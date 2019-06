Çizgi ustasının 70 yılı

Büyük ustaya yakışan bir retrospektif

Yapı Kredi Kültür Sanat, Türkiye’nin en büyük çizerlerinden Turhan Selçuk’un 1940’larda başlayıp 2000’li yıllara dek 70 yıllık sanat yaşamının bütün dönemlerinden en seçkin çizgileri bir araya getiren kapsamlı bir retrospektif sergiye ev sahipliği yapıyor. Odağında Turhan Selçuk’un “Halkını seven her dürüst ve namuslu kişide az çok Abdülcanbaz’lık vardır” diye tanımladığı ünlü tiplemesi Abdülcanbaz’ın yer aldığı sergide ayrıca 400 civarında orijinal eser, karikatür ve mizah dergileri, Abdülcanbaz kitapları ve afişleri, kendi yaptığı satranç takımı ve Nasrettin Hoca hatıra parası, posta pulu, Abdülcanbaz resimli sigara tabakası, kapak resimlerini çizdiği kitaplar, çeşitli portre fotoğrafları ve gazete kupürleri gibi birbirinden ilginç koleksiyon parçaları yer alıyor. Kardeşi İlhan Selçuk’un “Turhan’da zaman korkusu kalmadı... Zaman, artık Turhan’a çalışıyor” sözlerini aklımıza kazıyan bir çalışma...





30 sanatçı bir arada

Anna Laudel, ulaşılabilir sanat fikriyle geçen yıl ilkini düzenlediği ‘Art Market’ sergisinin ikincisine ev sahipliği yapıyor. Galerinin yaz sergisi için hazırladığı seçkide, Türkiye ve yurtdışından 30 sanatçı; Deniz Defne Acerol, Mustafa Aslıer, Özlem Can, Ramazan Can, Erol Deran, Tuğçe Diri, İsmet Doğan, Bedia Ekiz, Onur Hastürk, Tülay İçöz, Renan Kaleli, Bilal Hakan Karakaya, Mehmet Sinan Kuran, Ekin Su Koç, Serkan Küçüközcü, Nurdan Likos, Bahar Oganer, Ozan Oganer, Felekşan Onar, Vedat Örs, Ardan Özmenoğlu, Daniele Sigalot, Burcu Sülek, Ayla Turan, Tina Varon, Sarp Kerem Yavuz, Hanefi Yeter, Serpil Yeter, Bahadır Yıldız ve Saliha Yılmaz’nın eserleri yer alıyor. 11 Temmuz’a kadar...



Sanatçının ‘mutfağından’ galeriye

Yapıtları İstanbul Modern ve New York Metropolitan Museum gibi önemli kurumların koleksiyonlarında yer alan Gülay Semercioğlu, elektrik telleri ve dokuma tekniğini bir araya getirdiği çalışmalarıyla tanınıyor. Soyut ve minimalist nitelikteki yapıtlarını, kilometrelere varan uzunlukta elektrik tellerini ahşap yüzeyler üzerine yerleştirdiği binlerce vidanın arasına haftalar ve aylar boyunca dokuyarak gerçekleştiriyor. Semercioğlu, bu kez desen çalışmalarını ilk defa izleyiciyle paylaştığı ‘Hayatta Kalma Arzusu’ başlıklı sergisiyle Pi Artworks İstanbul’a konuk oluyor. Sanatçının ‘mutfağından’, yaratıcı sürecinin özel odalarından galeriye taşıdığı desenler, Semercioğlu’nun ifadesiyle kendisinin ‘düşünce biçimi’ni oluşturuyor. 29 Haziran’a kadar...







Bora Akıncıtürk’ten ‘alkış’

Bora Akıncıtürk, ‘(alkış)’ başlıklı yeni sergisiyle Pilevneli Dolapdere’de. Sergide sanatçının son dönem resimleri, yeni bir heykeli ve geçen yılki sergisinin devamı niteliğinde bir enstalasyon yer alıyor. Akıncıtürk resim, çizim, heykel, enstalasyon ve video gibi farklı türlerde yaptığı merak uyandıran işleriyle tanınıyor. İşlerinin temaları kıyamet, internet kültürü ve estetiği, sosyal yapılar, dijital çağda duygular ve ifade gibi konuları kapsıyor. Sergi 6 Temmuz’a kadar açık.