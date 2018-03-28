Yıldız Tilbe’yi çok sevmemize neden olan 10 muhteşem cümlesi
Yıldız Tilbe’ye sadece bir şarkıcı demek kesinlikle onun hakkını yemektir. O günümüzdeki en önemli, şair, düşünür ve müzisyenlerden biri kesinlikle. Samimiyeti ve birbirinden anlamlı sözleriyle hakettiği yere tırnaklarıyla gelen Yıldız Tilbe’nin muhteşem incilerini gelin birlikte hatırlayıp, ona olan sevgimizi tazeleyim.
Bazen sorunların üstesinden gelmek için farklı yöntemler denemek gerekir. İşte Yıldız Tilbe’nin mükemmel bir çözümü var:
“Kavga ederek çözebileceğiniz sorunları konuşarak uzatmayın.”
Bu dünyada insan psikolojisi adına yapılmış en güzel tespitlerden biri kesinlikle Yıldız Tilbe’ye aittir. Böyle bir samimi açıklama görülmedi.
“Hepinizden nefret ediyorum ama tek başımayken canım sıkılıyor.”
İnsanın böyle bir dua edebilmesi için gerçekten çok iyi biri olması gerekiyor. Yıldız Tilbe insanın hayatından çalanlardan hepimizi koruyacak bir duayla kaşımızda.
“Allah sizi, gönlünüzü oyalayan insanlardan korusun.”
O halde gelelim beddualara. Aslında beddua sayılmaz ama kötülere ufak bir uyarı niteliğinde.
“Kötüye bir şey olmayacak diye, allah belanı vermeyecek mi sanıyorsun?”
Sevmenin ve sevgili olmanın iki kişi arasında olması gerekliliğini ortadan kaldıran, aşkın sınırlarını tamamen bitiren o derin cümle içimize işledi.
“Ben de sevgiliyim, sadece sevgilisizim.”
Kadınlar hakkında herkesin atıp tuttuğu zamanlarda yapılmış en gerçekçi ve dosdoğru cümlelerden biri geliyor.
“Kötü günleri tek başına atlatmış olan kadını, güzel şeyler vaad edip kandıramazsın.”
Aman deli demesinler diye varımızı yoğumuzu psikologlara verdiğimiz şu günlerde herkesin yapamayacağı samimi açıklama için seni alnından öpüyoruz Yıldız Tilbe.
“Ruh hastası öyle kolay olunmuyor, mesela ben yıllarımı verdim.”
Aşkın özetini mi istiyorsunuz? Buyrun lütfen Yıldız Tilbe tek cümleyle kocaman bir ruh halini açıklamış.
“Hayatıma biri girince ben çıkıyorum.”
Hepimizin düştüğü çukurun farkında olan ve bunu tek cümleye sığdırabilen Yıldız Tilbe’den muhteşem bir itiraf daha.
“Çok güzel kararlar aldım, muhtemelen uygulamam.”
Aşırı delikanlı tribi gibi mi geldi? O halde ‘oğlum’u atalım, geriye tertemiz bir psikolojik tespit kalıyor. Tek kelimeyle mükemmel!
“Bize düşmanlık edenleri de bir sevdik oğlum. Onlar düşmanlık etme cesaretini bizim sevgimizden aldılar.”
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