15 adımda 10’uncu yılında moda haftası

◊ Takvim yoğun: Eski yeni markalarla dolu toplam 30 defile moda tutkunlarıyla buluşacak. Etkinliğin adresi yine Zorlu Performans Sanatları Merkezi.

◊ Kafa karışıklığı olmasın: Bu, moda haftamızın 10. yılı. Ancak dünya moda haftaları takvimini yöneten Mercedes-Benz’in kanatları altındaki altıncı yılımız. Adres seçimi kesinlikle doğru; davetliler çevredeki etkinlikleri de kaçırmadan tüm defileleri derli toplu bir ortamda izleyebiliyor. Ayrıca itiş kakış da minimumda.

◊ İki genç isim: koleksiyonlarını sergileyecek olan bu iki isim arasından Başak Cankeş İstanbul’daki yeni mağazasında Bashaques’ı tanıtacak. Geçen sezon Zeki Müren konseptiyle beğeni toplayan genç tasarımcı Ece Kavran da URUN markası altında bir koleksiyon sunacak.

◊ Gençler karma defilede: Bu sezon genç tasarımcılar, karma defilelerle MBFWI podyumunda olacak. Karma 1 defilesinde Selen Akyüz ve Sezgi Tüzel, Karma 2 defilesinde ise Tuğçe Özocak’ın markası Third ve Şebnem Günay İlkbahar/Yaz 2019 koleksiyonlarını sergileyecekler. Ufak bir not: Şebnem Günay tasarımlarını Gigi Hadid ve Bella Hadid de tercih ediyor.

◊ İstanbul’a ilgi var: Her ne kadar takvimdeki yerimiz New York ve Londra moda haftaları arasında sıkışsa da, uluslararası basın İstanbul’a karşı boş değil. Vogue China, Vogue Almanya, Elle Man China, Forbes İngiltere, Achtung Magazine, GQ Japan gibi yayınlardan gazeteciler gelecek. Saks Fifth Avenue, Lane Crawford, Joyce, Debenhams, Barney’s gibi prestijli zincir mağazalarının temsilcileri de Türk marka ve tasarımcıları takip etmek için MBFWI süresince İstanbul’da olacaklar.

◊ Kenzo İstanbul’da! Önemli bir destek de moda devi Kenzo Takada’dan geldi. Avon’un yeni parfümü ‘Avon Life’ı tanıtacak ünlü tasarımcı, moda haftasında yer alacak.

◊ WGSN ekibi konuğumuz!MBFWI bu sezon panel ve konuşmalarla zenginleşiyor. Dünyanın önde gelen trend ajanslarından WGSN, önümüzdeki sezonların öngörülerini paylaşırken, etkinlik ana sponsorlarından Lenzing ‘sürdürülebilirlik paneli’ düzenleyecek.

◊ The Core yenilendi: Etkinliğin marka ve tasarımcılar için ticari ayağını temsil eden The Core, 12-13 Eylül arasında yeni formatıyla kapılarını açacak. Türk ve uluslararası satın alma sorumlularıyla

buluşturacak.

◊ Dergilerden tam destek: Bu sezon Harper’s Bazaar, Marie Claire, Elle ve Vogue yan etkinliklerle moda haftası takvimine dahil olacak.

◊ Bu bir ilk! Her yıl desteklediği tasarımcının defilesini ‘Mercedes-Benz presents’ ismiyle sunan etkinliğin isim sponsoru ilk defa bir erkek koleksiyonunu sunmanın heyecanını yaşıyor. Bu kapsamda ‘Mercedes-Benz presents Brand Who’, podyumda olacak.

◊ Değiş tokuş: Geçen sezon Mercedes-Benz’in Sonbahar/Kış 2018 koleksiyonunu ‘Mercedes-Benz presents Sudi Etuz’ ismiyle sunan genç tasarımcı Şansım Adalı’nın markası Sudi Etuz, uluslararası değişim programı kapsamında 1-5 Kasım arasında gerçekleştirilecek olan Mercedes-Benz Fashion Week Tiblis’de koleksiyonunu sergileyecek. Gürcistan’ın ses getiren tasarımcısı Ani Datukishvili MBFWl’ın ağırladığı ikinci Gürcü tasarımcı

olacak.

◊ Erkeklerde ne var? Bu sezon koleksiyonlarını sergileyecek olan isimler arasında Giray Sepin, Nihan Buruk’un markası St. Nian ve Gökhan Yavaş öne çıkanlardan.

◊ Hakları ödenmez: Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, her zaman olduğu gibi İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), Moda Tasarımcıları Derneği (MTD), Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve İstanbul Moda Akademisi (IMA) tarafından destekleniyor.

◊ Yeni isimlere gelince... Gökay Gündoğdu’nun markası T.A.G.G., takvimin yenilerinden. Şovunun teması adınlara dayatılan beden algısına ve estetik operasyonlara tepki...

◊ Podyumda kimler yer alacak? Özlem Süer defilesinde Begüm Kütük yürüyecek. Deniz Berdan şovunda ise influencer’lar Yenal Atlas ve Kerem Kaya Murat Palta’nın desenlerini sergileyecek. Etkinliğin vazgeçilmezi Özge Ulusoy podyumda yer alacak.

Top model Ece Begüm Yücetan defilelerden önce burada!

T.A.G.G. Gökay Gündoğdu tasarımlarıyla Hürriyet Cumartesi’ye poz veren Yücetan, etkinlikte en çok göreceğimiz yüzlerden.

ETKİNLİK neleri değiştirdi?

Bu sene ilk kez tüm belli başlı moda dergileri, MBFWIstanbul’a destek verdi. Biz de işin uzmanlarına sorduk.

10 senenin sonunda ne kadar yol kat ettik?

Erkek koleksiyonları gelişim gösteriyor





Özge Sarıkadılar

GQ Türkiye Yayın Yönetmeni

Üç yıldır jüri üyeleri arasında bulunduğum Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’na erkek tasarımlarıyla katılan yarışmacılar son yıllarda daha da dikkat çekmeye başladı. Örneğin bu sene Ezgi Karayel erkekler için hazırladığı erkek koleksiyonuyla birincilik ödülü kazandı. Son dönemlerde erkek koleksiyonlarında özellikle sportif detayları klasik erkek giyimiyle bir araya getiren tasarımlar ön planda. Bu da tasarımların sokak stiline ve iş hayatına daha hızlı adapte edilmesini sağlıyor. Giray Sepin, Gökhan Yavaş, Brand Who ve Niyazi Erdoğan bu tarzı benimseyip MBFWI podyumuna taşıyan tasarımcılardan. Bu yıl ‘Mercedes-Benz presents Brand Who’ ile ilk kez bir erkek giyim koleksiyonuna destek veriliyor olması da bunun göstergesi.

Yeni bir tasarım algısı oluştu





Zeynep Üner

ELLE Dergisi Yayın Yönetmeni

Etkinlik sayesinde Türkiye, özellikle moda tasarımı anlamında ciddi bir yol kat etti. Eğitim seviyesinde daha nitelikli bir artış olduğu kadar, genç yetenekler daha fazla araştırma odaklı ve derinlikli konuları olan koleksiyonlar üretmeye başladı. Gerek akademik düzeyde verilen eğitimler gerek gelişim programları gerekse bu isimlerin yeteneklerini konuşturdukları yarışmalar sayesinde, tabandan gelen ve dünyadaki gündemi takip eden bir tasarım algısı oluştuğunu düşünüyorum.

İçimizdeki cevherleri parlatmalıyız





Gülen Yelmen

Harper’s Bazaar Yayın Yönetmeni

Son altı yıldır dünya moda haftaları takvimine girmiş olmak oldukça gurur verici. Mercedes-Benz birçok ülkedeki sponsorluğunu Türkiye’de de sürdürerek endüstriye olan inancını göstermesi, cesur ve yerinde bir karar. Tıpkı dünyadaki büyük modaevleri gibi, bizdeki senior tasarımcıların mutlaka takvimde yer almasını ve arkadan gelen genç jenerasyona liderlik etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yeni yeteneklerin basında daha çok ön plana çıkması ve içimizdeki cevherleri daha çok parlatmamız gerektiğine inanıyorum.

Moda haftasında neler oldu?