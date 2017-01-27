Yüzde 20-30’lara varan artışlar gözlemliyoruz

Tekstil alanında olmanıza rağmen Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) olarak siz de ilk andan itibaren yeme-içme sektörüne ve ‘Hayatına Sahip Çık!’ kampanyasına destek verdiniz.

- Çünkü bu, filanca bakanlığın işi olmaktan çıktı; ulusal bir mesele. Bütün bir üretim zinciri tehlikede. İstanbul’daki restoran iş yapmazsa sadece sahibi ve çalışanları değil, buraya kasa kasa domates yollayan çiftçinin ürünü de tarlada kalır. O da kendisine ayakkabı alamaz...

İşe ünlülerin yer aldığı bir videoyla başladınız sonra stadyumlarda pankartlar geldi. Sırada ne var?

- Ünlülerle çektiğimiz ilk videodan sonra, stadyumlarda pankart açtık. Amaç, herkesin buna katılması ve hayatına, yaşam tarzına sahip çıkması. Ünlülerden sonra şimdi halkla bir video hazırladık. Eğlenceli de oldu. Yarın (cuma) yayına girecek.

Ne kadar etkili oluyor bu kampanya?

- Tek etken kampanya diyemeyiz, kar faktörü, sömestr tatili gibi faktörler de var ama bizim kampanyaya başladığımız 12 Ocak’tan bu yana yüzde 20-30’lara varan bir artışlar gözlemliyoruz.

O zaman çok başarılı gidiyor diyebilir miyiz?

- Evet. Fikir, destek yağıyor. Neyse ki herkes sıkıntının farkında. İmece usulü bir ucundan tutmaya çalışıyor. Mesela şu pankart işi... Birisi dükkanında bastırtıyor, öbürü otobüsle maçın olduğu şehre yolluyor, normalde işi 100’e yapacak adam, “Ben 30 alayım yeter” diyor.

HAYDİ TRENLE GÖKYÜZÜNE EN YAKIN ŞEHRİMİZE

Rayların bittiği yer

Kars’ın trend olabileceği aklınıza gelir miydi? Blogger’lar, turizm acenteleri, gurme grupları... Ardı ardına Kars gezileri düzenleniyor. Üstelik şimdi en güzel zamanı: Çıldır donmuş durumda, kazlar en lezzetli hallerinde...

Bundan 25 yıl önce, lisedeyken gitmiştim Kars’a. Doğu Ekspresi’yle, tek başıma. Hayatımda en çok iz bırakan maceralarımdan biriydi. Mesele sadece Kars da değil. Bizzat yolculuğun kendisi çok güzeldi.

En unutamadığım şey dağların, vadilerin arasından ilerlerken trenin nehirlerle, ırmaklarla sevişmesiydi... Demiryolları akarsu yatakları boyunca inşa ediliyor. Ve tren ilerlerken o akarsular trenin bir altında, bir sağında, bir solunda sabah güneşiyle gümüş gibi parlıyor, gözünüzü alıyordu. Kulağınız zaten trenin ‘tıtıktık tıtıtık’ diye bitmek bilmeyen ritmik ninnisinde...

O yıllarda Kars, tatil için pek de gözde bir destinasyon değildi. Az katlı, sıvasız, kırmızı tuğladan fakir binalarla uzayan bir ana cadde hatırlıyorum. Ve ona çıkan, yine kırmızı tuğlalı bir-iki orta halli sokak ve aralarında dolanan, cılız ve hasta görünümlü hayvanların çektiği bol bol at arabası. ... Tepede yıkık, virane bir kilise, oraya tırmanana kadar, sağlı sollu, kimi çatısız gecekondular...

Ama fakirlik ve soğuk ne kadar keskinse, insanların sıcaklığı ve misafirperverlik o kadar genişti... Edindiğim Karslı arkadaşların akşam ateş başında çaldıkları bağlamayı ve çay bardağında ikram ettikleri rakıyı hiç unutmayacağım.

O yıllarda pek popüler bir tatil adresi değildi ama artık Kars giderek yükselen bir trend. Fest Travel, Travel Terminal, Tempo Tur gibi turizm şirketleri kültür turları düzenliyor, gezi blogger’ları ardı ardına Kars’a gidip yaşadıklarını anlatıyor: Geziko, Yolculog, Ben Kaçtım, Çelikler Geziyor...

Son olarak gastronomi turları organize eden Gezgin Damaklar’ın Kars ziyareti düştü ajandalara. Gezi 23-26 Şubat’ta ama bu hafta itibariyle başvurabiliyorsunuz. Niyetlenenlerin acele etmesinde fayda var çünkü sadece 20 kişi götürüyorlar. (0216) 348 53 90. Ama saydığım blogger’ların yazılarını okuyarak kendi gezinizi kendiniz de planlayabilirsiniz.

Ne yiyeyim?

Sazan balığı (Çıldır Gölü kenarındaki Atalay’ın Yeri’nde), Kars peynirleri tabağı, ısırgan otu çorbası, üzümlü pilavlı Acem kavurma, ayranaşı çorbası, pörtletme, umaç helvası ve mutlaka Kars kazı.

Ne göreyim?

Ani Harabeleri, Gagik, Havariler, Aziz Krikor gibi kiliseler, sınırın en ucundaki bulunan Bakireler Manastırı, Selçuklu sarayı ve mutlaka ve mutlaka yörenin masalsı gölü Çıldır.

Yenilerden yeni beğen





* BİR MEKAN: Sapır sapır dökülme haberlerine karşı Beyoğlu’ndan iyi bir haber: The House Cafe yeni bir şube açtı ama önceki sekiz tanesinden tamamen farklı. Cercle d’Orient tarzında dekore edilen mekânda kendinizi başka bir coğrafyaya ışınlanmış hissediyorsunuz. 444 4 842

* BİR LEZZET: Pizza ama yuvarlak değil. Fast food ama Michelin yıldızlı. Amerikalı şef Michael White’ın Zorlu Center’daki restoranı Morini, yeni bir pizza mönüsü oluşturdu. İçlerinde en ilgi çekeni, kalın, tahta bir altlıkta servis edilen uzun pizza. (0212) 353 67 67

* BİR SAHNE: Beşiktaş çarşı içinde, BKM’den Abbasağa yönüne giderken eski Yumurcak sineması vardı. Yıllardır bakımsız halde olan bu sinema artık bir konser ve parti alanı: !F Performance... Bugün 22.30’da Redd konseri var, giriş 40 lira. (0212) 258 48 78