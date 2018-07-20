Yükselen burç nasıl hesaplanır? Yükselen burç hesaplama

Yükselen burcunuzu öğrenmek yaşamınız hakkında daha fazla fikir sahibi olmanızı sağlarken bakış açınızı da değiştirecek. Yaşamımızı böylesine büyük oranda etkileyen yükselen burcunuzu öğrenmek ise oldukça kolay, yükselen burç hesaplayabilmek için doğum tarihi, saat ve tam olarak doğum yeri bilgileri gerekir. İşte, merakla araştırılan "Yükselen burç nasıl hesaplanır?" sorusunun yanıtı...

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA





Öncelikle daire etrafında gün ve aylar yazılı olan bölümden doğduğunuz gün ve ayı seçiyorsunuz. Doğum saatinizin sayısı kadar ok yönünde ilerliyorsunuz. Geldiğiniz dilimdeki burç büyük ihtimalle yükselen burcunuzdur. Saati küsuratsız aldığımız için bu kabaca bir yöntemdir ve bir önceki veya sonraki burçta yükseleniniz olabilir.

Yükseleninizi sadece pratik zekânızı ve birkaç bilgiyi kullanarak da hesaplayabilirsiniz. Bunun için burçların sırasını, doğum tarihinizdeki güneşin doğuş ve batış zamanlarını bilmeniz yeterlidir. Eğer; sabah güneş doğmadan evvel, gecenin sonuna doğru doğmuşsanız yükselen burcunuz iç burcunuzla aynı burç olacaktır. Sabah ezanı, güneşin doğuşu ve onu takip eden belli bir süre içinde doğmuşsanız, yükselen burç iç burçla aynı , bir evvelindeki veya bir sonrasındaki burç olacaktır.. Akşam ezanına doğru, akşam ezanı ve onu takip eden belli bir zamanda olan doğumlarda, iç burcun 180 derece karşısına gelen burç, bir öncesi veya bir sonrasındaki burç yükselen burç olacaktır. Gece yarısındaki doğumlarda ise yükselen burç, iç burçtan 3 veya 4 önceki burç olur.

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YÜKSELEN BURCUN ETKİLERİ NELERDİR?

Yükselen burç etrafımıza gösterdiğimiz yüzümüzü belirler. Bize hayata bakış açısı, olayları değerlendirme ve anlamlandırma konusunda ipuçları verir. Aynı şekilde fiziki yapıya dair de bilgiler içerdiği için sağlıkla ilgili ipuçları da sunar. Kişilik özellikleri, talih ve yetenekler hakkında da yükselen burç etkin rol oynar.

YÜKSELEN BURÇ YORUMLARI

KOÇ: Yükselen Burcu Koç olan kişi, yönetici gezegeni Mars’ın etkisiyle, karar verir vermez, fazla düşünmeden ve tereddüte yer vermeden hemen harekete geçmeyi tercih eden bir yapıya sahiptir. Düşünceleri fazla irdelenmeden, direkt eyleme geçmek en belirgin özellikleridir. Boşu boşuna zaman ve enerji harcamaktan hoşlanmazlar. İstedikleri hedeflere ulaşmaları uzun zaman alırsa, sabırsızlanır ve kolayca sıkılırlar. Bu özellik neticesinde, hemen yeni bir projeye başlamak, eldekini bir kenara bırakıvermek, tipik Yükselen Koç özelliklerindendir.

BOĞA: Yükselen Boğa sadık, sevgi dolu ve kalıcılığı seven bir karakterdir. İyi yiyecekler, iyi cinsellik ve konforlu bir yaşam en temel ihtiyaçları arasındadır. Doğaya düşkündür ve pastoral hayatın içinde olmak huzurlu bir yaşama sahip olmaları açısından oldukça önemlidir. Yükselen Boğa kişiliği, dışarıdan tetikleninceye kadar oldukça pasif bir yapı sergiler. Harekete geçirildiği takdirde, sabır ve inatla, başladığı işin sonunu görmeden peşini bırakmaz.

İKİZLER: Yükselen İkizler burcu akıllı, meraklı ve hareketli bir kişiliğin görülmesinde önemli etkiye sahiptir. Ancak, karakter olarak çabuk sinirlenen, kolayca sıkılan ve değişiklik ihtiyacı hisseden bir yapıdadır. Aynı durumda kalmak, sürekli aynı şeyleri yapmak ve düşünmek, yükselen İkizler için kâbus gibidir. İnsanların arasında olmayı, birlikte bir şeyler yapmayı ve heyecan yaşamayı sever. Birbirinden farklı olaylarla aynı anda ilgilenebildiği zamanlarda oldukça keyif alır.

YENGEÇ: Yükselen burcu Yengeç olan kişi, hisleriyle hareket etmeyi tercih eder. Günlük yaşamda ruh hallerinde ani değişimler ve dalgalanmalar çok sık görülür. Sezgi ve duyguların yoğunluğu, karar aşamasında belirleyiciliğe sahiptir. İnsanlara karşı da çok hassas olan Yükselen Yengeç, zaman zaman etrafındakilerin negatif enerjisinden etkilenebilir.

ASLAN: Kraliyet burcu olan Aslan, ufuktayken, bireyin davranışlarına asalet ve kontrollü olabilme yeteneği katar. Dışadönüklük, kendinden emin davranışlar, koruyuculuk, yükselen Aslan’ın aranılan, sevilen ve saygı duyulan bir insan olmasında rol oynayan en önde gelen özellikleridir. Yoğun bir özgüvene sahip olmasına rağmen, kolayca negatif bir ruh hali içine de girebilir. Kendisinin her zaman en iyiye ve güzele layık olduğunu düşünen Yükselen Aslan insanları, umutsuz ve çaresiz kalmaktan nefret ederek, kendi içlerine kapanmayı tercih ederler.

BAŞAK: Yükselen Başak’ın davranışlarında çabukluk ve pratiklik hâkimdir. Ufukta yükselen Başak olduğu zaman, kişilik genellikle sakin, geri planda kalmayı seven, çalışkan bir yapı sergiler. Aklını ve zekâsını yaşadığı ortamda ve yaptığı işte, düzen yaratmak, sistem oluşturmak için kullanır. En sıkıcı konularda bile, uzun süre vazgeçmeden, dayanıklı bir şekilde çalışabilir. Detaylara ve mükemmeliyete çok önem vermesi zaman zaman sonuca ulaşmasında gecikmesinin en önemli nedenidir. Tek bir ağaca konsantre olurken, ormanı gözden kaçırmak da, tipik Yükselen Başak özelliklerindendir.

TERAZİ: Yükselen Terazi burcu, diplomatik ve sosyal bir kişiliğin ortaya çıkmasında etkendir. Uyum, sevecenlik, nezaket ve estetik duyarlılık en belirgin özellikleri arasındadır. Yükselen Terazi’nin en önemli pozitif özelliği, kuvvetli adalet duygusunun davranış biçimine hakimiyetidir. Çok boyutlu düşünebilme ve görebilme yeteneği, adil davranışlarının temelini oluşturur. Bu çok önemli yetenek, ünlü politikacılar arasında Yükselen Burç Terazi’nin yaygın olmasının nedenidir. Yükselen Terazi’nin en önemli negatif özelliği, zaman zaman gerçek düşüncelerini ve duygularını nazik olmak, karşısındakini incitmemek ya da kaybetmemek adına saklamasıdır.

AKREP: Yükselen Akrep insanları oldukça güçlü ve kararlı bir kişilik sergiler. Bu kişilerin ne düşündüklerini anlamak oldukça zordur. Gizli derinlerinde muhakkak kendilerine sakladıkları bir sırları ve planları vardır. Bu nedenle yanlış anlaşılırlar ve kendilerini ifade etmekte zorlanırlar. Kıskançlık yükselen Akrep’in insan ilişkilerindeki en önemli özelliğidir. Bedensel hazlara ve cinselliğe de oldukça düşkündür.

YAY: Pozitif düşünce ve iyimserlik bu insanların en önemli özellikleri arasındadır. Her şeyin iyi olacağına duyulan inanç zaman zaman tedbirsizlikle de sonuçlanabilir. Yükselen Yay, genellikle problemlerle de canını sıkmak istemez. Ancak bu özellik zaman zaman problemlerin çözümlenmeden kalmasına ve giderek daha büyük bir sorun halini almasına da neden olabilir. Hayal kırıklığından ve başarısızlıktan korktuğu için, hiç bir zaman kötüyü de görmek ve kabul etmek istemez. Doğayı ve fiziksel aktiviteleri çok sevdiği için, genellikle zamanını şehrin ve gündelik yaşam kaosunun dışında geçirmek ister. Ruhsal yanı çok kuvvetli olduğu için, yükselen Yay insanının muhakkak kendine ait bir inanışı, hayata ait bir felsefesi vardır.

OĞLAK: Yükselen Oğlak burcu, ciddi, sabırlı ve planlı bir kişiliğin ortaya çıkmasında etkilidir. Sorumluluklarının farkında olan, disiplinli ve tedbirli bir davranış şekline sahiptir. Ciddiyeti ve gerçekçiliği yüzünden kimi zaman melankolik ya da kötümser bir insan olarak da tanınabilir. Sorumluluklarına sadık olan Yükselen Oğlak, çok çalışkandır. Etrafındaki insanların da en az kendisi kadar çalışmalarını ve görevlerinin bilincinde olmalarını bekler. Genellikle insanları yargılamaya karşı eğilimli olması nedeniyle, insan ilişkilerinde problemler yaşar.

KOVA: Kova özgün özellikleri olan bir burçtur. Genellikle farklı bir kişilik sergileyen Yükselen Kova, çağının çok ilerisinde düşüncelere ve bakış açısına da sahiptir. Son derece zeki, akıllı ve değişik bir düşünce yapısına sahiptir. Kendisi gibi olmayı reddederek, diğer insanlara benzemeye çalıştığı zaman, psikolojik olarak rahatsızlıklar yaşar. Yükselen Kova’nın en büyük korkusu, bağımsızlığından vazgeçmek ve dar bir alana “sıkışmak”tır.

BALIK: Bu yükselen burç, idealist, aşırı hassas ve duyarlı bir kişiliğin ortaya çıkmasında etkilidir. Yükselen Balık insanı, kendine ve kararlarına tam anlamıyla güvenemediği için genellikle diğer insanların fikirlerine ve tavsiyelerine ihtiyaç duyar. Ama aldığı fikirleri ve tavsiyeleri uygulamak konusunda da yeterince etkili değildir. Etrafındaki insanlara yardım ve hizmet etmek onun için hem çok önemli, hem de çok tatmin edicidir. Ayrıca estetik duyarlılık sahibi olan Yükselen Balık insanı, şiir, müzik ve dans alanında özel becerilere de sahiptir.