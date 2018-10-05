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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Cumartesi
hgence@hurriyet.com.tr - Fotoğraflar: Selçuk ŞAMİLOĞLU
05.10.2018 - 11:02, Son Güncelleme:

24 saat servis veren market gibiyim

Hakan GENCE
Hakan GENCE
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Hakan GENCE
Hakan GENCE
24 saat servis veren market gibiyim

Haftanın yedi günü, aralıksız çalışıyor. Bir yanda Posta Gazetesi Ankara Temsilciliği, bir yanda altı yıldır CNN TÜRK’te yayımlanan ‘Hafta Sonu’ programı... Hayatını, “Haber ve yayın için her zaman her yerde ulaşılabilir durumdayım” diye özetleyen Hakan Çelik’le buluştuk.

* Programınız altı yıldır devam ediyor. Yazın bile ara vermediniz. Bir programı bu kadar uzun soluklu yapan ne?

- Şu anda televizyonlarda yayımlanan konuklu programların hiçbiri bu kadar geniş bir içeriğe sahip değil. Sanırım CNN TÜRK’teki ‘Hafta Sonu’ programımın temel farklarından biri bu. Birçok kanalda programların neredeyse tamamının tatile girdiği bir dönemde yayınlarıma kesintisiz devam ettim. Yazın bir miktar ekrandan uzaklaşan izleyicilere de televizyonu açık tutmaları için bir alternatif sunmak istedim. Normal şartlar altında gündemin biraz ‘kesat’ olduğu cumartesi ve pazar günleri için içerik de üretmiş oluyoruz. İzlenme oranlarımız çok iyi. Çok sık manşet çıkarıyoruz, konukların açıklamaları Twitter’da TT (trend topic) oluyor... İnsanların kahvaltı yaptığı ya da güne hazırlandığı bir saatte daha sakin bir enerjiyle yayına başlıyoruz. En zorlu konuları ve sıkıntılı gündemi bile sakin sakin konuşmak, tartışmak konuklara da izleyiciye de iyi geliyor. 

Sakin bir insanım

* Bir yandan Posta gazetesindeki göreviniz, bir yandan ekran maratonu... Zor olmuyor mu?

- Yedi gün çalışıyorum ve çok seyahat ediyorum. Tempom yüksek, tek başıma ajans kadar içerik üretiyorum. Bu bakımdan ‘24 saat servis veren market’ gibiyim. Haber ve yayın için her zaman, her yerde ulaşılabilir durumdayım.

* Bu sezon program formatına katacağınız yenilikler var mı?

- Temel çerçeve aynı kalacak. Asıl farkı, gündem yaratan konuklar ve konular oluşturacak. Türkiye’de televizyona hiç çıkmayan ya da çok nadiren ekranlarda gördüğümüz isimlerin neredeyse tamamıyla yayın yaptım. Bu dönem de sürpriz konuklarım olacak.

* Ekranda birçok tartışma ve sohbet programı var. Bir moderatörü rakiplerinden ayıran nedir?

- Ortalama izleyicinin dikkati kolay dağılıyor, bu nedenle süre yönetimi çok kritik bir mesele. Titiz izleyici hızlı ve net soru bekler. Elbette yılların birikimi, mesleki donanım ve konuları çok yakından takip etmek çok işe yarıyor. 30 yıllık gazeteciyim, bugüne kadar 150 ülkeyi ziyaret ettim, binlerce kişiyle yayın ve röportaj yaptım. Bütün bunlar ciddi bir birikim sağladı fakat merak duygum meslekteki ilk günüm kadar canlı.

* Hafta içi yayımlanan tartışma programlarında ne kadar hararetli tartışma, o kadar reyting... Peki bir hafta sonu programını izlenilir kılan nedir?

- Ben ekranda çok rahat, sakin bir insanım. Olumlu enerjim bir-iki dakika içinde konuklara ve izleyiciye geçer. Yayında heyecanlanan, tedirgin olan ya da sıkılan bir konuğumu bile hatırlamıyorum. Program temposu çok yüksektir. 45 dakikalık program süresi çok hızlı akıp gider.

* Sürekli değişen gündemde haftalık program hazırlamak ve gündemi yakalamak daha mı zor?

- Hayır fakat anlık değişen gündemin sıcaklığı içinde konuk planlamasını çok sık değiştirdiğimiz oluyor. Bu da çok doğal. CNN TÜRK, sıcak haberde çok iddialı bir kanal. Hiçbir yeni gelişmeyi ve olayı atlamak gibi lüksümüz yok. CNN TÜRK Genel Müdürü Bora Bayraktar ve Haber Koordinatörü İrfan Sapmaz ile çok iyi koordine olarak gerekli hallerde anlık değişikliklere gidiyoruz. Uzun yıllardır Vodafone Türkiye sponsorluğunda ‘Hafta Sonu’ yayınımızı ekrana taşıyoruz.

* Sizce bu tip sohbet programlarının gündeme ilişkin sorunlara ne gibi etkileri oluyor? Bir şeyleri değiştirebilme etkisi var mı?

- Çok ciddi etkisi olduğuna inanıyorum. Bu da güven duygusuyla yaşanan bir etki. Kurumlar, medya ve ilgili kesimler yaptığımız yayını yakından takip ediyor, söylenenleri ciddiye alıyor. Eğer bir çağrı yapılmışsa bunu takip ediyorlar.

24 saat servis veren market gibiyim

30 yıllık gazeteciyim, bugüne kadar 150 ülkeyi ziyaret ettim, binlerce kişiyle yayın ve röportaj yaptım. Bütün bunlar ciddi bir birikim sağladı fakat merak duygum meslekteki ilk günüm kadar canlı.

Gülme krizine girdim

* Konuklarınızdan yola çıkarsak... Sizce biz Türkler tartışma konusunda ne kadar iyiyiz?

- Tartışma esnasında çok iyi dinleyici değiliz. Karşımızdakinin anlattıklarına konsantre olmak yerine daha çok söyleyeceklerimize zihnimizi hazırlıyoruz. Tartışma programlarına birçok kişi önyargıyla geliyor. Eğer ekran önünde bilginiz ve donanımınız yetersizse izleyici bunu o anda fark eder ve başka kanala geçer.

* Peki bunun yanı sıra Türk toplumunun politik bir toplum olduğunu düşünüyor musunuz?

- Türk toplumu aşırı politiktir. Bizim ülkede 24 saat politika konuşulur. Komşu sohbetlerinde, takside, sahilde... Hatta tartışmalar yaz aylarında Bodrum ve Alaçatı’ya taşınır. İnsanların, ülkenin ve dünyanın geleceğine kafa yorması kötü bir şey değil. Bununla birlikte diziler ve futbol maçlarının izlenme oranları da çok yüksek. Bu sayede Türkler dünyada ekran başında en fazla zaman geçiren halklar arasına yerleşiyor.

* Programda şimdiye kadar sizi en zorlayan ve en şaşırtan ne oldu?

- Her yayın, özgün ve kendi içinde kıymetli ancak son dönemde Bülent Arınç, Ali Koç, Selçuk Bayraktar, Ahmet Özal ve İlber Ortaylı gibi konuklar çok ses getirdi. Tanınmış bazı isimlerin adımı yanlış hatırlayıp bana yayın boyunca ‘Murat Bey’ demeleri gülümseten ayrıntılar arasındaydı. Abdurrahim Albayrak ve Doç. Dr. Oğuz Özyaral’la yaptığımız yayınları da gülme krizine girdiğim için zorlukla tamamlayabildim.

24 saat servis veren market gibiyim

“Prof. Dr. İlber Ortaylı, en çok ses getiren konuklardandı.”
 

 

Hakan GENCE
Hakan GENCE
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