1972’de Ay'a son kez ayak basan Apollo 17 ekibinden Harrison Schmitt : Türkiye ufuk çizgisinin hemen altında Akdeniz’in ucunda hayal meyal uzanıyordu
Apollo 17’nin 45. yıldönümünde buluştuğumuz astronot Schmitt’le hem ‘Sıra Dışı Bir Kaya’ belgeselini hem de Türkiye’nin uzaydan nasıl göründüğünü konuştuk.
Sizi 45 yıl sonra tekrar bir proje için heyecanlandıran nedir?
- Eğer insanlığın gündemi, uzayda Ay’dan bir sonraki durağıysa, proje şimdi değil, 45 yıl önce başlamış sayılır. Kaldığı yerden. Önümüzde hâlâ uzun bir süreç var ama kutladığımız bu yıldönümü başlamak için iyi bir zaman bence.
Başka yazılar için bugüne kadar birçok astronotla konuştum. Herkes gökyüzünden Bahamalar’ın veya başka bir yerin gökyüzünden ne kadar muhteşem göründüğünden bahsediyor. Peki siz, eskaza benim ülkemi, Türkiye’yi uzaydan görmüş olabilir misiniz? Öyleyse nasıl görünüyordu oradan?
- Türkiye’yi mi? Evet gördüm. Az önce yansıtılan görselde, ufuk çizgisinin hemen altındaydı. Ama görüntü atmosferden biraz buğuluydu. Akdeniz’in ucunda hayal meyal uzanıyordu.
Yerden de görseniz çok beğenirsiniz.
- Gördüm zaten. İran’da bir görev çıkmıştı. Oraya Ankara üzerinden gitmiştim.
Schmitt, Ay yüzeyinde.
Dünya’nın bir gezegen olarak ne kadar olağanüstü bir yer olduğunu konu alan 10 bölümlük ‘Sıra Dışı Bir Kaya’ belgeselinin yönetmeni Darren Aronofski. Yarından itibaren her pazar, saat 20.00’de, Türkiye dahil 172 ülkede ve 43 dilde National Geographic’te.
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