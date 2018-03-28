Yıldız Tilbe’yi çok sevmemize neden olan 10 muhteşem cümlesi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hayat
Doğan BURDA
28.03.2018 - 11:47, Son Güncelleme:

Yıldız Tilbe’yi çok sevmemize neden olan 10 muhteşem cümlesi

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Yıldız Tilbe’yi çok sevmemize neden olan 10 muhteşem cümlesi

Yıldız Tilbe’ye sadece bir şarkıcı demek kesinlikle onun hakkını yemektir. O günümüzdeki en önemli, şair, düşünür ve müzisyenlerden biri kesinlikle. Samimiyeti ve birbirinden anlamlı sözleriyle hakettiği yere tırnaklarıyla gelen Yıldız Tilbe’nin muhteşem incilerini gelin birlikte hatırlayıp, ona olan sevgimizi tazeleyim.

Bazen sorunların üstesinden gelmek için farklı yöntemler denemek gerekir. İşte Yıldız Tilbe’nin mükemmel bir çözümü var:

“Kavga ederek çözebileceğiniz sorunları konuşarak uzatmayın.”

Bu dünyada insan psikolojisi adına yapılmış en güzel tespitlerden biri kesinlikle Yıldız Tilbe’ye aittir. Böyle bir samimi açıklama görülmedi.

“Hepinizden nefret ediyorum ama tek başımayken canım sıkılıyor.”

İnsanın böyle bir dua edebilmesi için gerçekten çok iyi biri olması gerekiyor. Yıldız Tilbe insanın hayatından çalanlardan hepimizi koruyacak bir duayla kaşımızda.

Yıldız Tilbe’yi çok sevmemize neden olan 10 muhteşem cümlesi

“Allah sizi, gönlünüzü oyalayan insanlardan korusun.”

O halde gelelim beddualara. Aslında beddua sayılmaz ama kötülere ufak bir uyarı niteliğinde.

“Kötüye bir şey olmayacak diye, allah belanı vermeyecek mi sanıyorsun?”

Sevmenin ve sevgili olmanın iki kişi arasında olması gerekliliğini ortadan kaldıran, aşkın sınırlarını tamamen bitiren o derin cümle içimize işledi.

“Ben de sevgiliyim, sadece sevgilisizim.”

Kadınlar hakkında herkesin atıp tuttuğu zamanlarda yapılmış en gerçekçi ve dosdoğru cümlelerden biri geliyor.

Yıldız Tilbe’yi çok sevmemize neden olan 10 muhteşem cümlesi

“Kötü günleri tek başına atlatmış olan kadını, güzel şeyler vaad edip kandıramazsın.”

Aman deli demesinler diye varımızı yoğumuzu psikologlara verdiğimiz şu günlerde herkesin yapamayacağı samimi açıklama için seni alnından öpüyoruz Yıldız Tilbe.

“Ruh hastası öyle kolay olunmuyor, mesela ben yıllarımı verdim.”

Aşkın özetini mi istiyorsunuz? Buyrun lütfen Yıldız Tilbe tek cümleyle kocaman bir ruh halini açıklamış.

Yıldız Tilbe’yi çok sevmemize neden olan 10 muhteşem cümlesi

“Hayatıma biri girince ben çıkıyorum.”

Hepimizin düştüğü çukurun farkında olan ve bunu tek cümleye sığdırabilen Yıldız Tilbe’den muhteşem bir itiraf daha.

“Çok güzel kararlar aldım, muhtemelen uygulamam.”

Aşırı delikanlı tribi gibi mi geldi? O halde ‘oğlum’u atalım, geriye tertemiz bir psikolojik tespit kalıyor. Tek kelimeyle mükemmel!

“Bize düşmanlık edenleri de bir sevdik oğlum. Onlar düşmanlık etme cesaretini bizim sevgimizden aldılar.”

Yıldız Tilbe’yi çok sevmemize neden olan 10 muhteşem cümlesi

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