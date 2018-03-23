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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Cumartesi
23.03.2018 - 19:15, Son Güncelleme:

97 fotoğrafta Küba

Serkan OCAK
Serkan OCAK
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Serkan OCAK
Serkan OCAK
97 fotoğrafta Küba

Türk-Küba İş Konseyi’nin dört yıl boyunca çekilen günlük hayat manzaralarını bir araya getirdiği ‘Küba, 2013-2016 Fotoğraf Sergisi’ 29 Mart’ta açılıyor. Global Karaköy’deki sergide Fotoğraf Gezginleri Grubu üyelerinin 97 karesi yer alacak.

Türk-Küba İş Konseyi’nin düzenlediği ‘Küba, 2013-2016 Fotoğraf Sergisi’nin küratörü, Fotoğraf Gezginleri Grubu’nun kurucusu Niko Guido, dört yılda altı seyahat düzenledikleri ülkenin bu sürede inanılmaz bir değişim geçirdiğini söylüyor. Guido’nun bu değişimin de izleneceğini belirttiği sergiden elde edilen gelir Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği’ne bağışlanacak.
Sergi için hazırlanan albümün açılışında, Nâzım Hikmet’in 1961 tarihli ve ‘Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin’ dizesiyle bilinen ‘Küba’dan Döndüm Bu Sabah’ şiiri yer alıyor.
29 Nisan’a kadar açık kalacak serginin mekânı Global Karaköy ise Global Yatırım Holding bünyesinde. Firmanın genel sekreteri Gökhan Özer, “Grubumuzun bağlı şirketi Global Ports Holding, dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi. İşimizin özelliği bizi çoklu yerel şirket haline getirdi. Farklı kültürlere saygı duymayı, onları özümsemeyi ve Türkiye’ye tanıtmayı önemsiyoruz” diyor.
Türk-Küba İş Konseyi Başkanı ve Global Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman ise 28 Mart akşamı Küba’nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez’in katılımıyla, ülke kültürünün tüm dünyada tanınmasını sağlayan öğelerin deneyimlenebileceği bir davet verecek.
Tel: (0212) 244 60 00

Serkan OCAK
Serkan OCAK
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