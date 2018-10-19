11 farklı terapi
Kaplankaya’da üç günlük yoga ve meditasyon festivali başlıyor.
27-29 Ekim’de yoga, nefes ve meditasyonun bir arada sunulduğu keyifli bir etkinlik düzenliyor. Sağlıklı yaşam tutkunları Six Senses Kaplankaya’da akıl, ruh ve bedeni besleyecek üç günlük yoga ve meditasyon serüvenine hazırlanıyor. Festivalde farklı disiplinlerde uzman Dorelal Singh, Banu Alagöz, Jennifer Walsh Güneş ve Hilal Çakaner gibi gurular tarafından verilecek 11 farklı yoga, nefes ve meditasyon terapisi var. Yin yoga, vinyasa yoga, kundalini yoga, mantra meditasyon, pranayama gibi eğitimlerde korku ve endişelerinizden arınıp,
bedeninizi ve ruhunuzu tazeleyebilirsiniz.
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