dijital çağda duygular ve ifade gibi konuları kapsıyor. Sergi 6 Temmuz’a kadar açık.

Çizgi ustasının 70 yılı


 

 

 

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