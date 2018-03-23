97 fotoğrafta Küba
Türk-Küba İş Konseyi’nin dört yıl boyunca çekilen günlük hayat manzaralarını bir araya getirdiği ‘Küba, 2013-2016 Fotoğraf Sergisi’ 29 Mart’ta açılıyor. Global Karaköy’deki sergide Fotoğraf Gezginleri Grubu üyelerinin 97 karesi yer alacak.
Türk-Küba İş Konseyi’nin düzenlediği ‘Küba, 2013-2016 Fotoğraf Sergisi’nin küratörü, Fotoğraf Gezginleri Grubu’nun kurucusu Niko Guido, dört yılda altı seyahat düzenledikleri ülkenin bu sürede inanılmaz bir değişim geçirdiğini söylüyor. Guido’nun bu değişimin de izleneceğini belirttiği sergiden elde edilen gelir Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği’ne bağışlanacak.
Sergi için hazırlanan albümün açılışında, Nâzım Hikmet’in 1961 tarihli ve ‘Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin’ dizesiyle bilinen ‘Küba’dan Döndüm Bu Sabah’ şiiri yer alıyor.
29 Nisan’a kadar açık kalacak serginin mekânı Global Karaköy ise Global Yatırım Holding bünyesinde. Firmanın genel sekreteri Gökhan Özer, “Grubumuzun bağlı şirketi Global Ports Holding, dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi. İşimizin özelliği bizi çoklu yerel şirket haline getirdi. Farklı kültürlere saygı duymayı, onları özümsemeyi ve Türkiye’ye tanıtmayı önemsiyoruz” diyor.
Türk-Küba İş Konseyi Başkanı ve Global Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman ise 28 Mart akşamı Küba’nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez’in katılımıyla, ülke kültürünün tüm dünyada tanınmasını sağlayan öğelerin deneyimlenebileceği bir davet verecek.
Tel: (0212) 244 60 00
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