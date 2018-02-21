Yükselen burç nedir? Yükselen burç hesaplama nasıl yapılır?

Doğduğunuz anda ufuk çizgisinden yükselen burca teknik olarak yükselen burç denilir. Yükselen burç, en az kendi dahil olduğunuz burç kadar önemlidir. Yükselen burç ortalama olarak 2 saatte bir değişim gösterdiği için hesaplamada hata olmaması için, doğum saatinin doğru bilinmesi gerekiyor. Peki yükselen burç hesaplama nasıl yapılır? Yaparken nelere dikkat etmek gerekir? İşte ayrıntılar...

YÜKSELEN BURÇ NASIL HESAPLANIR?

Burcumuz, kişilik özelliklerimizi ve yeteneklerimizi tanımlar. Peki yükselen burcumuz? Yükselen burcumuz, doğduğumuz anda ufuk çizgisinden yükselen burçtur. Dolayısıyla yükselen burç, kendi burcumuz kadar önemlidir ve görünüşü temsil eder.

Yükselen burcu hesaplamak ise oldukça kolay, aşağıda vereceğimiz linke tıklayarak, doğum bilgilerinizi (gün/ay şeklinde doğum tarihi, doğum saati ve cinsiyet) tabloya girerek yükselen burcunuzu öğrenebilir ve burcunuzla alakalı yorumları görebilirsiniz.

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